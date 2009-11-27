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MSI özel tasarımlı Radeon HD 5770 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI özel tasarımlı Radeon HD 5770 modelini duyurdu
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, özel tasarımlı Radeon HD 5770 modelini duyurdu. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper LE GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Standart saat hızlarıyla gelen kartın grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de çalışıyor. Kullanılan soğutucu ile referans tasarımlı Radeon HD 5770 modelinden daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı Crossfire X desteği de sunuyor.

Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan yeni model, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle gelirken, Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitörü kullanımına da olanak tanıyor. Bit adet 6-pin güç konnektörüne sahip olan özel tasarımlı ekran kartının 130 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

MSI özel tasarımlı Radeon HD 5770 modelini duyurdu
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OlcaytoHun 10 yıl
"R" Radeon'dur ne olabilir ki?
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yenerbalcı 10 yıl
Fanı akasanın fanına benziyor Bu fanın ses yapması %90 soğutma çok iyi değil
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alcon11 10 yıl
bu baştaki -R- manası nedir acaba taa 6 senedir 6600gt den beri sayıların önüne koyuyorlar bunu msi.
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wacd 10 yıl
MSI Ati Radeon kartlarına R nvidia kartlarına N koyuyor diye biliyorum. Msi 6600GT'im vardı NX6600GT idi modeli.

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acbold 10 yıl
güzel kart ama nvidia bekleniyor halen durumlar netleşsin diye (a) MSI yüksek uçuşa geçmiş :)
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Lethian 10 yıl
Ati'nin yeni standart soğutucusu çok başarılı. Bu tarz kartlar eskisi gibi satmayacaktır. Ben referans modelde kullanılan blower tipi fanların sıcak havayı kasanın dışına direk olarak atmasını daha çok seviyorum. Tipleri de daha güzel duruyor. Blower fanların babasını HIS ICEQ serisi ile çıkarıyor. HD5xxx serisi için de bekliyoruz.
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sahafiec 10 yıl
@tvardar
katılıyorum, yeni stok soğutucu çok başarılı. bence de özel soğutmalar eskisi kadar satmaz artık.
anca görsellik açısından kişisel zevke göre avantajı olabilir, performans açısından çok zor..
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thorismund 10 yıl
Bunun oc performansı 4770 gibi olursa fp oranı en iyi kart olacaga benziyor!!!!
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MattPegasus 10 yıl
yavaş yavaş çıkmaya başladı özel tasarımlar hadi hayırlısı
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wacd 10 yıl
Bu da güzel olmuş ama Vapor-x ya da iceq bekliyorum
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Trecc11 10 yıl
vay güzel tasarlamış
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