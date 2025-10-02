KAAN MMU'da motor krizi mi, strateji mi? İşte Türkiye'nin yerli motor ve KAAN planının detayları!

Tartışma yaratan KAAN motor krizi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları, Görgün'ün yanıtları ve yerli TF-35000 motorunun yol haritası. Dikkate alınması gereken detaylı analiz bu videoda!

Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN'ın motor serüveni son günlerde yoğun tartışmalara neden oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'taki açıklamaları ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün detaylı yanıtları ile birlikte projenin gerçek durumu netleşti. Bu videomuzda KAAN projesinin motor stratejisini, yerli TF-35000 motorunun yol haritasını ve Amerikan F110 motorları konusundaki gelişmeleri kapsamlı şekilde ele alıyoruz.

KAAN projesinde üç aşamalı bir motor stratejisi izleniyor: İlk test uçuşları ve prototipler Amerikan yapımı F110 motorlarıyla gerçekleştirilirken, Blok 1 üretiminde 40 adet uçak için aynı motorlar kullanılacak. Ancak asıl hedef, 2032 yılında yerli TF-35000 motorunun KAAN'a entegre edilmesi ve Blok 2 üretiminin tamamen milli motorla yapılması.

Videomuzdaki ana konular: CAATSA yaptırımlarının KAAN'a etkisi, F110 motor tedarikindeki sorunlar, TF-35000 yerli motorunun gelişim süreci, 2028'den 2032'ye ertelenen entegrasyon takvimi, Endonezya'ya 48 adet KAAN satışının detayları ve bu uçakların yerli motorla donatılacak olması. Ayrıca TEI ve TRMotor'un yerli motor geliştirmedeki rollerini de ayrıntılı olarak inceliyoruz.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik bağımsızlık yolculuğu, KAAN projesiyle kritik bir aşamaya geliyor. T129 ATAK helikopterlerinin Pakistan'a satışında yaşanan motor krizi, neden yerli motorun bu kadar önemli olduğunu acı bir şekilde göstermişti. KAAN'ın yerli motorla üretilmesi, Türkiye'ye ihracatta tam özgürlük sağlayacak ve ABD onayına ihtiyaç duymadan istediği ülkeye satış yapabilecek.

"Yerli ve milli" kavramlarının doğru anlaşılması çok önemli. KAAN, tasarımı, mühendisliği ve fikri mülkiyeti Türkiye'ye ait olduğu için zaten milli bir proje. İlk aşamalarda yabancı motor kullanılması, dünya savunma sanayiinde standart bir uygulamadır. 2032'de TF-35000 entegrasyonuyla birlikte KAAN tam anlamıyla yerli ve milli kimliğine kavuşacak.

Blok yaklaşımı stratejisi, KAAN projesinin kademeli olarak gelişmesini sağlıyor. İlk versiyonlar operasyonel deneyim kazandırırken, her yeni blok daha gelişmiş yeteneklerle geliyor. Bu yaklaşım sayesinde proje gecikmeden ilerliyor ve Türk Hava Kuvvetleri'nin acil ihtiyaçları karşılanabiliyor.

TF-35000 motoru, 35 bin libre itki gücüyle F110'dan daha güçlü olacak. 2026'da ilk çalıştırma testlerinin başlaması hedefleniyor. Türkiye bu projeyle jet motoru üretebilen seçkin ülkeler kulübüne girecek ve gerçek anlamda stratejik bağımsızlığa ulaşacak. Endonezya başta olmak üzere birçok ülke, yerli motorlu KAAN'a büyük ilgi gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.