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    Mozilla, Firefox 138 sürümüyle adres çubuğunu yeniledi: Daha akıllı, daha basit

    Mozilla, Firefox 138 sürümüyle tarayıcının adres çubuğunu yeniledi. Firefox'un adres çubuğu gezinme veya arama yapmaktan çok daha fazlasını yapan çok yönlü bir araca dönüştü.

    mozilla firefox 138 yayınlandı indir Tam Boyutta Gör
    Mozilla Firefox 138, internette gezinme için iyileştirilmiş hız ve kullanıcı deneyimine öncelik veren yeniden tasarlanmış adres çubuğu getiriyor. Kullanıcılar artık URL yazmanın ötesinde geçmişi temizleme, ekran görüntüsü alma veya indirmeleri doğrudan açma gibi komutlar girerek menülerde veya kısayollarda gezinmeden sıklıkla yapılan işleri hızlandırabiliyor.

    Firefox 138 sürümüyle gelen yenilikler

    mozilla firefox 138 yenilikler Tam Boyutta Gör
    Artık adres çubuğuna @action yazarak tarayıcı ayarları arasında kaybolmadan sıklıkla ihtiyaç duyulan ayarlara hızlıca erişebiliyorsunuz. Adres çubuğuna action yazdığınızda “Geçmişi sil”, “Eklentileri göster”, “İndirilenleri göster”, “Şifreleri yönet” gibi işleri tek tıkla yapabiliyorsunuz. Adres çubuğunda @tabs, @bookmarks ve @history gibi anahtar kelimeleri kullanarak ihtiyaç duyacağınız farklı arama modların da daha hızlı ve kolay erişebiliyorsunuz. Örneğin; @history yazarak geçmişte hızlıca arama yapabilir ya da @tabs yazarak sekmeler içinde arama yapabilirsiniz.

    Yeni arama düğmesi, Google, Amazon, Bing, DuckDuckGo, Wikipedia gibi arama motorları arasında geçiş yapmayı basitleştiriyor. Bir arama yaptığınızda sorgunuz artık arama motorunun URL’siyle değiştirilmek yerine adres çubuğunda görünüyor durumda kalıyor. Adres çubuğunda uzun, kafa karıştırıcı URL’ler yer almadığından aramaları daraltmak veya tekrarlamak daha kolay. Güncelleme ayrıca web adreslerinin nasıl göründüğünü kolaylaştırmak için URL'lerden "https://" önekini kaldırıyor.

    Mozilla, yakın zamanda kullanıcıların web sayfalarını çevrimdışı erişim için kaydetmelerine ve içerikleri keşfetmelerine olanak tanıyan popüler okuma hizmeti olan Pocket ile sahte ürün incelemelerini tespit etmek için kullanılan Fakespot’u sonlandırdığını duyurdu.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 2 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 2 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 4 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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