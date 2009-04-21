MSI'dan GTX 260 Lightining; 10 fazlı PWM ile gelen ekran kartı

Sadece birkaç yıl öncesine kıyasla çok daha kısa aralıklarla daha yüksek performanslı grafik işlem birimlerinin hazırlanabilmesi ve hızlı değişen pazar koşulları gibi nedenlerle yenilikçi tasarıma sahip ekran kartlarının sayısında önemli bir düşüş olduğu söylenebilir. Zira üreticiler herhangi bir yeni modeli masaya yatırıp, özel bir versiyon hazırlayana kadar, daha performanslı bir model gelebiliyor veya bir üst modelin fiyatında indirime gidilebiliyor. Tabii tüm bu gelişmelere rağmen üretici firmalar arasındaki mühendislik yarışı zaman zaman özel modellerin hazırlanması için gerekli zemini hazırlayabiliyor. Donanım dünyasının önde gelen isimlerden Tayvan merkezli MSI, N260GTX Lightining adını verdiği ve pek çok teknolojik ilke sahip olduğunu iddia ettiği GeFoce GTX 260 tabanlı yeni kartıyla pazarda iddialı olmayı hedefliyor.

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Bilindiği üzere GeForce GTX 260, Nvidia'nın güncel ürün gamındaki en hızlı ekran kartı değil. Kısa bir süre önce tanıtılan GeForce GTX 275 modeli de dahil olmak üzere GeForce GTX 280, GeForce GTX 280/285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 gibi daha hızlı ekran kartları hali hazırda zaten mevcut. Fakat MSI'ın ilk detaylarını geçtiğimiz ay düzenlenen CeBIT 2009 fuarında paylaştığı N260 GTX Lightining (Şimşek) modeli tasarım detayları, teknik bazı farklılıkları ve özel soğutucusu ile aynı segmentte yer alan pek çok rakibinden ayrılıyor. Peki nedir bu farklar? MSI'dan yapılan açıklamaya göre yeni ekran kartı firma tarafından geçtiğimiz sene düzenlenen MOA (Master Overclocking Arena) isimli hız aşırtma etkinliğine katılan profesyonel hız aşırtmacılardan alınan geri bildirimler ve tavsiyeler ekseninde geliştirilerek, yüksek performans ve overclock beklentilerini karşılamak üzere hazırlandı.

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Hız aşırtma profesyonellerinden gelen tavsiyeler sonucunda yüksek kaliteli komponent, yüksek performans, kolay hız aşırtma arabirimi ve daha iyi soğutma gibi ihtiyaçların ön plana çıktığını belirten firma GeForce GTX 260 Lightinin modelinde bu ihtiyaçları karşılamayı hedeflediklerini belirtiyor. Amerikan ordusu tarafından belirlenen MIL-PRF-55365/MIL-PRF-39003 düzenlemeleri çerçevesinde askeri standartlara uygun komponent kullanıldığı belirtilen ekran kartında yüksek dayanıklıklık ve stabilite için 2.5 kata varan oranda daha yüksek kullanım ömrü sunduğu ve standart katı kapastörlere göre %20 daha fazla sıcaklığa dayanabildiği belirtilen Hi-C kapasitörlerin kullanılmış. Dünyanın 10 fazlı PWM tasarımına sahip ilk ekran kartı olduğu belirtilen GeForce GTX 260 Lightining'in bu sayede hız aşırtma ile ulaşılacak yüksek saat hızlarında daha iyi stabilite sağlayacağı iddia ediliyor.

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Özellikle profesyonel hız aşırtmacılar için V-Check noktalarına sahip olan ekran kartı bu sayede GPU ve bellek için multimetre ile gerilim takibinin hızlı bir şekilde yapılabilmesine olanak tanıyor. MSI, N260GTX Lightining modeliyle birlikte Air Force adını verdiği, dokunmatik kontrole olanak tanıyan özel bir donanımsal hız aşırtma panelini de kullanıcılara sunuyor. Bu panel ile kartın saat hızlarını, GPU-bellek gerilim seviyesini tercihe göre ayarlayabilmek mümkün olduğu gibi kullanım durumuna bağlı olarak oyun, ofis ve güç tasarrufu gibi ön tanımlı modlar da seçilebiliyor. Air Force isimli donanmsal hız aşırtma panelini özel bir yazılım ile destekleyen MSI, bu yazılım sayesinde kullanıcıların oyun içerisinde dahil ekran kartına ait temel paremetreleri Windows ekrannına geri dönmeden ulaşabileceği ifade ediliyor.GeForce GTX 260 Lightinin sahip olduğu soğutucusuyla da iddialı.

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MSI'ın iddiasına göre, N260GTX Lightining tam 6 farklı ilke sahip

Ekran kartında kullanılan Twin Frozer isimli, 5 adet ısı borusuna ve iki adet fana sahip olan soğutucu ile referans tasarım GeForce GTX 260 modeline kıyasla çok daha serin çalıştığı belirtiliyor. Bir diğer önemli farklılık olarak doğal HDMI konnektörüne vurgu yapılan ekran kartı, Nvidia'nın 55nm GT200b GPU'sunu kullanıyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kartın yapılan hız aşırtma çalışmalarında 770MHz GPU hızını gördüğü ve bu seviyede GeForce GTX 275 modelini geride bıraktığı belirtiliyor. Grafik işlemcisi 680MHz, paralel işlem birimleri 1458MHz ve bellekleri de 2100MHz'de çalışan ekran kartının iki farklı versiyonu bulunuyor. N260GTX Lightining modelinde sadece kart, Black Edition versiyonunda ise AirForce paneli ve "Sniper" silah kutularından esinlenilen özel bir paketleme bulunuyor.

N260GTX Lightining serisi için henüz fiyat bilgisi açıklanmadı fakat kartlar özellikleri gibi fiyatlarıyla da segmentin zirvesine oynayacak gibi görünüyor. Bu arada GeForce GTX 260 ile başlayan Lightining serisinin yeni modellerle genişletileceği ve Haziran ayında Tayvan'da yapılacak Computex fuarında bu modellerin de tanıtılacağı belirtiliyor.