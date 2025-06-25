Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Modüler telefon Fairphone 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Fairphone, iki yılın ardından yeni modüler telefonu Fairphone 6'yı tanıttı. Kolayca değiştirilebilir parçalarıyla diğer telefonlardan ayrılan Fairphone 6 neler sunuyor?

    Modüler telefon Fairphone 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Fairphone, iki yılın ardından yeni modüler telefonu Fairphone 6'yı tanıttı. Çeşitli aksesurlarıyla birlikte tanıtılan Fairphone 6, değiştirilebilir parçalarıyla günümüz akıllı telefon dünyasında farklı bir yere konumlanarak sürdürülebilirliği hedefliyor.

    Elektonik atık konusunda nötr bir hedef belirleyen şirket, Fairphone 6'nın adil çalışma koşullarına sahip fabrikalarda üretildiğini vurguluyor. Telefon, AB’nin yeni enerji verimliliği etiketinden yüksek bir tamir edilebilirlik puanı almış durumda. Şirket ayrıca, cihaz için 5 yıl garanti ve 8 yıla kadar yazılım desteği sunuyor.

    Modüler telefon Fairphone 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Fairphone 6 özellikleri

    Fairphone 6, selefinden daha küçük bir gövdeyle geliyor. 6,31 inç büyüklüğünde LTPO OLED panel ile gelen telefonun ekranı, 10-120Hz adaptif yenileme hızı ve 1400 nit parlaklık seviyesi sunuyor. Ekranın  Corning Gorilla Glass 7i ile korunduğu belirtiliyor. Mat kompozit gövdeye sahip olan cihaz, IP55 koruma seviyesi sunuyor ve 1,5 metreden düşmelere dayanabiliyor.

    Qulcomm'un Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinden güç alan telefon, 4.415 mAh batarya ile geliyor ve 30W şarj hızı desteğini barındırıyor. Cihazda 8GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama birimi yer alıyor. 

    Kamera tarafında ise 50 MP çözünürlüğe sahip 1/1.56” Sony Lytia 700C ana sensör ve 13 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor.

    Modüler telefon Fairphone 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bu yılki en büyük yeniliklerden biri, telefonun arka tarafına takılabilen aksesuar sistemi. Sadece iki vidayı çıkararak kartlık, el kayışı veya parmak halkası gibi aksesuarları takmak mümkün.

    Cihaza bu yıl özel olarak eklenen sarı renkli fiziksel bir tuş ise “Moments” isimli dijital detoks modunu aktif ediyor. Bu modda arayüz siyah-beyaz hale geliyor ve yalnızca en gerekli beş uygulamaya erişim sağlanıyor.

    Modüler telefon Fairphone 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yazılım tarafında ise iki farklı seçenek sunuluyor: Biri neredeyse saf Android 15 sürümüyle gelirken, diğeri gizliliğe önem veren kullanıcılar için Google servislerinden arındırılmış /e/OS işletim sistemiyle çalışıyor. Bu sürümün Android Open Source Project (AOSP) tabanlı olduğu belirtiliyor.

    Fairphone 6 fiyatı

    Beyaz, yeşil ve siyah renklerle gelen Fairphone 6'nın normal Android 15 sürümü 599 euro, /e/OS sürümü ise 649 euro fiyattan satışa sunuluyor. 

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/fairphone_6_gets_updated_specs_and_expanded_modular_design_with_accessories-news-68393.php https://shop.fairphone.com/the-fairphone-gen-6 https://shop.fairphone.com/the-fairphone-gen-6-e-operating-system
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bisikletleri 3 dakikada elektrikliye dönüştüren kit

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    windows 7 hızlandırma fitness boy uzamasını engeller mi küçük cam parçası yutulursa ne olur pil punta makinesi erken terhis nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron
    Dell Inspiron
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum