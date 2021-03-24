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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia GTX 1050 Ti yüksek fiyatla yeniden bizlerle

    Yeşil ekibin ekran kartı stok sıkıntısıne ürettiği çözüm de oyunculara pahalıya patladı. Japonya’da listelenen yeni GeForce GTX 1050 Ti fiyatları kullanıcılara endişe veriyor.
    24 Mart 2021, 21:22 (2 sa.)
    1,2b
    25
    14
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia GTX 1050 Ti yüksek fiyatla yeniden bizlerle
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    İster Nvidia ister AMD olsun şu günlerde doğru fiyattan ekran kartı bulmak giderek zorlaşıyor. Öyle ki eski kartlar dahi durumdan nasibini aldı.

    GTX 1050 Ti yüksek fiyattan stoklarda

    Japonya’da stoklara giren GTX 1050 Ti 210 dolarlık fiyatıyla oyuncuları ürküttü. Geçtiğimiz ayın ortalarında Nvidia’nın ekran kartı stok sıkıntısına çözüm olarak GTX 1050 Ti’ı yeniden kullanıcılara sunacağı haberinin ardından oyuncular en azından 1080p orta ayarlarda mutlu edecek bir kart bulunabileceği ümidiyle beklemeye koyulmuştu.

    Ayrıca Bkz. "DRAM fiyatları %20 artabilir"

    Japonya’daki fiyatlar bu haliyle bekleyenleri üzerken diğer taraftan Avrupa’da da GTX 1050 Ti stoklarında artış rapor ediliyor. 25 Ekim 2016’da 139 dolarlık fiyattan satışa sunulan kartın 4 yıla yakın sürenin ardından stok sıkıntısı yüzünden geldiği seviye üzücü.



    https://www.eteknix.com/nvidia-may-have-just-relaunched-1050-ti-japan/
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Skörtıl_Nimo (Semih ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Küfür etmek istemiyorum, küfür etmek istemiyorum, küfür etmek istemiyorum
    Yanıtla +27
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    Arisaka 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    NVIDIA GeForce GTX 1050 TI Keriz Edition 4GB 128 bit GDDR5 DX(12) PCI-E 3.0 Ekran Kartı
    Yanıtla +8
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    2 sene önce ikinci elini 900 tl ye aldığım rx580 8gn special edition ekran kartını adamlar şuan 6000 tl ile malum sarı siteden satışa koymuş.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    6Volkk2 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ağam bizle alay ediyi....
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    H Hann- 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yav kardeşim ne 1050 ti yı ya
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    BYGURSEL58 (Gürsel KILAVUZ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    1050 ti mı hahhaahhahahaaa
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    haktan24 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    piyasanın bu durum a gelecegini bildigim için zamanında iki şer adet rx 550 aldım attım dolap a 500 er tl den aldım suan 1000 tl cıvarlarına satılıyor yakında rx550 rx560 lar da 1500 2000 arası na ulasmassa bir şey bilmiyorum ben...
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    Georgearkin (Bora ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bırakın miningciler versin o paraları..
    Nvidia boşuna mı rekor kar elde etti.Neymiş üretim yokmuş bellek ıvır zıvır sorunu varmış yalanın bini bir para.
    Adamlar fırsatı buldu 500 tl etmeyen kartları 5 katı fiyatına kakalayabiliyor işte
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    Aerosol 34 (Sezer ) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    wtf ?????


    zamanında kimsenin yüzüne bakmadığı çöp dediğimiz kartlar gold seviyesine geldi vay be
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    mokoko_TR 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    1060 3 gb begenmiyordum aboowwww.. hoş iyide oluyor biraz gem vururuz absürt tüketim çılgınlıgına süreki karbon salınımı
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    2 sene önce ikinci elini 900 tl ye aldığım rx580 8gn special edition ekran kartını adamlar şuan 6000 tl ile malum sarı siteden satışa koymuş.
    Yanıtla +4
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    cebrail.bsrn (cebrail başaran) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uyyyyy böyle kazık kimseye saplanmadı daha önce. Roma mızrağı sanki...
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    ddnet (Muhammet Babayarov) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) cebrail.bsrn
    Ne Roma'sı direkt 6-8 metrelik Makedon Sarissa'sı bu... :(

    RX 550 bile 1000 tl güvenilir sitelerde...

    Oy anam oy...
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    Arisaka 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    NVIDIA GeForce GTX 1050 TI Keriz Edition 4GB 128 bit GDDR5 DX(12) PCI-E 3.0 Ekran Kartı
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    1215 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    nvidia gtx 1050 ti, nvidia pascal ve
    4 etiket daha rtx ampere gpu mining ekran kartı stok sıkıntısı Donanım
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