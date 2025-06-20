Galaxy S25 Edge hayal kırıklığı yarattı: Samsung üretimi önemli ölçüde düşürüyor

Kesin rakamlar açıklanmasa da, üretim planlarının önemli ölçüde azaltıldığı belirtiliyor. Yeni telefonların genellikle üç ay gibi kısa bir sürede satıldığı göz önüne alındığında, bu düşüşün teknoloji devi için iyiye işaret olmadığı belirtiliyor.
Planlar değişebilir
Raporda ayrıca S25 Edge'nin düşük performansının Samsung'un diğer uzun vadeli planlarını etkilemiş olabileceği belirtiliyor. İddiaya göre Samsung, Galaxy S26 Plus modelini Galaxy S26 Edge ile değiştirmeyi düşünüyordu. Ancak düşük seyreden satışlar bu planların değişmesine sebep olabilir.
Galaxy S25 Edge'nin düşük satışlarının sebebi, telefonun ince yapısından dolayı pil kapasitesinden ödün vermesi olabilir. Ayrıca titanyum gövde gibi pahalı malzemelerın kullanılması neticesinde yüksek fiyata sahip olması da önemli bir etken olarak görülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: