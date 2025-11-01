Razer, efsanevi Counter-Strike oyuncusuyla birlikte geliştirdiği yeni klavyesini tanıttı

Tam Boyutta Gör Razer, e-spor seviyesindeki çekişmeler ve hız tutkunu PC oyuncuları için yeni Huntsman V3 Pro 8kHz klavyesini duyurdu. Razer'ın üst seviye kablolu klavyesinin en yeni sürümü, 8.000Hz polling desteği sunuyor ve paraziti en aza indirip hızı önceliklendirmek için tasarlanmış yeni analog optik anahtarlara sahip. Razer, bu sefer BlackWidow V4'te olduğu gibi yoğun köpük katmanları ve önceden yağlanmış anahtarlar kullanarak yazma hissiyatı ve sesine büyük önem verdiğini iddia ediyor.

Razer Huntsman V3 Pro 8kHz serisi gaming klavye özellikleri

Tam Boyutta Gör Bu klavyeler, Razer'ın 2. nesil analog optik anahtarlarıyla gerçek 8000 Hz HyperPolling teknolojisini bir araya getiriyor. Yalnızca 0,58 milisaniyelik bir gecikmeyle en yakın rakiplerinden %11 daha hızlı performans sunuyorlar. Her tuş basışı neredeyse anında kaydediliyor. Bu, hızlı tempolu e-spor oyunları için çok önemli bir detay.

Tuş aralığı tercihe göre 0,1 mm ile 4,0 mm arasında ayarlanabiliyor. Rapid Trigger modu, tekrarlanan tuş hareketleri için hızlı sıfırlama sağlarken, Razer Snap Tap, ilk tuşu bırakmadan anında yön değiştirmeye yardımcı oluyor. Anahtarlar, 0,1 mm hassasiyette fabrikada ayarlanmış. Razer, rakip modellere göre 2,5 kat daha iyi hassasiyet sunduğunu ve 100 milyon tuş vuruşuna dayanıklı olduğunu iddia ediyor.

Razer, Huntsman V3 Pro 8KHz'i geliştirmek için efsanevi Counter-Strike oyuncusu NiKo ile birlikte çalıştıklarını söylüyor. NiKo, klavyenin hissiyatını, gecikme süresini ve tepki hızını iyileştirmek için Razer mühendisleriyle birlikte çalışmış.

Her iki modelde de dayanıklı 5052 alüminyum alaşımlı üst plaka, ses azaltıcı köpük, önceden yağlanmış dengeleyiciler ve dokulu çift vuruşlu PBT tuşlar bulunuyor. Ayrıca, uzun süreli oyun oynamada bilek ağrısını azaltmak için manyetik suni deri bilek desteği bulunuyor. Klavyelerde medya, makrolar ve yüksekliği veya Rapid Trigger hassasiyetini hızlıca ayarlamak için özel kontrol düğmeleri ve dijital çevirici yer alıyor. Dahili LED ekran anında geri bildirim sağlıyor ve tüm ayarlar doğrudan klavyede depolanarak ekstra bir yazılıma ihtiyaç duyulmuyor.

Razer’ın yeni oyun klavyesi, numerik tuş içeren ve içermeyen olmak üzere iki şekilde geliyor. Razer Huntsman V3 Pro 8kHz fiyatı 220 dolardan başlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Çevre Birimleri Haberleri

Razer Huntsman V3 Pro 8KHz serisi oyuncu klavyesi tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: