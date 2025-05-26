Mozilla, Firefox 138 sürümüyle adres çubuğunu yeniledi: Daha akıllı, daha basit

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Mozilla, yakın zamanda kullanıcıların web sayfalarını çevrimdışı erişim için kaydetmelerine ve içerikleri keşfetmelerine olanak tanıyan popüler okuma hizmeti olan Pocket ile sahte ürün incelemelerini tespit etmek için kullanılan Fakespot’u sonlandırdığını duyurdu.
Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir
Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...
Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük