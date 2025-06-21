Modüler telefon Fairphone 6 yakında geliyor: Neler sunacak?

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Tam Boyutta Gör Modüler akıllı telefon Fairphone'un 6. versiyonu yakında geliyor. Kolayca değiştirilebilir parçalarıyla sürdürülebilir olma iddiasında olan Fairphone'un yeni modelinin özellikleri tanıtımdan önce ortaya çıktı.

Fairphone 6 neler sunacak?

Fairphone 6, 6.31 inç büyüklüğe, 120 Hz değişken yenileme hızına ve 1116 x 2484 çözünürlüğe sahip LTPO P-OLED ekranla gelecek. Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinden güç alacak olan telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak.

Tam Boyutta Gör 4.415 mAh kapasiteli pille geleceği belirtilen cihaz, 33 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Kamera tarafında ise 50 MP ana sensör ve 13 MP ultra geniş açı sensörden oluşan ikili kamera kurulumunu yer alacağı söyleniyor. Ön tarafta ise 13 MP selfie kamerası yer alacak.

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Tam Boyutta Gör Fairphone 6'nın arka kapağı tornavida vasıtasıyla açılarak bataryası kolaylıkla değiştirilebilecek. Değiştirilmesi kolay olan diğer bileşenler arasında kamera modülleri, ekran, hoparlör ve USB portu yer alıyor.

Fairphone 6'nın 25 Haziran'da 549 euro fiyat etiketiyle tanıtılması bekleniyor.

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