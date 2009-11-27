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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, özel tasarımlı Radeon HD 5770 modelini duyurdu. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper LE GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Standart saat hızlarıyla gelen kartın grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de çalışıyor. Kullanılan soğutucu ile referans tasarımlı Radeon HD 5770 modelinden daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı Crossfire X desteği de sunuyor.

Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan yeni model, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle gelirken, Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitörü kullanımına da olanak tanıyor. Bit adet 6-pin güç konnektörüne sahip olan özel tasarımlı ekran kartının 130 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

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