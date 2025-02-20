Mozilla Firefox, eski Windows sürümlerini desteklemeye devam edecek

Tam Boyutta Gör Mozilla, Eylül 2024'te Windows 7 kullanıcıları için Firefox güncellemelerini sonlandırma planını duyurmuştu. Eylül 2024 geldiğinde Mozilla, Windows 7 kullanan Firefox kullanıcılarının çok fazla olduğunu söyleyerek güvenlik güncellemelerini uzatma kararı aldı.

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Resmi yayın takvimine göre, Firefox 115 ESR (Genişletilmiş Destek Sürümü) Eylül 2025'e kadar güncelleme almaya devam edecek. Mozilla, “Windows 7-8.1 ve macOS 10.12-10.14’te ESR 115 desteğini Eylül 2025'e kadar uzatmaya karar verdik. Bu kararı Ağustos 2025'te yeniden değerlendireceğiz ve ESR 115'in kullanım ömrünün sonuna ilişkin güncellemeleri o zaman duyuracağız.” açıklamasını yaptı.

Bu değişikliklerin yalnızca Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve macOS 10.12, 10.13, 10.14 sürümleri için geçerli olduğunu belirtelim. Daha modern ve hala desteklenen işletim sistemlerini kullanan Firefox kullanıcıları daha yeni sürümlere geçebilecek. Bu kullanıcılar için Firefox 135 son sürüm. Eski Windows/macOS sürümlerini kullananlar, Firefox ESR'yi resmi web sitesinden indirebilir.

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Mozilla Firefox, eski Windows sürümleri için desteği kesmiyor