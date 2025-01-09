Telefon şifremi unuttum çözümü: Android & iPhone ekran kilidi kaldırma

- Telefonumun şifresini unuttum, ne yapabilirim 📴
- Android telefon şifresini kaldırma yolları 📲
- 1️⃣ Smart Lock ile telefon ekran kilidini açma
- 2️⃣ SmartThings Find ile telefon ekran şifresini kaldırma
- 3️⃣ Şifremi unuttum istemini kullanın
- 4️⃣ ADB kullanarak unutulan telefon şifresini açma
- 5️⃣ Format atarak ekran kilidini kaldırma
- iPhone şifremi unuttum ne yapmalıyım 📱
- 1️⃣ Bilgisayarsız iPhone ekran kilidini kaldırma
- 2️⃣ Geri yükleme ile iPhone şifresini kaldırma
- 3️⃣ iCloud ile ekran şifresi unutulan iPhone'u açma
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Ekran kilidi, telefonunuzdaki uygulamalara, fotoğraflarınıza ve diğer önemli verilerinize yetkisiz erişimi engellemek için gereklidir. Ekran kilidi şifresi (PIN), desen, Face ID yüz tanıma veya Touch ID parma izi ile telefonunuzu koruyabilirsiniz. Ancak, ya koyduğunuz şifreyi veya deseni unutursanız? iPhone kullanıyorsanız, altı başarısız parola denemesinden sonra telefonunuz belli süreliğine devre dışı kalacaktır. Peki, unutulan şifre nasıl açılır, ekran kilidi kaldırma nasıl olur?
Telefonumun şifresini unuttum, ne yapabilirim 📴
Android telefon şifresini kaldırma yolları 📲
1️⃣ Smart Lock ile telefon ekran kilidini açma
Smart Lock (Samsung telefonlarda Extend Unlock), güvenilir bir konuma yakın olduğunuzda veya akıllı saatiniz, bilekliğiniz veya arabanız gibi güvenilir bir Bluetooth cihazına bağlı olduğunuzda telefonunuzun kilidini açık tutan bir Android özelliğidir. Ancak, bu özellik daha önce ayarlanmışsa çalışır. Samsung telefonda Ayarlar - Kilit Ekranı ve AOD - Kilidi Açma altında bulabilirsiniz.
Şifrenizi unutmadan önce bir veya daha fazla Smart Lock seçeneği ayarladıysanız, bunları kullanarak telefonunuza yeniden erişim sağlayabilirsiniz.
2️⃣ SmartThings Find ile telefon ekran şifresini kaldırma
Samsung telefon şifremi unuttum nasıl açabilirim? diyenler için basit bir yol daha var. Ekran kilidi şifresini sıfırlamak için SmartThings Find adlı özelliği kullanabilirsiniz. Telefonunuzun internete bağlı olduğundan emin olduktan sonra, Samsung telefon şifresini kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin:
- Bilgisayarda web tarayıcıdan Samsung’un SmartThings Find adresini açın.
- Samsung hesabınızla giriş yapın.
- Telefonunuzu seçip Kilidi Aç seçeneğine tıklayın.
- Kilidi Kaldır butonuna tıklayın ve hesap şifrenizi girin.
- Mevcut PIN veya ekran kilidi şifresi kaldırılacaktır.
3️⃣ Şifremi unuttum istemini kullanın
Realme gibi bazı telefon üreticileri, PIN'inizi unutursanız yeniden cihazınıza erişim sağlamanızı kolaylaştırır. Bazı telefonlar, birkaç kez yanlış şifre girildiğinde kilit ekranında “Şifremi Unuttum” veya “PIN'imi Unuttum” seçeneği gösterebiliyor. Bu seçenek, kimliğinizi doğrulamadan sonra kilit ekranı şifresini kaldırmak için size rehberlik ediyor.
Doğrulama işlemi, telefonunuzu kurarken girdiğiniz e-posta adresinizi girmeyi veya güvenlik sorularını yanıtlamayı içerebilir. Doğrulamadan sonra, cihazınız için yeni bir ekran kilidi şifresi belirleyebilirsiniz.
4️⃣ ADB kullanarak unutulan telefon şifresini açma
Android, parmak izi, desen veya parolalar gibi kullanıcı kimlik bilgilerini depolamak için bir anahtar dosyası oluşturur. Bu dosya, doğru parolayı girdiğinizde cihazın kilidini açmasını, yanlış parolayı girdiğinizde erişimi reddetmesini sağlar. Android Hata Ayıklama Köprüsü (ADB) aracını kullanarak bu dosyaya bilgisayarınız aracılığıyla erişebilir ve silebilirsiniz.
Bu yöntem, yalnızca eski Android sürümlerinde çalışır. “rm: /data/system/gesture.key: Böyle bir dosya veya dizin yok" şeklinde bir hata alırsanız, bu şekilde kilit ekranını kaldıramayacağınız anlamına gelir. Bu yöntemin işe yarayacağı garanti edilmez ve dikkatli olmazsanız telefonunuza zarar verebilir. Bu nedenle adımları dikkatlice uygulayın:
- Telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
- ADB kurulum dizininize Komut İstemi veya Terminal penceresi açın.
- “adb shell rm /data/system/gesture.key" komutunu girin.
- PIN kodunuzu veya desen kilidinizi sıfırlayın.
- Telefonunuzu yeniden başlatın.
5️⃣ Format atarak ekran kilidini kaldırma
Android telefonunuz hala kilitliyse, son seçeneğiniz fabrika ayarlarına sıfırlama yapmaktır. Bu, telefonunuzdaki tüm verileri silerek ilk durumuna döndürür. Ekran kilidi şifresini unuttuğunuz için, Ayarlar uygulamasından sıfırlama yapamazsınız. Bunun yerine, Google'ın Cihazımı Bul sitesine gidip hesabınıza giriş yapmanız gerekir. Sonrasında telefonunuzu seçin ve kenar çubuğundan Cihazı fabrika ayarlarına sıfırla seçeneğine tıklayın. Bu yöntemi kullanamıyorsanız, Kurtarma Modu ile telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyebilirsiniz.
iPhone şifremi unuttum ne yapmalıyım 📱
1️⃣ Bilgisayarsız iPhone ekran kilidini kaldırma
iPhone ekran kilidini üst üste yanlış girerseniz “iPhone kullanılamıyor” mesajı gösterilir ve cihaz belirli bir süre boyunca şifreyi yeniden girmenize izin vermez. iOS 17 veya iOS 18 yüklüyse, bu ekranda “Parolayı mı unuttunuz?” seçeneğiyle telefon şifresini kaldırabilirsiniz. iPhone şifresini kaldırmak & sıfırlamak için aşağıdaki adımları izleyin:
- Sağ altta “Parolayı mı Unuttunuz?” yazısına dokunun.
- Aygıt Sıfırlamayı Başlat’a dokunun.
- Apple Kimliği parolanızı girin.
- Sil seçeneğine dokunun.
- Telefon yeniden başlatılacaktır.
- Bir yedeklemeden geri yükleyin.
- Yeni bir parola ayarlayın.
2️⃣ Geri yükleme ile iPhone şifresini kaldırma
iPhone şifremi unuttum sıfırlamak için ne yapmalıyım? diyenlere önereceğimiz bir yol da, bilgisayar aracılığıyla geri yüklemedir. Windows bilgisayar kullanıyorsanız, Apple Aygıtları uygulamasıyla, Mac kullanıcısıysanız Finder’dan iPhone’u geri yükleyebilirsiniz. Geri yüklemeyle iPhone parolasını sıfırlamak için aşağıdaki adımları takip edin:
- iPhone’u kapatın.
- Kabloyla iPhone’unuzu bilgisayara bağlayın.
- Yan düğmeye basın ve düğmeyi bırakmayın.
- Apple logosu görünene kadar yan düğmeye basılı tutun.
- Mac’te Finder’ı açın ve kenar çubuğunda iPhone’unuzu bulun.
- Windows PC’de Apple Aygıtları’nı açın.
- Geri yüklemeyi seçin.
- iPhone sıfırlandığından ekran kilidi kaldırılacaktır.
3️⃣ iCloud ile ekran şifresi unutulan iPhone'u açma
iPhone şifresini unutunca nasıl açılır? merak edenler için, bir yönem de iCloud’u kullanmaktır. Bilgisayardan iCloud Aygıtları Bul sitesine gidin ve Apple kimliğinizle giriş yapın. Tüm Aygıtlar bölümünden iPhone’unuzu seçin. iPhone ekran kilidini kaldırma işlemini başlatmak için “Aygıtı Sil” seçeneğine tıklayın.
Ekran kilidi şifresini unutma, akıllı telefon kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı sorunların başında geliyor. Siz de "Telefon şifremi unuttum, nasıl açabilirim?" diyor ve iPhone & Android telefon unutulan ekran şifresini açma yollarını arıyorsanız, buradaki basit adımları uygulayın.Kaynakça https://support.apple.com/en-us/118430 https://www.samsung.com/ca/support/mobile-devices/what-can-you-do-if-you-forgot-the-pin-pattern-or-password-of-your-galaxy-device/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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