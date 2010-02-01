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Mobil cihazlarınızın enerji kaynağı: Portatif Zaggsparq Şarj Aleti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Mobil cihazlarınızın enerji kaynağı: Portatif Zaggsparq Şarj Aleti
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Mobil cihazların en büyük sorunu: Enerji. Gelişen işlemciler, artan hafıza ve ekran kalitesi derken batarya teknolojilerinde çok ciddi sıçrayışlar maalesef göremedik. Bu yüzden mobil cihazların mevcut batarya performansları kullanıcıları tatmin etmiyor. Aksesuar üreticilerde bu açığı gidermek için çeşitli çözümler geliştiriyorlar. Bunlardan en yenisi Zaggsparq USB şarj cihazı...

Zaggsparq şarj cihazı üzerinde 2 adet USB portuna sahip, yani bu aynı anda iki elektronik aleti şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Buraya kadar herşey klasik bir şarj cihazı gibi görünse de farklılık bundan sonra başlıyor. Zaggsparq, 4 kez iPhone'u sıfırdan şarj edebiliyor. Yani şarj cihazı, klasik bir şarj aletinin yanında portatif, hemde oldukça enerji dolu bir güç kaynağı görevi görüyor. Eğer prize takarsanız Zaggsparq USB portları üzerinden hem cihazlarınızı şarj ediyor hem de kendini şarj ediyor.

Üretici Zagg'in bu güçlü portatif şarj cihazı için belirlediği satış fiyatıysa 100 dolar.


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.WondercrafteR. 9 yıl
İsme bak "Zaggsparq" :D
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X-Slim 9 yıl
Fiyatti biraz daha ucuz olsaymiş keske cok para


bu iphoneye verdigimiz para yetmiyor bide iphoneye verdigimiz para kadar yanina aksesuar sarj aleti bilmem ne aliyoruz
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karantina61 9 yıl
Fiyati biraz daha makul olsaymis keske.
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ReJim 9 yıl
Bundan çok daha başarılı ürünler var. 5400 mAh, 6000 mAh hatta 8000 mAh ürünler var. Fiyatlar da bundan çok daha makul seviyelerde.

Örnek verecek olursak. 5400 mAh İphone' u ortalama en az 3,5 - 4 kez dolduruyor. Boyut olarak bu üründen daha kibar olanlar var.

Aşağıdaki ürün veya imaxpower ürünleri fiyat olarak da performans olarak da çok iyiler bence.

amazon.com/...
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Kumandan 9 yıl
usb çıkışların boyutuna kıyasla 15x15x4 gibi bir ebatta görünüyor, marifetine göre hiçte fena değil.
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technical death metal 9 yıl
evet hosuma gitti boyut ve agirlik ne kadar bilemem ama kullanisli gozuktu bana.. hic degilse digerleri gibi yarim yamalak sarj etmez
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csalman 9 yıl
guzel bır aletmıss paylasım ıcın tesekkurlerrr
ayrıca zaten Zagg cok ıyı bır marka.. bende arac sarjı var ondada 2tane usb gırısı var. bırıne ıphoneuu bırıne blackberryımı baglayıp saj edebılıyorum.. ve dandık arab sarjları gıbı degıl gercekten sarj edıyoorr
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talh4wk 9 yıl
iyi düşünülmüş haber için teşekkürler
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