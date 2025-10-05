Google Japonya'dan çılgın klavye konsepti: Çevirmeli klavye!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google Japonya’nın Gboard ekibi, geleneksel tuşların yerine, çevirilerek çalışan kadranları kullanan sıra dışı bir klavye geliştirdi. Gboard Dial Edition adı verilen bu model, eski tarz çevirmeli telefonlardan esinlenmiş yepyeni bir fiziksel klavye konsepti olarak tanıtıldı.

Her yıl ekim ayının başında, Gboard Japonya ekibinin bir geleneği haline gelen bu etkinlikte, ekip sadece yazılım klavyeleriyle sınırlı olmadıklarını göstermek amacıyla farklı, yaratıcı ve eğlenceli fiziksel klavye tasarımları ortaya koyuyor. Tasarımlarını da açık kaynak halinde paylaşarak meraklıların kendi klavyelerini yapabilmesine olanak sağlıyorlar.

2024’te Möbius şeridinden esinlenen bir klavye yapan ekip, daha önce de analog basınç kontrollü bükülen kaşık klavye, tek tuşla çalışan Mors kodu klavyesi ve cetvel gibi doğrusal bir düzenle tasarlanmış klavye gibi sıra dışı fikirler sunmuştu.

Klavye ne gibi avantajlar sunuyor?

Ekip, konsept klavyenin kullanırken nostaljik bir his bıraktığını, yazım hatası yapma olasılığı azalttığını ve çıkardığı sesin rahatlatıcı bir his verdiğini söylüyor. Google ekibi ayrıca klavyeyi farklı renklerde ve kaplamalarda da gösteriyor. Beyaz kadranlı klasik renklerin yanında, ev dekoruna uyum sağlaması için kumaş kaplamalı versiyonlar da bulunuyor.

Bir diğer yan proje olarak ekibin önerdiği, çevirmeli telefonlardan esinlenen fare standı da dikkat çekici. Bu aksesuarla video konferanslarda fareyi standa koyarak görüşmeyi beklemeye alabilir, kamera ve mikrofonu kolayca kapatıp açabilirsiniz.

Gboard ekibi, bu başarıdan aldıkları cesaretle gelecekte DJ’ler, evcil hayvanlar ve Daikagura sanatçıları için özel kadran tabanlı klavye tasarımları planladıklarını da duyurdu.

Tüm bu proje açık kaynak olarak paylaşılıyor (Apache License 2.0). GitHub sayfasında 3D yazıcı dosyaları, PCB tasarımları, bileşen listesi (Raspberry Pi Pico dahil), ürün yazılımı ve ayrıntılı montaj kılavuzu yer alıyor.

