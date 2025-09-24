Logitech, 10 yıl dayanabilen güneş enerjili klavyesini tanıttı

Logitech Signature Slim Solar+ K980 güneş enerjili klavye neler sunuyor?
Klavye, sayısal tuş takımı, işlev tuşları ve özel medya kontrolleri içeren standart tam boyutlu tasarıma sahip. Üç cihaza kadar Bluetooth bağlantısını destekleniyor ve çift tuşlu göstergeler sayesinde hem Windows hem de macOS sistemiyle uyumlu. Mac kullanıcıları için özel sürümü de mevcut. Diğer özellikleri arasında, Windows’ta Copilot’u, ChromeOS’te Gemini'yi açan yapay zeka başlatma tuşu, Logi Options+ yazılımıyla özelleştirilebilen işlev tuşları ve üretkenlik kısayolları için akıllı eylemler yer alıyor. Klavyenin
Logitech Signature Slim Solar+ K980 fiyatı ne kadar?
Logitech Signature Slim Solar+ K980, 100 dolar fiyat etiketiyle satışta.
Logitech Signature Slim Solar+ K980 özellikleri
- Logi LightCharge destekli
- Tam şarj olduktan sonra tam karanlıkta 4 aya kadar çalışma
- Sayısal tuş takımını içeren tam boyutlu düzen
- Dizüstü bilgisayar tarzı yazma deneyimi
- Çoklu işletim sistemi düzeni (Windows/macOS/ChromeOS)
- Kolay geçiş tuşları (en fazla 3 cihaza bağlanıp yazma)
- Özelleştirilebilir eylem tuşu
- Özelleştirilebilir yapay zeka başlatma tuşu
- Tamamen özelleştirilebilir F tuşu sırası
- Windows ve macOS’te Logi Options+ uygulaması desteği
- BT yönetimi için Logi Tune ve Logitech Sync desteği
- Desteklenen fareyle eşleştirildiğinde Logitech Flow ile uyumlu
- 10 yıla kadar kullanım ömrüne sahip dayanıklı pil
- Açma/kapama güç düğmesi