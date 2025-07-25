IDEF 2025 Özel: ROKETSAN'ın Tayfun Blok 4'ü ile Hipersonik Füze Teknolojisi

Türkiye'nin en büyük hipersonik füzesi Tayfun Blok 4 IDEF 2025'te sergilendi! ROKETSAN'ın bu çığır açan teknolojisinin detayları IDEF 2025 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında anlattık

IDEF 2025 Savunma Fuarı'nda yaptığımız ziyaretlerde en çok ilgi gören roketlerden biri de ROKETSAN'ın sergilediği Tayfun Blok 4 hipersonik füzesi oldu. Türkiye'nin balistik füze teknolojisindeki gelişimini gösteren bu devrimsel silah sistemi, 10 metre boyuyla ve 7.200 kilo ağırlığıyla TAYFUN ailesinin en büyük ve en caydırıcı üyesi olarak öne çıkıyor.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin açıklamalarına göre, Tayfun Blok 4 modern harp ortamında hipersonik balistik füzelerin kritik önemini yansıtıyor. 938 mm çapındaki bu füze, hipersonik hızı sayesinde mevcut hava savunma sistemlerinin en zayıf noktasını hedefleyerek caydırıcılık gücünü maksimum seviyeye çıkarıyor.

Tayfun Blok 4, farklı harp başlıkları ile donatılarak hava savunma sistemleri, komuta kontrol merkezleri, askeri hangarlar ve kritik askeri tesisleri hedefleme kabiliyetine sahip. Bu çok amaçlı yaklaşım, füzenin stratejik değerini artırarak Türk Kara Kuvvetleri'nin operasyonel gücüne önemli katkı sağlıyor.

Menzil bilgileri gizli tutulan Tayfun Blok 4 için, SRBM sınıfındaki füzelerin genel olarak 300-1000+ km menzile sahip olabileceği belirtiliyor. Daha önceki açıklamalarda Tayfun ailesi için 2 bin km menzil hedefi verilmişken, Blok 1 testlerinde 500 km'yi aştığı gözlemlenmişti.

ROKETSAN'ın en dikkat çekici başarısı, Tayfun füzeleri ile deniz hedeflerini santimetre hassasiyetiyle vurabilme kabiliyeti. Bu yetenek dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Geleneksel olarak hava-kara veya kara-kara kullanılan bu tip füzelerin denizde bu hassasiyeti göstermesi, Türkiye'yi bu alanda öncü konuma getiriyor.

IDEF 2025'te ROKETSAN'ın 60'ın üzerinde yeni ve mevcut ürününü sergilediği fuarda, Tayfun Blok 4 hipersonik füzesi teknolojik üstünlüğümüzün en net göstergesi oldu. Bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayiindeki bağımsızlık hedefine ulaşmadaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

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