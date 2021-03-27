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    Donanım Haber ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Minisforum Ryzen 5 3450Ulu mini oyuncu bilgisayarını duyurdu

    Intel tarafında NUC ile başlayan mini bilgisayar konsepti AMD'nin Ryzen işlemcileriyle genişledi. Minisforum kompakt formattaki oyuncu bilgisayarı UM340'ı duyurdu.
    27 Mart 2021, 12:30 (10 dk.)
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    Donanım Haber
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Minisforum Ryzen 5 3450Ulu mini oyuncu bilgisayarını duyurdu
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    Kompakt bilgisayarların giderek artan performansı modelleri basit ofis işlerinin de ötesine taşıdı. Ryzenlı yeni kompakt PC duyuruldu.

    Minisforum UM340

    Kalbinde Ryzen 5 3450U barındıran UM340 GPU tarafında 1200 MHz'de görev yapan Vega iGPU'sundan güç alıyor. 4 çekirdek 8 izlekli işlemci 2.1 Ghz'den 3.5 Ghz'e yükselirken 15 wattlık TDP bütçesi içerisinde görev yapıyor.

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    Minisforum Ryzen 5 3450Ulu mini oyuncu bilgisayarını duyurdu
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    Zen+ mimarili mobil APU'da SenseMI teknolojisi ve FreeSync desteği sunulması çözümü daha iddialı hale getirmiş. 8 GBx2 DDR4 RAM'le sunulan kompakt bilgisayar M.2 2280 formundaki 256 GB veya 512 GB'lık depolama seçenekeriyle sunulacak. Dileyen kullanıcılar için 2.5'' SATA slotuna yer verildiğini de ekleyelim.

    128 mmx127 mmx46 mm ölçütlerindeki UM340'da DP, HDMI 2.0, USB-C, 3.5 mm ses jackı ve 2 adet gigabit ethernet portuna yer verilirken sistem kapalı iken aygıtlarınızı şarj edebilmenizi sağlayan USB Type-A girişi ön yüzde konumlandırılmış.

    Minisforum Ryzen 5 3450Ulu mini oyuncu bilgisayarını duyurdu
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    Ayrıca Bkz. "Nvidia GTX 1050 Ti yüksek fiyatla yeniden bizlerle"

    Son olarak Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 bağlantı imkanları da sunulan UM340'ın 256 GB kapasiteli seçeneği için 559 dolarlık etiket belirlenirken 512 GB için 599 dolarlık fiyat biçilmiş.



    https://www.notebookcheck.net/AMD-Ryzen-5-powered-MINISFORUM-DeskMini-UM340-starts-at-US-539.529401.0.html
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