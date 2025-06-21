Modüler telefon Fairphone 6 yakında geliyor: Neler sunacak?

Fairphone 6 neler sunacak?
Fairphone 6, 6.31 inç büyüklüğe, 120 Hz değişken yenileme hızına ve 1116 x 2484 çözünürlüğe sahip LTPO P-OLED ekranla gelecek. Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinden güç alacak olan telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak.
Fairphone 6'nın 25 Haziran'da 549 euro fiyat etiketiyle tanıtılması bekleniyor.Kaynakça https://www.gsmarena.com/fairphone_6_specs_leak-news-68269.php https://www.gsmarena.com/more_fairphone_6_officiallooking_images_leak-news-68312.php Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: