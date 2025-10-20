Windows için en gelişmiş trackpad projesi bağış rekoru kırdı

HyperSpace Trackpad Pro özellikleri ve fiyatı
Windows kullanıcıları için ilk premium geri bildirimli trackpad iddiasında olan HyperSpace Trackpad Pro, 240Hz tarama hızı ile daha akıcı ve gecikmesiz bir imleç kontrolü sunuyor. Üçüncü nesil piezo titreşim teknolojisi sayesinde tüm cam yüzey boyunca tutarlı bir tıklama hissi yaratılıyor.
Tam basınç algılama sistemi sayesinde tıklama basıncı arasındaki fark algılanıyor ve derinliklerine göre farklı fonksiyonlar atanabiliyor. Bunun yanında köşe tıklamalar, alan belirleme ve basınç seviyesine göre kısayol ya da uygulama da atanabiliyor.
Bluetooth 5.2 ile kablosuz kullanım, USB Tip-C ile kablolu kullanım imkânı sunan cihaz tek şarj ile 30 güne kadar kullanılabiliyor. Avuç içi engelleme özelliği de olan HyperSpace Trackpad Pro, 109$ fiyat etiketine sahipken çok kısa sürede rekor bağış toplamayı başardı. Sevkiyatlar ise Mart ayında başlayacak.
