Telefon şifremi unuttum çözümü: Android & iPhone ekran kilidi kaldırma

Ekran kilidi, telefonunuzdaki uygulamalara, fotoğraflarınıza ve diğer önemli verilerinize yetkisiz erişimi engellemek için gereklidir. Ekran kilidi şifresi (PIN), desen, Face ID yüz tanıma veya Touch ID parma izi ile telefonunuzu koruyabilirsiniz. Ancak, ya koyduğunuz şifreyi veya deseni unutursanız? iPhone kullanıyorsanız, altı başarısız parola denemesinden sonra telefonunuz belli süreliğine devre dışı kalacaktır. Peki, unutulan şifre nasıl açılır, ekran kilidi kaldırma nasıl olur?

Telefondan PIN kodu kaldırma yolları 2 yıl önce eklendi

Android telefon şifresini kaldırma yolları 📲

Tam Boyutta Gör Ekran kilidini unuttum, telefonu sıfırlamadan kurtarmak mümkün mü? Samsung, Huawei, Xiaomi, Redmi veya başka marka Android telefonda ekran kilidini kaldırmanın çeşitli yolları vardır. Telefonunuzun şifresini unutursanız panik yapmayın. İşte Android telefon şifresini unuttum nasıl açabilirim diyenler için ekran kilidini kaldırmanın 5 yolu:

1️⃣ Smart Lock ile telefon ekran kilidini açma Smart Lock (Samsung telefonlarda Extend Unlock), güvenilir bir konuma yakın olduğunuzda veya akıllı saatiniz, bilekliğiniz veya arabanız gibi güvenilir bir Bluetooth cihazına bağlı olduğunuzda telefonunuzun kilidini açık tutan bir Android özelliğidir. Ancak, bu özellik daha önce ayarlanmışsa çalışır. Samsung telefonda Ayarlar - Kilit Ekranı ve AOD - Kilidi Açma altında bulabilirsiniz. Şifrenizi unutmadan önce bir veya daha fazla Smart Lock seçeneği ayarladıysanız, bunları kullanarak telefonunuza yeniden erişim sağlayabilirsiniz.

2️⃣ SmartThings Find ile telefon ekran şifresini kaldırma Samsung telefon şifremi unuttum nasıl açabilirim? diyenler için basit bir yol daha var. Ekran kilidi şifresini sıfırlamak için SmartThings Find adlı özelliği kullanabilirsiniz. Telefonunuzun internete bağlı olduğundan emin olduktan sonra, Samsung telefon şifresini kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin: Bilgisayarda web tarayıcıdan Samsung’un SmartThings Find adresini açın. Samsung hesabınızla giriş yapın. Telefonunuzu seçip Kilidi Aç seçeneğine tıklayın. Kilidi Kaldır butonuna tıklayın ve hesap şifrenizi girin. Mevcut PIN veya ekran kilidi şifresi kaldırılacaktır.

3️⃣ Şifremi unuttum istemini kullanın Realme gibi bazı telefon üreticileri, PIN'inizi unutursanız yeniden cihazınıza erişim sağlamanızı kolaylaştırır. Bazı telefonlar, birkaç kez yanlış şifre girildiğinde kilit ekranında “Şifremi Unuttum” veya “PIN'imi Unuttum” seçeneği gösterebiliyor. Bu seçenek, kimliğinizi doğrulamadan sonra kilit ekranı şifresini kaldırmak için size rehberlik ediyor. Doğrulama işlemi, telefonunuzu kurarken girdiğiniz e-posta adresinizi girmeyi veya güvenlik sorularını yanıtlamayı içerebilir. Doğrulamadan sonra, cihazınız için yeni bir ekran kilidi şifresi belirleyebilirsiniz.

4️⃣ ADB kullanarak unutulan telefon şifresini açma Android, parmak izi, desen veya parolalar gibi kullanıcı kimlik bilgilerini depolamak için bir anahtar dosyası oluşturur. Bu dosya, doğru parolayı girdiğinizde cihazın kilidini açmasını, yanlış parolayı girdiğinizde erişimi reddetmesini sağlar. Android Hata Ayıklama Köprüsü (ADB) aracını kullanarak bu dosyaya bilgisayarınız aracılığıyla erişebilir ve silebilirsiniz. Bu yöntem, yalnızca eski Android sürümlerinde çalışır. “rm: /data/system/gesture.key: Böyle bir dosya veya dizin yok" şeklinde bir hata alırsanız, bu şekilde kilit ekranını kaldıramayacağınız anlamına gelir. Bu yöntemin işe yarayacağı garanti edilmez ve dikkatli olmazsanız telefonunuza zarar verebilir. Bu nedenle adımları dikkatlice uygulayın: Telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. ADB kurulum dizininize Komut İstemi veya Terminal penceresi açın. “adb shell rm /data/system/gesture.key" komutunu girin. PIN kodunuzu veya desen kilidinizi sıfırlayın. Telefonunuzu yeniden başlatın.