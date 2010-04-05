Mozilla: Firefox'a Direct2D desteği eklenebilir

Dünya'nın en çok kullanılan internet tarayıcılarından biri olan Firefox'a Direct2D donanımsal grafik hızlandırma özelliğinin geleceği iddia edildi.

Internet Explorer 9'un tanıtımında Direct2D donanımsal grafik hızlandırma desteğinin geleceği ve internet sayfalarının daha kaliteli ve görsel açıdan zengin içeriklerini daha performanslı olarak görüntüleneceği açıklanmıştı. Sitemizde yayınladığımız donanımsal hızlandırma desteğini arkasına alan Internet Explorer 9 videosu bu açıklamayı destekler türdendi. Mozilla'nın da bu konuda fazla gecikmediği ve Firefox'un ileriki sürümlerinin Direct2D donanımsal grafik hızlandırma destekli olarak hazırlanabileceği belirtildi. Mozilla'nın Firefox'un hangi sürümünden itibaren bu özelliği kullanmaya başlayacağını önümüzdeki zamanlarda açıklaması bekleniyor