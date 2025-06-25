Modüler telefon Fairphone 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Fairphone, iki yılın ardından yeni modüler telefonu Fairphone 6'yı tanıttı. Çeşitli aksesurlarıyla birlikte tanıtılan Fairphone 6, değiştirilebilir parçalarıyla günümüz akıllı telefon dünyasında farklı bir yere konumlanarak sürdürülebilirliği hedefliyor.

Elektonik atık konusunda nötr bir hedef belirleyen şirket, Fairphone 6'nın adil çalışma koşullarına sahip fabrikalarda üretildiğini vurguluyor. Telefon, AB’nin yeni enerji verimliliği etiketinden yüksek bir tamir edilebilirlik puanı almış durumda. Şirket ayrıca, cihaz için 5 yıl garanti ve 8 yıla kadar yazılım desteği sunuyor.

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Fairphone 6 özellikleri

Fairphone 6, selefinden daha küçük bir gövdeyle geliyor. 6,31 inç büyüklüğünde LTPO OLED panel ile gelen telefonun ekranı, 10-120Hz adaptif yenileme hızı ve 1400 nit parlaklık seviyesi sunuyor. Ekranın Corning Gorilla Glass 7i ile korunduğu belirtiliyor. Mat kompozit gövdeye sahip olan cihaz, IP55 koruma seviyesi sunuyor ve 1,5 metreden düşmelere dayanabiliyor.

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Qulcomm'un Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinden güç alan telefon, 4.415 mAh batarya ile geliyor ve 30W şarj hızı desteğini barındırıyor. Cihazda 8GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama birimi yer alıyor.

Kamera tarafında ise 50 MP çözünürlüğe sahip 1/1.56” Sony Lytia 700C ana sensör ve 13 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yılki en büyük yeniliklerden biri, telefonun arka tarafına takılabilen aksesuar sistemi. Sadece iki vidayı çıkararak kartlık, el kayışı veya parmak halkası gibi aksesuarları takmak mümkün.

Cihaza bu yıl özel olarak eklenen sarı renkli fiziksel bir tuş ise “Moments” isimli dijital detoks modunu aktif ediyor. Bu modda arayüz siyah-beyaz hale geliyor ve yalnızca en gerekli beş uygulamaya erişim sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör Yazılım tarafında ise iki farklı seçenek sunuluyor: Biri neredeyse saf Android 15 sürümüyle gelirken, diğeri gizliliğe önem veren kullanıcılar için Google servislerinden arındırılmış /e/OS işletim sistemiyle çalışıyor. Bu sürümün Android Open Source Project (AOSP) tabanlı olduğu belirtiliyor.

Fairphone 6 fiyatı

Beyaz, yeşil ve siyah renklerle gelen Fairphone 6'nın normal Android 15 sürümü 599 euro, /e/OS sürümü ise 649 euro fiyattan satışa sunuluyor.

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Modüler telefon Fairphone 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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