Michael Dell, Mini 5 isimli tablet bilgisayarın çalışan örneğini gösterdi

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Apple'ın iPad'i duyurmasıyla hareketlenen tablet bilgisayar pazarında iddialı olması beklenen oyuncularda biri de Dell. Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan yeni bir tablet üzerinde çalıştığı söylenen firma, daha öncesinde Streak ve iSlate kod adlarıyla anılan ancak pazara Mini 5 ismiyle sunulacak olan tablet bilgisayarını sunacak. Qualcomm'un Snapdragon platformunu kapsamında 1GHz'de çalışan ARM tabanlı işlemciden güç alan tablet bilgisayar, 5-inç ekrana sahip olacak ve Android işletim sistemini baz alacak.

Tasarım özellikleriyle dikkat çeken ve üzerinde 5MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası da bulunan Dell Mini 5 henüz lanse edilmedi ancak çalışan bir örneği firmanın kurucusu ve tepe yöneticisi Michael Dell tarafından bizzat kullanılıyor. Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Michael Dell, bu esnada yanında taşıdığı Mini 5'i bizzat gösterdi. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde satışa sunulacağı Michael Dell tarafından doğrulanan Mini 5, 3G, WiFi ve Bluetooth gibi teknolojilere destek sunacak.