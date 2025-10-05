Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Japonya'dan çılgın klavye konsepti: Çevirmeli klavye!

    Google Japonya’nın geliştirdiği yeni klavye, geleneksel tuşların yerine eski tarz çevirmeli telefonlardan esinlenmiş kadranları kullanıyor. İşte detaylar...    

    Google Japonya'dan çılgın klavye konsepti: Çevirmeli klavye! Tam Boyutta Gör
    Google Japonya’nın Gboard ekibi, geleneksel tuşların yerine, çevirilerek çalışan kadranları kullanan sıra dışı bir klavye geliştirdi. Gboard Dial Edition adı verilen bu model, eski tarz çevirmeli telefonlardan esinlenmiş yepyeni bir fiziksel klavye konsepti olarak tanıtıldı.

    Her yıl ekim ayının başında, Gboard Japonya ekibinin bir geleneği haline gelen bu etkinlikte, ekip sadece yazılım klavyeleriyle sınırlı olmadıklarını göstermek amacıyla farklı, yaratıcı ve eğlenceli fiziksel klavye tasarımları ortaya koyuyor. Tasarımlarını da açık kaynak halinde paylaşarak meraklıların kendi klavyelerini yapabilmesine olanak sağlıyorlar.

    2024’te Möbius şeridinden esinlenen bir klavye yapan ekip, daha önce de analog basınç kontrollü bükülen kaşık klavye, tek tuşla çalışan Mors kodu klavyesi ve cetvel gibi doğrusal bir düzenle tasarlanmış klavye gibi sıra dışı fikirler sunmuştu.

    Klavye ne gibi avantajlar sunuyor?

    Ekip, konsept klavyenin kullanırken nostaljik bir his bıraktığını, yazım hatası yapma olasılığı azalttığını ve çıkardığı sesin rahatlatıcı bir his verdiğini söylüyor. Google ekibi ayrıca klavyeyi farklı renklerde ve kaplamalarda da gösteriyor. Beyaz kadranlı klasik renklerin yanında, ev dekoruna uyum sağlaması için kumaş kaplamalı versiyonlar da bulunuyor.

    Bir diğer yan proje olarak ekibin önerdiği, çevirmeli telefonlardan esinlenen fare standı da dikkat çekici. Bu aksesuarla video konferanslarda fareyi standa koyarak görüşmeyi beklemeye alabilir, kamera ve mikrofonu kolayca kapatıp açabilirsiniz.

    Google Japonya'dan çılgın klavye konsepti: Çevirmeli klavye!
    Gboard ekibi, bu başarıdan aldıkları cesaretle gelecekte DJ’ler, evcil hayvanlar ve Daikagura sanatçıları için özel kadran tabanlı klavye tasarımları planladıklarını da duyurdu.

    Tüm bu proje açık kaynak olarak paylaşılıyor (Apache License 2.0). GitHub sayfasında 3D yazıcı dosyaları, PCB tasarımları, bileşen listesi (Raspberry Pi Pico dahil), ürün yazılımı ve ayrıntılı montaj kılavuzu yer alıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 2 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arveles ve antibiyotik birlikte kullanılır mi 1 kg çiğ köfte maliyeti 2011 honda jazz 1.4 fun kullanıcı yorumları iphone uygulama tamamen silme garanti bonus hangi petrolde geçerli

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum