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Mozilla: Firefox'a Direct2D desteği eklenebilir

Dünya'nın en çok kullanılan internet tarayıcılarından biri olan Firefox'a Direct2D donanımsal grafik hızlandırma özelliğinin geleceği iddia edildi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın en çok kullanılan internet tarayıcılarından biri olan Firefox'a Direct2D donanımsal grafik hızlandırma özelliğinin geleceği iddia edildi.

Internet Explorer 9'un tanıtımında Direct2D donanımsal grafik hızlandırma desteğinin geleceği ve internet sayfalarının daha kaliteli ve görsel açıdan zengin içeriklerini daha performanslı olarak görüntüleneceği açıklanmıştı. Sitemizde yayınladığımız donanımsal hızlandırma desteğini arkasına alan Internet Explorer 9 videosu bu açıklamayı destekler türdendi. Mozilla'nın da bu konuda fazla gecikmediği ve Firefox'un ileriki sürümlerinin Direct2D donanımsal grafik hızlandırma destekli olarak hazırlanabileceği belirtildi. Mozilla'nın Firefox'un hangi sürümünden itibaren bu özelliği kullanmaya başlayacağını önümüzdeki zamanlarda açıklaması bekleniyor


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MrSilence 9 yıl
Bu zamana kadar neredelermiş acaba? DirectX 7,8,9,10,11 gibi çok uzun bir mazide nedense ekran kartları 300W (gtx480 sanırım) enerji harcamaya başladığında mı akıllarına geliyor?
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fatihcanery 9 yıl
faruk nasıl yapıyoruz grafik hızlandırmayı,ben beceremedim biliyorsan anlatır mısın
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fatihcanery 9 yıl
süper haber diye buna derim,evet tüm uygulamalarda artık grafik hızlandırması istiyoruz.Büyük firmalar bu işe el ayak olsa iyi olur,cpu gpu 'nun yanında çok sönük kalıyor.Ekran kartları artık sadece oyunda değil ,bilgisayarın tüm uygulamalarında çalışsa iyi olur
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F@ruk 9 yıl
Şu anda Trunk versiyonlarında hali hazırda bulunuyor, kullanıyorum.

Burada da d2d'nin nasıl aktif edileceği hakkında bilgi var,

basschouten.com/...

1. Go to about:config
2. Click through the warning, if necessary
3. Enter 'render' in the 'Filter' box
4. Double-click on 'gfx.font_rendering.directwrite.enabled' to set it to true
5. Double click on 'mozilla.widget.render-mode', set the value to 6
6. Restart


Dx9 kartlarda çalışmıyor bildiğim kadarıyla, Dx10 lazım.
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