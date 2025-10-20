Windows için en gelişmiş trackpad projesi bağış rekoru kırdı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Windows kullanıcıları için Apple Magic Trackpad çevre birimine alternatif olabilecek yeni bir ürün piyasaya çıkıyor. HyperSpace Trackpad Pro belirli senaryolarda Apple’ı bile geride bırakacak potansiyele sahip.

HyperSpace Trackpad Pro özellikleri ve fiyatı

Windows kullanıcıları için ilk premium geri bildirimli trackpad iddiasında olan HyperSpace Trackpad Pro, 240Hz tarama hızı ile daha akıcı ve gecikmesiz bir imleç kontrolü sunuyor. Üçüncü nesil piezo titreşim teknolojisi sayesinde tüm cam yüzey boyunca tutarlı bir tıklama hissi yaratılıyor.

Tam basınç algılama sistemi sayesinde tıklama basıncı arasındaki fark algılanıyor ve derinliklerine göre farklı fonksiyonlar atanabiliyor. Bunun yanında köşe tıklamalar, alan belirleme ve basınç seviyesine göre kısayol ya da uygulama da atanabiliyor.

Bluetooth 5.2 ile kablosuz kullanım, USB Tip-C ile kablolu kullanım imkânı sunan cihaz tek şarj ile 30 güne kadar kullanılabiliyor. Avuç içi engelleme özelliği de olan HyperSpace Trackpad Pro, 109$ fiyat etiketine sahipken çok kısa sürede rekor bağış toplamayı başardı. Sevkiyatlar ise Mart ayında başlayacak.

