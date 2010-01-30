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Michael Dell, Mini 5 isimli tablet bilgisayarın çalışan örneğini gösterdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Michael Dell, Mini 5 isimli tablet bilgisayarın çalışan örneğini gösterdi
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Apple'ın iPad'i duyurmasıyla hareketlenen tablet bilgisayar pazarında iddialı olması beklenen oyuncularda biri de Dell. Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan yeni bir tablet üzerinde çalıştığı söylenen firma, daha öncesinde Streak ve iSlate kod adlarıyla anılan ancak pazara Mini 5 ismiyle sunulacak olan tablet bilgisayarını sunacak. Qualcomm'un Snapdragon platformunu kapsamında 1GHz'de çalışan ARM tabanlı işlemciden güç alan tablet bilgisayar, 5-inç ekrana sahip olacak ve Android işletim sistemini baz alacak.

Tasarım özellikleriyle dikkat çeken ve üzerinde 5MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası da bulunan Dell Mini 5 henüz lanse edilmedi ancak çalışan bir örneği firmanın kurucusu ve tepe yöneticisi Michael Dell tarafından bizzat kullanılıyor. Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Michael Dell, bu esnada yanında taşıdığı Mini 5'i bizzat gösterdi. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde satışa sunulacağı Michael Dell tarafından doğrulanan Mini 5, 3G, WiFi ve Bluetooth gibi teknolojilere destek sunacak.


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DH Misafiri 9 yıl
O paraya yeni çıkan iphone alırsın ve çok da rahat olarak I'sini götürür ben bu msj i dahi iphone dan yazıyorum , ayrıca iphone cydia dan ek özellikler kazandırırsanız performansı ve kullanisliligi gayet güzel artıyor hem telefon hemde bu del mini 5 in özelliklerine sahip ayrıca çenede sığıyor , olmadı htc hd 2 alırım oda aynı özelliklere sahip 4 inch te onun ekranı var ayrıca cebe sığıyor telefon calincada rahatlıkla ali diyebilirsiniz hatta boburlenebilirsiniz.
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korkmaz44 9 yıl
fiyatı 1300$ satılıyor şuan
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smart1978 9 yıl
Ekranı da kaliteli. Gelecek tabletlerde ... Bence de netbooklar bundan sonra pek populer olmaz...

Sonuçta taşınabilirlik açısından tabletpc ler kral ... 3G desteği olması da çok iyi. Böylece wifi olmayan ücraa mekanlarda Gsm operatörü üzerinden gezinmebilinecek .

Işletım sıistemi Android gelecek vaad ediyor .. Windows 7 nin Microsoft tarafından Lite Edition ı çıkacak... Şimdilik gelecek Android li tablet pcler de. Netbook lar artık pek tutulmaz...
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Fîrzen 9 yıl
o küçük aletlere usb girişi koymadıkları sürece benim için netbook lardan çok çok ayrı bi dalda olacaklar, şimdi karşılaştırmak bana göre çok erken.
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talh4wk 9 yıl
çok güzel görünüyor. haber için teşekkürler
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Fîrzen 9 yıl
videodaki adama çok kıl oldum ya bildiğin hava atıyor, görmemiş işte ne var biz de alırız
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mk2kill 9 yıl
alet cok guzel fakat 5 inch telefon icin biraz fazla buyuk tablet pc içinse biraz kucuk. 6.5-7 inç boyutlarında olsaydi keşke. ben bunu telefon olarak yanımda tasımam sahsen. hıc bir yere ,cebe sıgmaz bu haliyle. zaten heryere goturecegım bir alette değil. Seyahatlerde multimedya aracı olarak kullanmak ve internete girmek için guzel. Ucakda, otobusde cok guzel film izlenir ve oyun oynanır bunla.ama dediğim gibi ben her halukarda bunu telefon olarak yanımda gezdirmeyeceğim için biraz daha buyuk olmasını tercih ederdim.
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Momo-Oz 9 yıl
iphoneye rakip geldi sonunda
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sotoxs 9 yıl
boyut çok iyi hayallerin telefonu da diyebilirmiyiz acaba?
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Batuist 9 yıl
netbooklar ölecek tablet PCler yerini alcak..
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bkozen 9 yıl
Dell streak değil mi?
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colins547 9 yıl
Taşınabilirlik ve performans artık ne telefon kadar küçük ne de bir laptop kadar büyük :D netbooklardan sonra piyasanın yeni efendileri tabletler olacak anlaşılan ama Dell mini versiyonu kullanışlı gözüküyor
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