Türkiye’nin küresel İHA başarısı: Bayraktar TB serisinin hikayesi

Türkiye’nin savunma sanayiinde devrim: Baykar’ın İHA yolculuğu! TB1’den TB2’ye, TCG Anadolu ve ötesine uzanan bu başarı hikayesi, teknolojik bağımsızlığın gücünü ortaya koyuyor.

Baykar’ın İHA yolculuğuna göz atıyoruz! Türkiye’nin savunma sanayiindeki teknolojik bağımsızlık vizyonu, Bayraktar TB1 ile başlayıp TB2 ve TB3 ile devam eden bir başarı hikayesine dönüştü. Yerli ve milli üretim hedefiyle yola çıkan Baykar, 15 yılda Türkiye’yi İHA üretiminde dünya liderlerinden biri haline getirdi.

Bayraktar TB1’den Başarıya İlk Adım:

Bayraktar TB1, Türkiye’nin ilk taktik İHA’sı olarak keşif ve gözetleme görevlerine odaklandı ve teknolojik altyapının temelini oluşturdu. Otonom uçuş kabiliyetiyle Baykar’ın mühendislik gücünü sergileyen TB1, daha gelişmiş sistemlerin önünü açtı.

Bayraktar TB2: Dünya Çapında Tanınan Bir Başarı:

Bayraktar TB2, lazer güdümlü mühimmatları ve üstün yazılım altyapısıyla 34 ülkenin envanterine girdi. Suriye, Libya, Karabağ gibi bölgelerdeki performansıyla fark yaratan TB2, Türkiye’nin savunma sanayiindeki gücünü pekiştirdi.

Bayraktar TB3 ve Denizlerde Yeni Dönem:

Katlanabilir kanat tasarımıyla uçak gemileri için optimize edilen TB3, TCG Anadolu gemisiyle entegrasyonu sayesinde Türk donanmasına benzersiz bir avantaj sunuyor. TB3, Türk savunma sanayinde yeni nesil hava ve deniz operasyonlarının öncüsü olma yolunda ilerliyor.

TCG Anadolu: İHA Gemisi Konsepti:

Dünyanın ilk insansız hava aracı gemisi unvanını taşıyan TCG Anadolu, Bayraktar TB3 ve gelecekte Kızılelma gibi ileri düzey İHA’larla Türk donanmasının caydırıcılığını artırıyor.

Baykar, inovasyon odaklı yaklaşımıyla teknolojik bağımsızlığı somutlaştırırken, Türkiye’yi global savunma pazarında güçlü bir oyuncu haline getirdi. Hatta biz bu videonun montajına başladığımız esnada üç ayrı dikkat çekici haber daha geldi Baykar'dan...

- Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay’ın milli olarak geliştirdiği FGN-100-d1 uydusu, 14 Ocak 2025 akşamı Türkiye saati ile (TSİ) 22.09’da ABD’nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden uzaya fırlatıldı. Böylece Fergani Uzay tarafından yürütülen Konumlandırma Takım Uydu Projesi’nin ilk adımı başarıyla atıldı.

- Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, MAM-T mühimmatı ile gerçekleştirdiği ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

- Milli insansız savaş uçağının üretim prototipi olan TC-ÖZB3 kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA PT-3, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı. Test sırasında yapılan sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla gerçekleştirildi.

