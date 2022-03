18 OYUNLU, CANLI GÜRÜLTÜ TESTLİ “MSI RTX3080 Suprim X 12GB incelemesi”

MSI RTX3080 Suprim X 12GB ekran kartının tasarımsal detaylarını, tüketimini, teknik detaylarını değerlendiriyor, 18 oyunla performansını, termal başarımını sınıyoruz. Canlı gürültü testi de var.

Sırasıyla aşağıdan yukarı Ventus 3X, Gaming Z Trio ve Suprim X, aralarındaki en büyük donanımsal fark kapasitör seçimi, Gaming Z Trio ve Suprim X’te 2 POSCAP, yani polimer kapasitör, diğer 4 tanesi ise daha makbul olan MLCC yani seramik kapasitör. Ventus 3X’te 4 POSCAP 2 MLCC var kurulumu var. RTX3000 serisinin çıkış döneminde POSCAP’lerin çoğunlukta olduğu kurulumlarda stabilite sorunları yaşanıyordu lakin güncellemelerle bunun önüne geçtiler ama tabii gönül yine de seramik kapasitörden yana.

Tasarım. Gunmetal renkli kısımlar plastik ve gerçek fırçalı metal kısımlar daha açık renkli, genel tema oturaklı bir tema. Tabii ki aralara RGB sıkıştırmışlar, fanların arasında tırnak şeklinde, arkasındaki logoda ve yanında Suprim yazısını da aydınlatacak şekilde adreslenebilir LED şerit çekilmiş. MSI Center yazılımını kurun, Mystic Light eklentisini indirin, istediğiniz rengi ve efekti seçin, yeterince hızlı ve renk geçişleri homojen. Ambient Link sayesinde Nanoleaf ve Philips Hue ürünleriyle de eşlenik bir şekilde çalışabiliyor ki ben iki ürün grubuna da sahibim, RGB aydınlatma severim, siz de seviyorsanız bu özelliğini bilin istedim.

Boyutlar. Şu anda tam ölçüleri ekranda görüyorsunuz lakin genel olarak 3 slot yer kaplayan ve 1903gram, evet 1.9KG ağırlığında bir kart. Bir diğer rakibinden çok mu farklı bu konuda, hayır. Kutusundan gayet şık bir, çubuğu metal, taşıyıcı kısımları da bilgi verilmemiş ama tahminimce döküm malzemeden bir destek aparatı çıkıyor, kart benim kasada sarktı, aparatla düzleştirdim.

Soğutma kurulumu. Toplamdaki adı Tri Frozr 2S olarak geçiyor, fanlar da TORX 4.0. Kanatların ikişer ikişer birbirlerine bağlı olduklarını göreceksiniz, tüm kanatların birbirine bağlı olduğu aksiyal fanlar da görmüştük ama amaç yine aynı, taze havayı daha iyi yönlendirip bloklardaki yapraklar arasından daha basınçlı bir şekilde geçirmek.

7 ısı iletim kanalıyla toplanan bir blok, rakiplerinde de olduğu gibi içerideki bakır korozyona karşı nikel ile kaplı. Bloktaki yapraklar da dalgalı bir şekilde kesilmiş, hava akışını, o güzergahtaki akışı daha kesintisiz hale getirmeyi amaçlamışlar, direnci azalttıkları için bu gürültü konusuna da olumlu yansır, ben size toplam kurulumun ne kadar ses çıkarıp çıkarmadığını canlı canlı dinleteceğim zaten. Üzerinde SILENT, sessiz ve GAMING, oyuncu şeklinde çift BIOS olduğunu da unutmayın, oldu da hızaşırtma başarısız oldu, sistemi açamıyorsunuz, hemen diğer BIOS’a geçin durumu toparlayın.

Güç tüketimi. MSI’ın söylediğine göre 3 adet 8 pin güç girişli bu kart 390W tüketiyor, 750W’lık bir PSU tavsiye edilmiş ama bence yeterli bir tavsiye değil. 11900K, 12900K gibi bir işlemci ile kombinlenecekse bu işlemciler maalesef 300W civarı güç tüketebiliyorlar, ekran kartıyla da toplayınca 750W 80+ Platinum sertifikalı bir PSU dahi CPU ve GPU tam yükte olacak şekilde bu yükü uzun vadede sürekli tam yük dolayısıyla hızlanan eskime payının da etkisiyle kaldıramayacaktır. O yüzden ben AMD Ryzen 9 5900X/5950X gibi gibi tüketim anlamında yarı yarıya daha ılımlı bir işlemciyle 850W, yine benzer segment Intel bir işlemci kullanılacaksa 1000W PSU tavsiye ediyorum.

Teknik özellikler. GPU GA102 kodlu, Ampere mimarili, 8nm litografi süreciyle karşımızda, aslına bakarsanız yonga RTX3090 ile aynı yonga ama kırpılmış versiyonu tabii, ROP ve Doku ünite sayısı olarak kırpılmış. PCIe 4.0 bir kart, 384-bit veriyolunda 931.6GB/saniye bant genişliğine sahip. Üzerinde Micron üretimi GDDR6X 12GB bellek var, zaten işin farkı da burada. Biz RTX3080’in 8GB versiyonunu da gördük, 10GB olanını da gördük, şimdi de 12GB. Şunu baştan söyleyeyim, Flight Simulator gibi devasa harita ve görüş açısına sahip oyunlarda, 4K’da tüm grafik ayarlarını fullediğinizde 8GB olanın sınırlarına gelip 10GB olanı talep edebilirsiniz ama 12GB, bir oyuncu olarak 12GB’ı şu an için zorlamanız 8K’ya çıkmadan pek mümkün değil. Oyun 8GB bellek kullanıyor olarak görebilirsiniz ama 8GB ayırır, tamamını kullanmaz.

Ray Tracing var, daha gerçekçi ışıklandırma ve yansımalarla işin sinematik tarafını güçlendirebilirsiniz ama bence önemli olan DLSS, oyununa göre performansı %50 civarı, kabaca bir hesapla 2 nesil öteye taşıyabiliyor.

Testlerde işlemci olarak AMD Ryzen 9 5900X kullandım, stok hızlarında çalıştı. 4x16GB 3200MHz CL16 bir RAM kiti kullandım. Tüm sisteme 1000W 80+ Platinum PSU ile güç verdim. Windows güncel, kullandığım BIOS güncel, tüm testler 511.79 kodlu sürücü ile yapıldı. Şimdi farklı türdeki oyunlarla FHD, 2K ve 4K testlerindeki performansını tablolarla görelim.

Termal başarım. Furmark ile yaptığım testlerde GPU yükünü %92’nin üzerine çıkaramadım, çıkmadı. Bu şekilde fanlar 1350 devirde gayet sessiz çalıştı, yük altında bir kartmış gibi davranmadı gürültü anlamında. Maksimum 71 derece gördü ki bir ekran kartı için hiçbir şey değil, en sıcak noktada 80 derece ki kartın sessiz modda çalıştığını tekrar vurgulamak istiyorum.340W civarı tüketim yapıyor gördüğünüz üzere. AIDA ile %100 yük altına soktum, bu sefer tüketim MSI’ın da belirttiği gibi 390W civarlarını görmüş oldu, GPU bu sefer maksimum 76 derece gördü. Gaming moduna geçerek fanların daha yüksek devirli çalışmalarını sağlayabilirsiniz ama ben sessizliği önemseyen biri olarak ille de Gaming modunu açma gereği hissetmedim. Şimdi canlı canlı fan sesini ve bobin zırıltısını dinleyelim. (Canlı ses testi videoda)

GPU’nun oyunlardaki çalışma frekansı ne peki? GTA 5 eski bir oyun artık biliyorum ama hala oynayanı çok, 1965MHz’de çalıştı, yük %97-98 civarı. Apex Legends, 2025-2040MHz civarı, yük de %94 civarı. Overwatch özellikle yüksek kare/saniye alabileceğiniz bir oyun, tempo da değişken GPU hızı da öyle 1995 ila 2040MHz arası geziyor, yük %89 ila %93 arası. Far Cry 6’da yük %98’lere kadar çıkıyor, 2040MHz’de sabitleniyor. Niye özellikle GPU hızından bahsediyorum, bulduğunuz her incelemeyle her rakibiyle karşılaştırabilin diye.

Hızaşırtma konusunda Afterburner ile isterseniz kendiniz manuel hızaşırtın ki uzun zamandır voltajla oynanamadığı için kartı bozmanız pek mümkün değil, bence hızaşırtma heyecanını yaşayın, isterseniz de OC Scanner açın ki benim tavsiyemdir, kendisi otomatik test ede ede GPU’yu ve bellekleri hızaşırtıyor, skorlara ufak da olsa yansıyacak sonuçlar elde edebiliyorsunuz.

MSI Suprim X RTX3080 12GB. Videonun bu kısmına kadar kartın LHR olduğunu özellikle söylemedim ki madenciler videoyu sonuna kadar izleyip LHR’yi görünce kudursunlar, madencilere karşı duruşum nettir, benim gibi oyuncuları zora soktukları, kartları tükettikleri için kendilerini sevmem. RTX3080’in 12GB’lik versiyonunun 8GB’lik versiyona göre performans avantajı %5 ila %6 civarlarında, oyununa göre bundan daha azı, daha fazlası değil, 10GB’lık olanlarıyla performansları hemen hemen aynı. Dolayısıyla piyasaya çıktığınızda fiyatlar arasındaki farkı da buna göre değerlendirin. RTX3080 12GB ile RTX3080Ti arasındaki fark da oyununa göre %7 ila %20 arasında değişiyor, fiyat farkı ise %25 sularında, yine bilginiz olsun. MSI Suprim X RTX3080 12GB hem kasada yakışıklı duran hem de performanslı bir ekran kartı, o tarafta bir sıkıntı yok, alınır ama piyasa değişken, siz videoyu izlediğiniz tarihte güncel fiyatlara bakın, bahsettiğim performans farklarına göre kararınızı verin.

