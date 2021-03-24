Nvidia GTX 1050 Ti yüksek fiyatla yeniden bizlerle

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İster Nvidia ister AMD olsun şu günlerde doğru fiyattan ekran kartı bulmak giderek zorlaşıyor. Öyle ki eski kartlar dahi durumdan nasibini aldı.

GTX 1050 Ti yüksek fiyattan stoklarda

Japonya’da stoklara giren GTX 1050 Ti 210 dolarlık fiyatıyla oyuncuları ürküttü. Geçtiğimiz ayın ortalarında Nvidia’nın ekran kartı stok sıkıntısına çözüm olarak GTX 1050 Ti’ı yeniden kullanıcılara sunacağı haberinin ardından oyuncular en azından 1080p orta ayarlarda mutlu edecek bir kart bulunabileceği ümidiyle beklemeye koyulmuştu.

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Japonya’daki fiyatlar bu haliyle bekleyenleri üzerken diğer taraftan Avrupa’da da GTX 1050 Ti stoklarında artış rapor ediliyor. 25 Ekim 2016’da 139 dolarlık fiyattan satışa sunulan kartın 4 yıla yakın sürenin ardından stok sıkıntısı yüzünden geldiği seviye üzücü.

https://www.eteknix.com/nvidia-may-have-just-relaunched-1050-ti-japan/

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