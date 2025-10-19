Monitör Tavsiyeleri - Ekim 2025

- 24"
Monitör tavsiyelerinde bulunduğumuz öneri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.
00:00 - Giriş
00:14 - 24" Monitör Önerileri
03:41 - 27" Monitör Önerileri
05:52 - 4K UHD Monitör Önerileri
08:11 - Oled Monitör Önerileri
11:22 - Kapanış
24"
📌 Lenovo Legion R24e - 4500 TL
Ürün Linki: https://www.n11.com/urun/legion-r24e-238-fhd-ips-05ms-180hz-gaming-monitor-67ccgac4tk-82665693
- 23.8" FHD IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
- 8bit, %99 sRGB
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
📌 MSI G255PF E2 - 5700 TL
Ürün Linki: https://app.hb.biz/NTpw8KgKWCMA
- 24.5" FHD Rapid IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 300nit, 1000:1
- 8bit, WCG, %99 sRGB, %78 P3
- 2x2W dahili hoparlör
- 2x HDMI 2.0b, 1x DP 1.2a
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
27"
📌 AOC Q27G4XF - 8900 TL
Ürün Linki:
https://app.hb.biz/oDlBjQ8gTwuC
https://www.n11.com/urun/aoc-q27g4xf-27-05-ms-180-hz-adaptive-sync-qhd-fast-ips-hdr10-oyuncu-monitoru-64062660
- 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
- 8bit, P3 %93, sRGB %117
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik, döndürme
📌 MSI G274QPF E2 - 9900 TL
Ürün Linki:
https://www.n11.com/urun/msi-g274qpf-e2-27-1-ms-180-hz-wqhd-ips-led-monitor-51311426
https://app.hb.biz/fkSC6OIZnURB
- 27" QHD Rapid IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 400nit, 1000:1
- FRC 10bit, sRGB %119, P3 %94, WCG
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x 15W Type-C
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
UHD
📌 AOC U27G4R - 16.500 TL
Ürün Linki: https://app.hb.biz/7CAyKNCVyhCi
- 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
- Çift mod FHD 320Hz tazeleme
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 400nit, 1000:1
- 8bit, sRGB %124, P3 %95
- 1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 4x USB 5Gbps
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
📌 Samsung Odyssey G7 S32DG702 - 22.000 TL
Ürün Linki: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FFGXRY4Y
- 31.5" UHD Fast IPS 144Hz panel
- 1ms GtG, 1ms MPRT, 350nit,
- FRC 10bit, sRGB %99, 1000:1
- 2x5W (10W) dahili hoparlör
- Wi-Fi 5, BT 5.2, Ethernet
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x USB 3
- NQM AI işlemci, Tizen işletim sistemi
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
OLED
📌 Samsung Odyssey OLED G8 S27FG812 - 35.500 TL
Ürün Linki: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FFH1V4FZ
- 26.5" UHD Samsung QD-OLED 240Hz panel
- Sürekli 250nit, tepe parlaklık 1000nit, AG
- 0.03ms, 10bit, sRGB %99
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x USB 3
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
📌 Gigabyte MO32U - 34.500 TL
Ürün Linki: https://www.amazon.com.tr/dp/B0DRYRGJ7P
- 31.5" UHD Samsung QD-OLED 165Hz panel
- Sürekli 250nit, tepe parlaklık 1000nit
- 0.03ms GtG, 1500000:1 kontrast, AG kaplama
- 10bit, sRGB %100, P3 %99, ∆E2 (Delta E)
- 2x5W (10W) dahili hoparlör
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x Type-C 18W
- KVM Switch, UHBR 20, OLED koruma
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
