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    Firefox artık tüm yapay zeka botlarına erişim sunuyor

    Mozilla, web tarayıcısı Firefox'ta yapay zeka kullanımını genişletiyor. Firefox 135 sürümüyle AI sohbet botu tüm kullanıcılara sunuldu.                          
    Mozilla Firefox 135 yapay zeka güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Mozilla, Firefox 135 sürümünü yayınladı. Güncelleme, kredi kartı bilgilerinin otomatik doldurulması, Firefox Çevirileri için ek dil desteği, sertifika şeffaflığı zorunluluğu gibi ufak değişikliklere ek olarak yapay zeka sohbet botuna erişme imkanı getiriyor.

    Daha önce Firefox Labs aracılığıyla sunulan Firefox için yapay zeka sohbet botu sonunda tüm kullanıcılara sunuldu. Firefox 135 sürümü, Windows, Mac ve Linux kullanıcılarına yapay zekayı getiriyor. Bu özellik, kullanıcıların birden fazla sohbet botuna erişmesine sağlıyor; ChatGPT, Gemini, HuggingChat, Le Chat Mistral ve Claude.

    Firefox 135 sürümü yenilikleri

    Firefox 135 güncellemesi, yapay zeka sohbet botuna ek olarak, kredi kartı bilgilerini otomatik doldurma özelliği, Firefox Çevirileri için yeni dil seçenekleri (Basitleştirilmiş Çince, Japonca ve Korece) ve sertifika şeffaflığı uygulamasıyla geliştirilmiş güvenlik (yalnızca Mozilla'nın Root CA Programı'na kayıtlı bir yetkili tarafından verilen sertifikalara sahip sunucular) ve CRLite sertifika iptal kontrolüyle geliyor. Linux ve macOS kullanıcıları artık birden fazla sekme açıkken Çıkış klavye kısayoluyla yalnızca geçerli sekmeyi kapatabiliyor.

    Firefox, mobil tarafta da güncelleme aldı. Android için Firefox, hata düzeltmeleri ve kalite iyileştirmelerinin yanı sıra otomatik çökme raporlaması aldı. Firefox iOS uygulamasının yeni sürümü yenilemek için çekme deneyimini iyileştiren yeni arayüz tasarımı, daha iyi performans, güncellenmiş simgeler ve tema düzeltmeleri gibi ufak ayarlamaların yanı sıra gezinme deneyimini iyileştiriyor.

    Kaynakça https://www.mozilla.org/en-US/firefox/135.0/releasenotes/ https://www.notebookcheck.net/Finally-it-gets-AI-Firefox-135-is-here.956903.0.html
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