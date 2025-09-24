Logitech, 10 yıl dayanabilen güneş enerjili klavyesini tanıttı

Tam Boyutta Gör Logitech, tamamen güneş enerjisiyle çalışan tam boyutlu kablosuz klavyesini tanıttı. Logitech Signature Slim Solar+ K980 modelinin üst kenarında güneş paneli bulunuyor, USB şarj girişi yok.

Logitech Signature Slim Solar+ K980 güneş enerjili klavye neler sunuyor?

K980, Logitech'in LightCharge teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji, gücü korumak için en az 200 lux ortam ışığına ihtiyaç duyuyor. Işık güneş ışığından veya yapay ışık kaynaklarından gelebilir. Logitech, klavyenin tam şarj olduğunda tamamen karanlıkta dört aya kadar çalışabileceğini iddia ediyor. Şirket, dahili pilin değiştirilmesi gerekmeden önce 10 yıla kadar dayandığını belirtiyor.

Klavye, sayısal tuş takımı, işlev tuşları ve özel medya kontrolleri içeren standart tam boyutlu tasarıma sahip. Üç cihaza kadar Bluetooth bağlantısını destekleniyor ve çift tuşlu göstergeler sayesinde hem Windows hem de macOS sistemiyle uyumlu. Mac kullanıcıları için özel sürümü de mevcut. Diğer özellikleri arasında, Windows’ta Copilot’u, ChromeOS’te Gemini'yi açan yapay zeka başlatma tuşu, Logi Options+ yazılımıyla özelleştirilebilen işlev tuşları ve üretkenlik kısayolları için akıllı eylemler yer alıyor. Klavyenin

Logitech Signature Slim Solar+ K980 fiyatı ne kadar?

Logitech Signature Slim Solar+ K980, 100 dolar fiyat etiketiyle satışta.

Logitech Signature Slim Solar+ K980 özellikleri



Logi LightCharge destekli

Tam şarj olduktan sonra tam karanlıkta 4 aya kadar çalışma

Sayısal tuş takımını içeren tam boyutlu düzen

Dizüstü bilgisayar tarzı yazma deneyimi

Çoklu işletim sistemi düzeni (Windows/macOS/ChromeOS)

Kolay geçiş tuşları (en fazla 3 cihaza bağlanıp yazma)

Özelleştirilebilir eylem tuşu

Özelleştirilebilir yapay zeka başlatma tuşu

Tamamen özelleştirilebilir F tuşu sırası

Windows ve macOS’te Logi Options+ uygulaması desteği

BT yönetimi için Logi Tune ve Logitech Sync desteği

Desteklenen fareyle eşleştirildiğinde Logitech Flow ile uyumlu

10 yıla kadar kullanım ömrüne sahip dayanıklı pil

Açma/kapama güç düğmesi

