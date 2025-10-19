Kim Nerede? 214 Windows 11 25H2 güncellemesi tüm kullanıcılara açıldı: İşte yenilikler 201 Çin artık Nvidia'sız: CEO, resmen kaybettiklerini açıkladı 130 2026 Suzuki Jimny tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Monitör Tavsiyeleri - Ekim 2025

    Monitör tavsiyelerinde bulunduğumuz öneri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.

    00:00 - Giriş 
    00:14 - 24" Monitör Önerileri
    03:41 - 27" Monitör Önerileri
    05:52 - 4K UHD Monitör Önerileri
    08:11 - Oled Monitör Önerileri
    11:22 - Kapanış

    24"

    📌 Lenovo Legion R24e - 4500 TL

    Ürün Linki: https://www.n11.com/urun/legion-r24e-238-fhd-ips-05ms-180hz-gaming-monitor-67ccgac4tk-82665693
    - 23.8" FHD IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
    - 8bit, %99 sRGB
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    📌 MSI G255PF E2 - 5700 TL

    Ürün Linki: https://app.hb.biz/NTpw8KgKWCMA
    - 24.5" FHD Rapid IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 300nit, 1000:1
    - 8bit, WCG, %99 sRGB, %78 P3
    - 2x2W dahili hoparlör
    - 2x HDMI 2.0b, 1x DP 1.2a
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    27"

    📌 AOC Q27G4XF - 8900 TL

    Ürün Linki:

    https://app.hb.biz/oDlBjQ8gTwuC

    https://www.n11.com/urun/aoc-q27g4xf-27-05-ms-180-hz-adaptive-sync-qhd-fast-ips-hdr10-oyuncu-monitoru-64062660
    - 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
    - 8bit, P3 %93, sRGB %117
    - 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, yükseklik, döndürme

    📌 MSI G274QPF E2 - 9900 TL

    Ürün Linki:

    https://www.n11.com/urun/msi-g274qpf-e2-27-1-ms-180-hz-wqhd-ips-led-monitor-51311426

    https://app.hb.biz/fkSC6OIZnURB
    - 27" QHD Rapid IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 400nit, 1000:1 
    - FRC 10bit, sRGB %119, P3 %94, WCG
    - 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x 15W Type-C
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    UHD

    📌 AOC U27G4R - 16.500 TL

    Ürün Linki: https://app.hb.biz/7CAyKNCVyhCi
    - 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
    - Çift mod FHD 320Hz tazeleme
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 400nit, 1000:1 
    - 8bit, sRGB %124, P3 %95
    - 1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 4x USB 5Gbps
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    📌 Samsung Odyssey G7 S32DG702 - 22.000 TL

    Ürün Linki: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FFGXRY4Y
    - 31.5" UHD Fast IPS 144Hz panel
    - 1ms GtG, 1ms MPRT, 350nit, 
    - FRC 10bit, sRGB %99, 1000:1
    - 2x5W (10W) dahili hoparlör
    - Wi-Fi 5, BT 5.2, Ethernet
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x USB 3
    - NQM AI işlemci, Tizen işletim sistemi
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik 

    OLED

    📌 Samsung Odyssey OLED G8 S27FG812 - 35.500 TL

    Ürün Linki: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FFH1V4FZ
    - 26.5" UHD Samsung QD-OLED 240Hz panel
    - Sürekli 250nit, tepe parlaklık 1000nit, AG
    - 0.03ms, 10bit, sRGB %99
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x USB 3
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik 

    📌 Gigabyte MO32U - 34.500 TL

    Ürün Linki: https://www.amazon.com.tr/dp/B0DRYRGJ7P
    - 31.5" UHD Samsung QD-OLED 165Hz panel
    - Sürekli 250nit, tepe parlaklık 1000nit
    - 0.03ms GtG, 1500000:1 kontrast, AG kaplama
    - 10bit, sRGB %100, P3 %99, ∆E2 (Delta E) 
    - 2x5W (10W) dahili hoparlör
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x Type-C 18W
    - KVM Switch, UHBR 20, OLED koruma
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

