Modüler telefon Fairphone 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Elektonik atık konusunda nötr bir hedef belirleyen şirket, Fairphone 6'nın adil çalışma koşullarına sahip fabrikalarda üretildiğini vurguluyor. Telefon, AB’nin yeni enerji verimliliği etiketinden yüksek bir tamir edilebilirlik puanı almış durumda. Şirket ayrıca, cihaz için 5 yıl garanti ve 8 yıla kadar yazılım desteği sunuyor.
Fairphone 6 özellikleri
Fairphone 6, selefinden daha küçük bir gövdeyle geliyor. 6,31 inç büyüklüğünde LTPO OLED panel ile gelen telefonun ekranı, 10-120Hz adaptif yenileme hızı ve 1400 nit parlaklık seviyesi sunuyor. Ekranın Corning Gorilla Glass 7i ile korunduğu belirtiliyor. Mat kompozit gövdeye sahip olan cihaz, IP55 koruma seviyesi sunuyor ve 1,5 metreden düşmelere dayanabiliyor.
Qulcomm'un Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinden güç alan telefon, 4.415 mAh batarya ile geliyor ve 30W şarj hızı desteğini barındırıyor. Cihazda 8GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama birimi yer alıyor.
Kamera tarafında ise 50 MP çözünürlüğe sahip 1/1.56” Sony Lytia 700C ana sensör ve 13 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor.
Cihaza bu yıl özel olarak eklenen sarı renkli fiziksel bir tuş ise “Moments” isimli dijital detoks modunu aktif ediyor. Bu modda arayüz siyah-beyaz hale geliyor ve yalnızca en gerekli beş uygulamaya erişim sağlanıyor.
Fairphone 6 fiyatı
Beyaz, yeşil ve siyah renklerle gelen Fairphone 6'nın normal Android 15 sürümü 599 euro, /e/OS sürümü ise 649 euro fiyattan satışa sunuluyor.Kaynakça https://www.gsmarena.com/fairphone_6_gets_updated_specs_and_expanded_modular_design_with_accessories-news-68393.php https://shop.fairphone.com/the-fairphone-gen-6 https://shop.fairphone.com/the-fairphone-gen-6-e-operating-system Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: