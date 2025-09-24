Giriş
    Logitech, 10 yıl dayanabilen güneş enerjili klavyesini tanıttı

    Logitech, gücünü ışıktan alan kablosuz klavyesini tanıttı. Signature Slim Solar+ K980, Logitech'in güneş ışığı veya yapay ışıkla şarj olmasını sağlayan Logi LightCharge teknolojisine sahip.

    Logitech Signature Slim Solar+ K980 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Logitech, tamamen güneş enerjisiyle çalışan tam boyutlu kablosuz klavyesini tanıttı. Logitech Signature Slim Solar+ K980 modelinin üst kenarında güneş paneli bulunuyor, USB şarj girişi yok.

    Logitech Signature Slim Solar+ K980 güneş enerjili klavye neler sunuyor?

    Logitech güneş enerjili klavye özellikleri Tam Boyutta Gör
    K980, Logitech'in LightCharge teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji, gücü korumak için en az 200 lux ortam ışığına ihtiyaç duyuyor. Işık güneş ışığından veya yapay ışık kaynaklarından gelebilir. Logitech, klavyenin tam şarj olduğunda tamamen karanlıkta dört aya kadar çalışabileceğini iddia ediyor. Şirket, dahili pilin değiştirilmesi gerekmeden önce 10 yıla kadar dayandığını belirtiyor.

    Klavye, sayısal tuş takımı, işlev tuşları ve özel medya kontrolleri içeren standart tam boyutlu tasarıma sahip. Üç cihaza kadar Bluetooth bağlantısını destekleniyor ve çift tuşlu göstergeler sayesinde hem Windows hem de macOS sistemiyle uyumlu. Mac kullanıcıları için özel sürümü de mevcut. Diğer özellikleri arasında, Windows’ta Copilot’u, ChromeOS’te Gemini'yi açan yapay zeka başlatma tuşu, Logi Options+ yazılımıyla özelleştirilebilen işlev tuşları ve üretkenlik kısayolları için akıllı eylemler yer alıyor. Klavyenin

    Logitech Signature Slim Solar+ K980 fiyatı ne kadar?

    Logitech Signature Slim Solar+ K980, 100 dolar fiyat etiketiyle satışta.

    Logitech Signature Slim Solar+ K980 özellikleri

    Logitech Signature Slim Solar+ özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Logi LightCharge destekli
    • Tam şarj olduktan sonra tam karanlıkta 4 aya kadar çalışma
    • Sayısal tuş takımını içeren tam boyutlu düzen
    • Dizüstü bilgisayar tarzı yazma deneyimi
    • Çoklu işletim sistemi düzeni (Windows/macOS/ChromeOS)
    • Kolay geçiş tuşları (en fazla 3 cihaza bağlanıp yazma)
    • Özelleştirilebilir eylem tuşu
    • Özelleştirilebilir yapay zeka başlatma tuşu
    • Tamamen özelleştirilebilir F tuşu sırası
    • Windows ve macOS’te Logi Options+ uygulaması desteği
    • BT yönetimi için Logi Tune ve Logitech Sync desteği
    • Desteklenen fareyle eşleştirildiğinde Logitech Flow ile uyumlu
    • 10 yıla kadar kullanım ömrüne sahip dayanıklı pil
    • Açma/kapama güç düğmesi

