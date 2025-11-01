Giriş
    Razer, efsanevi Counter-Strike oyuncusuyla birlikte geliştirdiği yeni klavyesini tanıttı

    Razer, yeni gaming klavyelerini tanıttı. Razer Huntsman V3 Pro 8KHz serisi oyun klavyesi, pro CS oyuncusuyla geliştirilmiş ve markanın şimdiye kadarki en hızlı ve en duyarlı analog optik klavyesi.

    Razer oyun klavyesi Huntsman V3 Pro 8KHz Tam Boyutta Gör
    Razer, e-spor seviyesindeki çekişmeler ve hız tutkunu PC oyuncuları için yeni Huntsman V3 Pro 8kHz klavyesini duyurdu. Razer'ın üst seviye kablolu klavyesinin en yeni sürümü, 8.000Hz polling desteği sunuyor ve paraziti en aza indirip hızı önceliklendirmek için tasarlanmış yeni analog optik anahtarlara sahip. Razer, bu sefer BlackWidow V4'te olduğu gibi yoğun köpük katmanları ve önceden yağlanmış anahtarlar kullanarak yazma hissiyatı ve sesine büyük önem verdiğini iddia ediyor.

    Razer Huntsman V3 Pro 8kHz serisi gaming klavye özellikleri

    Razer gaming klavye Huntsman V3 Pro 8kHz Tam Boyutta Gör
    Bu klavyeler, Razer'ın 2. nesil analog optik anahtarlarıyla gerçek 8000 Hz HyperPolling teknolojisini bir araya getiriyor. Yalnızca 0,58 milisaniyelik bir gecikmeyle en yakın rakiplerinden %11 daha hızlı performans sunuyorlar. Her tuş basışı neredeyse anında kaydediliyor. Bu, hızlı tempolu e-spor oyunları için çok önemli bir detay.

    Tuş aralığı tercihe göre 0,1 mm ile 4,0 mm arasında ayarlanabiliyor. Rapid Trigger modu, tekrarlanan tuş hareketleri için hızlı sıfırlama sağlarken, Razer Snap Tap, ilk tuşu bırakmadan anında yön değiştirmeye yardımcı oluyor. Anahtarlar, 0,1 mm hassasiyette fabrikada ayarlanmış. Razer, rakip modellere göre 2,5 kat daha iyi hassasiyet sunduğunu ve 100 milyon tuş vuruşuna dayanıklı olduğunu iddia ediyor.

    Razer, Huntsman V3 Pro 8KHz'i geliştirmek için efsanevi Counter-Strike oyuncusu NiKo ile birlikte çalıştıklarını söylüyor. NiKo, klavyenin hissiyatını, gecikme süresini ve tepki hızını iyileştirmek için Razer mühendisleriyle birlikte çalışmış.

    Her iki modelde de dayanıklı 5052 alüminyum alaşımlı üst plaka, ses azaltıcı köpük, önceden yağlanmış dengeleyiciler ve dokulu çift vuruşlu PBT tuşlar bulunuyor. Ayrıca, uzun süreli oyun oynamada bilek ağrısını azaltmak için manyetik suni deri bilek desteği bulunuyor. Klavyelerde medya, makrolar ve yüksekliği veya Rapid Trigger hassasiyetini hızlıca ayarlamak için özel kontrol düğmeleri ve dijital çevirici yer alıyor. Dahili LED ekran anında geri bildirim sağlıyor ve tüm ayarlar doğrudan klavyede depolanarak ekstra bir yazılıma ihtiyaç duyulmuyor.

    Razer’ın yeni oyun klavyesi, numerik tuş içeren ve içermeyen olmak üzere iki şekilde geliyor. Razer Huntsman V3 Pro 8kHz fiyatı 220 dolardan başlıyor.

    Profil resmi
