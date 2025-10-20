Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows için en gelişmiş trackpad projesi bağış rekoru kırdı

    HyperSpace Trackpad Pro sadece dokunma ve tıklamanın ötesine geçerek gelişmiş algılama yüzeyi, alan bölümleyerek kısa yol atama, gecikmesiz aktarım gibi özellikler sunuyor.  

    HyperSpace Trackpad Pro
    Windows kullanıcıları için Apple Magic Trackpad çevre birimine alternatif olabilecek yeni bir ürün piyasaya çıkıyor. HyperSpace Trackpad Pro belirli senaryolarda Apple’ı bile geride bırakacak potansiyele sahip. 

    HyperSpace Trackpad Pro özellikleri ve fiyatı

    Windows kullanıcıları için ilk premium geri bildirimli trackpad iddiasında olan HyperSpace Trackpad Pro, 240Hz tarama hızı ile daha akıcı ve gecikmesiz bir imleç kontrolü sunuyor. Üçüncü nesil piezo titreşim teknolojisi sayesinde tüm cam yüzey boyunca tutarlı bir tıklama hissi yaratılıyor. 

    Tam basınç algılama sistemi sayesinde tıklama basıncı arasındaki fark algılanıyor ve derinliklerine göre farklı fonksiyonlar atanabiliyor. Bunun yanında köşe tıklamalar, alan belirleme ve basınç seviyesine göre kısayol ya da uygulama da atanabiliyor. 

    Bluetooth 5.2 ile kablosuz kullanım, USB Tip-C ile kablolu kullanım imkânı sunan cihaz tek şarj ile 30 güne kadar kullanılabiliyor. Avuç içi engelleme özelliği de olan HyperSpace Trackpad Pro, 109$ fiyat etiketine sahipken çok kısa sürede rekor bağış toplamayı başardı. Sevkiyatlar ise Mart ayında başlayacak. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 2 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone son kaydedilen numara bulma ada kent üniversitesi yorumları en kolay 4 yıllık açıköğretim bölümleri xiaomi server kayıt şaseden parça sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Honor 200 Pro
    Honor 200 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum