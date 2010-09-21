Microsoft Arc Touch Mouse Hizmetinizde

Microsoft, daha piyasaya çıkmadan kendinden söz ettiren "Arc Touch Mouse" isimli faresini satışa sunuyor. Arc Touch Mouse, taşınabilirlilikteki kolaylığı ve dokunmaya duyarlı tasarımı ile, bilgisayar fareleri artık öldü diyenleri haksız çıkartıyor.

Microsoft bilgisayar faresi tasarımında yeni bir dönemi başlatan Arc Touch Mouse'u kullanıcıların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Türkiye'de Kasım ayında satışa sunulması beklenen Arc Touch Mouse taşınırken düzleşerek kolaylık sağlıyor. Fare kullanım sırasında ise kavislenerek avuca rahat oturacak bir şekil alıyor.

Yeni farede tekerlek bulunmuyor. Bunun yerine dokunmaya duyarlı sezgisel bir kaydırma bandı bulunuyor. Bu sayede kolay navigasyon sağlıyor ve sayfaların hızlı veya yavaş kaydırılması tek parmak hareketiyle yapılabiliyor. Arc Touch Mouse'un tek bir dokunuşla düzleşen dizaynı sayesinde Windows yüklü PC kullanılıcıları laptop çantalarında farenin yarattığı tümsekten kurtulacak.

Microsoft bu yeni ürünüyle fare kullanımının bitmediğini, dokunmatik ekran ve tablet kullanıcılarının çoğalmasına rağmen farenin hala rahat kullanım ve daha güçlü kontrol için kullanıldığını kanıtlıyor.

Hareketli yaşam tarzları için dizayn edildi

Taşınabilir PC kullanıcılarının sayısı her geçen gün artıyor. Rahat kullanım ve kontrol için kullanıcıların üçte biri yeni laptopları ile bir de fare alıyor. En kalın noktası 15 milimetreden daha az olan Arc Touch Mouse taşınabilir dizaynı sayesinde kolayca çantaya veya cebe koyulabiliyor. Tek bir hareketle açılıp kapanması sayesinde nerede olursanız olun kolayca kullanılıyor. Arc Touch Mouse düzleştirildiği zaman kapanıyor, avuca oturacak şekle getirildiği zaman ise açılarak kullanıma hazır hale geliyor.

Dokunmatik kaydırma ile kontrol sizin elinizde

Arc Touch Mouse sezgisel kaydırma bandı sayesinde tarama sırasında kontrolün kullanıcılarda olmasını sağlıyor. Kontrollü navigasyon için dokunmatik kaydırma bandı üzerinde parmağı yavaşça oynatmak gerekiyor. Hızlı tarama ise banda hafifçe vurularak yapılıyor. Ekstra işlevsellik için farenin ön panelinde Page Up, Page Down ve Middle Click için üç adet dokunmatik düğme bulunuyor. Bu düğmeler kullanıcının en sık kullandığı fonksiyonlara göre tekrar programlanabiliyor. Dokunmatik kaydırma bandı, diğer farelerin kaydırma tekerleklerinin yol açtığı aksaklıkların önüne geçiyor.

Arc Touch Mouse Microsoft'un Blue Track teknolojisi sayesinde her türlü yüzeyde kullanılabiliyor ve, minik bir magnetik Nano alıcı/verici farenin alt kısmına kolayca takılıyor. İki AAA pil ile 6 ay çalışan farede bulunan iki renkli gösterge pilin azaldığını kullanıcıya haber veriyor.

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