Moto Development Group, Android'li Internet cihazını geliştiricilere sundu

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Android mobil işletim sistemi sadece akıllı telefonlarla sınırla kalmayacak gibi görünüyor. 2009'da büyük bir çıkış yakalayan ve 2010 yılında bu başarısını katlayarak devam etmesi öngörülen Android yakın zamanda MID (Mobile Internet Device)'lar da da kullanılmaya başlanacak. Bu yöndeki çalışmalarını sürdürdüğü bilinen MOTO Development Group, üzerinde çalıştığı Android 2.0 işletim sisteminde çalışan 3 MID'den birini geliştiricilere sundu.

5 inç boyutundaki sığasal (kapasitif) OLED ekrana sahip olan cihazda merkezi işlemci olarak Texas Instruments OMAP3430 tercih edilmiş. 256MB LPPDDR ve 256MB Nand bellekleri bünyesinde barındıran MID, 8 Megapiksellik kamera, Bluetooth ve Wi-Fi'ın yanında opsiyonel olarak 3G modülü de bulunduruyor. 3 Eksenli ivmeölçeri sayesinde hassas hareketleri de algılayabilen cihaz, gerekli gücü ise 3000mAh'lik bataryasından sağlıyor.

Geliştiricilere sunduğu 5 inçlik cihazın fiyatı hakkında herhangi açıklama yapmayan Moto'nun 3.5 ve 10 inçlik diğer internet cihazlarını da 2010 yılı itibariyle geliştiricilere sunması bekleniyor.

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