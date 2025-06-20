Galaxy S25 Edge hayal kırıklığı yarattı: Samsung üretimi önemli ölçüde düşürüyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde, Samsung'un ultra ince modeli Galaxy S25 Edge'nin satışlarının beklenenden düşük olduğuyla ilgili haberler ortaya çıkmıştı. Güney Kore'den gelen yeni haberler bu iddiayı doğruluyor. Samsung'un düşük seyreden satışlar nedeniyle Galaxy S25 Edge'nin üretimini düşüreceği bildiriliyor.

Kesin rakamlar açıklanmasa da, üretim planlarının önemli ölçüde azaltıldığı belirtiliyor. Yeni telefonların genellikle üç ay gibi kısa bir sürede satıldığı göz önüne alındığında, bu düşüşün teknoloji devi için iyiye işaret olmadığı belirtiliyor.

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Planlar değişebilir

Raporda ayrıca S25 Edge'nin düşük performansının Samsung'un diğer uzun vadeli planlarını etkilemiş olabileceği belirtiliyor. İddiaya göre Samsung, Galaxy S26 Plus modelini Galaxy S26 Edge ile değiştirmeyi düşünüyordu. Ancak düşük seyreden satışlar bu planların değişmesine sebep olabilir.

Galaxy S25 Edge'nin düşük satışlarının sebebi, telefonun ince yapısından dolayı pil kapasitesinden ödün vermesi olabilir. Ayrıca titanyum gövde gibi pahalı malzemelerın kullanılması neticesinde yüksek fiyata sahip olması da önemli bir etken olarak görülüyor.

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