Minisforum Ryzen 5 3450Ulu mini oyuncu bilgisayarını duyurdu

Tam Boyutta Gör

Kompakt bilgisayarların giderek artan performansı modelleri basit ofis işlerinin de ötesine taşıdı. Ryzenlı yeni kompakt PC duyuruldu.

Minisforum UM340

Kalbinde Ryzen 5 3450U barındıran UM340 GPU tarafında 1200 MHz'de görev yapan Vega iGPU'sundan güç alıyor. 4 çekirdek 8 izlekli işlemci 2.1 Ghz'den 3.5 Ghz'e yükselirken 15 wattlık TDP bütçesi içerisinde görev yapıyor.

İlginizi Çekebilir

AMD bisikletler satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör

Zen+ mimarili mobil APU'da SenseMI teknolojisi ve FreeSync desteği sunulması çözümü daha iddialı hale getirmiş. 8 GBx2 DDR4 RAM'le sunulan kompakt bilgisayar M.2 2280 formundaki 256 GB veya 512 GB'lık depolama seçenekeriyle sunulacak. Dileyen kullanıcılar için 2.5'' SATA slotuna yer verildiğini de ekleyelim.

128 mmx127 mmx46 mm ölçütlerindeki UM340'da DP, HDMI 2.0, USB-C, 3.5 mm ses jackı ve 2 adet gigabit ethernet portuna yer verilirken sistem kapalı iken aygıtlarınızı şarj edebilmenizi sağlayan USB Type-A girişi ön yüzde konumlandırılmış.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "Nvidia GTX 1050 Ti yüksek fiyatla yeniden bizlerle"

Son olarak Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 bağlantı imkanları da sunulan UM340'ın 256 GB kapasiteli seçeneği için 559 dolarlık etiket belirlenirken 512 GB için 599 dolarlık fiyat biçilmiş.

https://www.notebookcheck.net/AMD-Ryzen-5-powered-MINISFORUM-DeskMini-UM340-starts-at-US-539.529401.0.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.