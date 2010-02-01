Mobil cihazlarınızın enerji kaynağı: Portatif Zaggsparq Şarj Aleti

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Mobil cihazların en büyük sorunu: Enerji. Gelişen işlemciler, artan hafıza ve ekran kalitesi derken batarya teknolojilerinde çok ciddi sıçrayışlar maalesef göremedik. Bu yüzden mobil cihazların mevcut batarya performansları kullanıcıları tatmin etmiyor. Aksesuar üreticilerde bu açığı gidermek için çeşitli çözümler geliştiriyorlar. Bunlardan en yenisi Zaggsparq USB şarj cihazı...

Zaggsparq şarj cihazı üzerinde 2 adet USB portuna sahip, yani bu aynı anda iki elektronik aleti şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Buraya kadar herşey klasik bir şarj cihazı gibi görünse de farklılık bundan sonra başlıyor. Zaggsparq, 4 kez iPhone'u sıfırdan şarj edebiliyor. Yani şarj cihazı, klasik bir şarj aletinin yanında portatif, hemde oldukça enerji dolu bir güç kaynağı görevi görüyor. Eğer prize takarsanız Zaggsparq USB portları üzerinden hem cihazlarınızı şarj ediyor hem de kendini şarj ediyor.

Üretici Zagg'in bu güçlü portatif şarj cihazı için belirlediği satış fiyatıysa 100 dolar.