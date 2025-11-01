Razer, efsanevi Counter-Strike oyuncusuyla birlikte geliştirdiği yeni klavyesini tanıttı

Razer Huntsman V3 Pro 8kHz serisi gaming klavye özellikleri
Tuş aralığı tercihe göre 0,1 mm ile 4,0 mm arasında ayarlanabiliyor. Rapid Trigger modu, tekrarlanan tuş hareketleri için hızlı sıfırlama sağlarken, Razer Snap Tap, ilk tuşu bırakmadan anında yön değiştirmeye yardımcı oluyor. Anahtarlar, 0,1 mm hassasiyette fabrikada ayarlanmış. Razer, rakip modellere göre 2,5 kat daha iyi hassasiyet sunduğunu ve 100 milyon tuş vuruşuna dayanıklı olduğunu iddia ediyor.
Razer, Huntsman V3 Pro 8KHz'i geliştirmek için efsanevi Counter-Strike oyuncusu NiKo ile birlikte çalıştıklarını söylüyor. NiKo, klavyenin hissiyatını, gecikme süresini ve tepki hızını iyileştirmek için Razer mühendisleriyle birlikte çalışmış.
Her iki modelde de dayanıklı 5052 alüminyum alaşımlı üst plaka, ses azaltıcı köpük, önceden yağlanmış dengeleyiciler ve dokulu çift vuruşlu PBT tuşlar bulunuyor. Ayrıca, uzun süreli oyun oynamada bilek ağrısını azaltmak için manyetik suni deri bilek desteği bulunuyor. Klavyelerde medya, makrolar ve yüksekliği veya Rapid Trigger hassasiyetini hızlıca ayarlamak için özel kontrol düğmeleri ve dijital çevirici yer alıyor. Dahili LED ekran anında geri bildirim sağlıyor ve tüm ayarlar doğrudan klavyede depolanarak ekstra bir yazılıma ihtiyaç duyulmuyor.
Razer'ın yeni oyun klavyesi, numerik tuş içeren ve içermeyen olmak üzere iki şekilde geliyor. Razer Huntsman V3 Pro 8kHz fiyatı 220 dolardan başlıyor.
