Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'dan GTX 260 Lightining; 10 fazlı PWM ile gelen ekran kartı

MSI hız aşırtma profesyonellerinden aldığı tavsiyelerle hazırladığı yeni ekran kartı N260GTX Lightining'i duyurdu. İşte detaylar!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,2b
1
48
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sadece birkaç yıl öncesine kıyasla çok daha kısa aralıklarla daha yüksek performanslı grafik işlem birimlerinin hazırlanabilmesi ve hızlı değişen pazar koşulları gibi nedenlerle yenilikçi tasarıma sahip ekran kartlarının sayısında önemli bir düşüş olduğu söylenebilir. Zira üreticiler herhangi bir yeni modeli masaya yatırıp, özel bir versiyon hazırlayana kadar, daha performanslı bir model gelebiliyor veya bir üst modelin fiyatında indirime gidilebiliyor. Tabii tüm bu gelişmelere rağmen üretici firmalar arasındaki mühendislik yarışı zaman zaman özel modellerin hazırlanması için gerekli zemini hazırlayabiliyor. Donanım dünyasının önde gelen isimlerden Tayvan merkezli MSI, N260GTX Lightining adını verdiği ve pek çok teknolojik ilke sahip olduğunu iddia ettiği GeFoce GTX 260 tabanlı yeni kartıyla pazarda iddialı olmayı hedefliyor.

MSI'dan GTX 260 Lightining; 10 fazlı PWM ile gelen ekran kartı
Tam Boyutta Gör

Bilindiği üzere GeForce GTX 260, Nvidia'nın güncel ürün gamındaki en hızlı ekran kartı değil. Kısa bir süre önce tanıtılan GeForce GTX 275 modeli de dahil olmak üzere GeForce GTX 280, GeForce GTX 280/285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 gibi daha hızlı ekran kartları hali hazırda zaten mevcut. Fakat MSI'ın ilk detaylarını geçtiğimiz ay düzenlenen CeBIT 2009 fuarında paylaştığı N260 GTX Lightining (Şimşek) modeli tasarım detayları, teknik bazı farklılıkları ve özel soğutucusu ile aynı segmentte yer alan pek çok rakibinden ayrılıyor. Peki nedir bu farklar? MSI'dan yapılan açıklamaya göre yeni ekran kartı firma tarafından geçtiğimiz sene düzenlenen MOA (Master Overclocking Arena) isimli hız aşırtma etkinliğine katılan profesyonel hız aşırtmacılardan alınan geri bildirimler ve tavsiyeler ekseninde geliştirilerek, yüksek performans ve overclock beklentilerini karşılamak üzere hazırlandı.

MSI'dan GTX 260 Lightining; 10 fazlı PWM ile gelen ekran kartı
Tam Boyutta Gör

Hız aşırtma profesyonellerinden gelen tavsiyeler sonucunda yüksek kaliteli komponent, yüksek performans, kolay hız aşırtma arabirimi ve daha iyi soğutma gibi ihtiyaçların ön plana çıktığını belirten firma GeForce GTX 260 Lightinin modelinde bu ihtiyaçları karşılamayı hedeflediklerini belirtiyor. Amerikan ordusu tarafından belirlenen MIL-PRF-55365/MIL-PRF-39003 düzenlemeleri çerçevesinde askeri standartlara uygun komponent kullanıldığı belirtilen ekran kartında yüksek dayanıklıklık ve stabilite için 2.5 kata varan oranda daha yüksek kullanım ömrü sunduğu ve standart katı kapastörlere göre %20 daha fazla sıcaklığa dayanabildiği belirtilen Hi-C kapasitörlerin kullanılmış. Dünyanın 10 fazlı PWM tasarımına sahip ilk ekran kartı olduğu belirtilen GeForce GTX 260 Lightining'in bu sayede hız aşırtma ile ulaşılacak yüksek saat hızlarında daha iyi stabilite sağlayacağı iddia ediliyor.

MSI'dan GTX 260 Lightining; 10 fazlı PWM ile gelen ekran kartı
Tam Boyutta Gör

Özellikle profesyonel hız aşırtmacılar için V-Check noktalarına sahip olan ekran kartı bu sayede GPU ve bellek için multimetre ile gerilim takibinin hızlı bir şekilde yapılabilmesine olanak tanıyor. MSI, N260GTX Lightining modeliyle birlikte Air Force adını verdiği, dokunmatik kontrole olanak tanıyan özel bir donanımsal hız aşırtma panelini de kullanıcılara sunuyor. Bu panel ile kartın saat hızlarını, GPU-bellek gerilim seviyesini tercihe göre ayarlayabilmek mümkün olduğu gibi kullanım durumuna bağlı olarak oyun, ofis ve güç tasarrufu gibi ön tanımlı modlar da seçilebiliyor. Air Force isimli donanmsal hız aşırtma panelini özel bir yazılım ile destekleyen MSI, bu yazılım sayesinde kullanıcıların oyun içerisinde dahil ekran kartına ait temel paremetreleri Windows ekrannına geri dönmeden ulaşabileceği ifade ediliyor.GeForce GTX 260 Lightinin sahip olduğu soğutucusuyla da iddialı.

MSI'dan GTX 260 Lightining; 10 fazlı PWM ile gelen ekran kartı
Tam Boyutta Gör

MSI'ın iddiasına göre, N260GTX Lightining tam 6 farklı ilke sahip

Ekran kartında kullanılan Twin Frozer isimli, 5 adet ısı borusuna ve iki adet fana sahip olan soğutucu ile referans tasarım GeForce GTX 260 modeline kıyasla çok daha serin çalıştığı belirtiliyor. Bir diğer önemli farklılık olarak doğal HDMI konnektörüne vurgu yapılan ekran kartı, Nvidia'nın 55nm GT200b GPU'sunu kullanıyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kartın yapılan hız aşırtma çalışmalarında 770MHz GPU hızını gördüğü ve bu seviyede GeForce GTX 275 modelini geride bıraktığı belirtiliyor. Grafik işlemcisi 680MHz, paralel işlem birimleri 1458MHz ve bellekleri de 2100MHz'de çalışan ekran kartının iki farklı versiyonu bulunuyor. N260GTX Lightining modelinde sadece kart, Black Edition versiyonunda ise AirForce paneli ve "Sniper" silah kutularından esinlenilen özel bir paketleme bulunuyor.

N260GTX Lightining serisi için henüz fiyat bilgisi açıklanmadı fakat kartlar özellikleri gibi fiyatlarıyla da segmentin zirvesine oynayacak gibi görünüyor. Bu arada GeForce GTX 260 ile başlayan Lightining serisinin yeni modellerle genişletileceği ve Haziran ayında Tayvan'da yapılacak Computex fuarında bu modellerin de tanıtılacağı belirtiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
NecroCyber-777 10 yıl
fettah34 başladın gene gereksiz saçma yorumlarına bence burada paylaşma kendine sakla bunları...adamlar yapıyor ve yapacak dostum sana inat fazlada fiyattan satacaklar bilip bilmeden konuşuyorsunuz ya sanki bilgisayar mühendisisiniz böyle üst düzeysiniz allahım ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HiqhVoLtaqe 10 yıl
@ Fettah34

güzeL yorum ; benim söylüyeceğim herşeyi söylemişsin bana söz kalmamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
poopsy 10 yıl
Lightining nedir ya,resimlerde bile bariz görünen bir kelimenin ısrarla nasıl yanlış yazıldığını anlamak zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fettah34 10 yıl
DDR5 ram kullancakmista, o zaman Ati'yi silecekmişte.Dam üstünde saksağan vur beline kazmayı.Hatırlarsanız bu kart (GTX260) 549$ dan piyasaya çıkmıştı. Nvidia'nın planı bu kartlar ile voleyi vurmaktı. Ancak RV770 tüm hesaplarını alt üst etti ve kartın fiyatı 2 ayda 300$ seviyesine indi. Zaten edebileceğin karın dibine inmiş durumda. Hal böyle iken, birde kartları GDDR5 yapmanın ek maliyetten başka reel hiç bir getirisinin olmayacağını da hesaba katarsak bence piyasadan illede piyasadan biri silinecekse bu Nvidia olacaktır. Neyseki Nvidia bu kadar aptal bir firma değil...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
@K.Kahriman GT200 serisinin entegre bellek kontrolcüsü GDDR5 desteklemesine rağmen Nvidia maliyet, gecikme süresinin daha fazla oluşu vb. sebeplerden ötürü GDDR3 kullanmaya devam ediyor. Hadi GTX295'te GDDR5 kullandık diyelim. Sistemi zorlayan birkaç oyunda en üst çözünürlükte faydasını görebilirsiniz ancak kartın fiyatı da sağlıksız bir şeklide artabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Timeguard 10 yıl
512bit zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahho88 10 yıl
çok güzel tasarlamışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 10 yıl
bir taraftan mükemmel bir ürün; tam bir prestij ve kalite örneği ama diğer taraftan elektronik malzeme kalabalığı, hammadde ziyanı ve hesapsızca elektrik tüketmek için yapılmış bir cihaz şeklinde görünüyor bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 10 yıl
hozor o kadar da deil 285 en hızlı tek gpu yu kart hatırlatığım 260 3 gömlek düşük 285 den dayanamaz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Hızaşırtma için kim panel alıyor ki ? Onun yerine yapın mis gibi yazılım onu kullanalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 10 yıl
bunun fiyatıyla herhalde gtx 295 alınır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaReTTa_99 10 yıl

Orjinalden alıntı: Batuist

bunun fiyatıyla herhalde gtx 295 alınır..

Aynısını yazmayı düşünüyordum bende....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 10 yıl
eski model için boşuna emek harcamışlar, keşke sonu 5 le biten bir modele bunu yapsalardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.Kahriman 10 yıl
bu kadar uğraşacaklarına ddr3 ram yerine ddr5 ram koyup satsalarmış daha iyi olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 10 yıl
bu şahine roket takma gibi bişey pof gtx260 bu ya 285 parası verilmez bi panel için fln al evga yaşa hayqatını
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 10 yıl
uçaklar gzel ama o black edition aşırı pahalı olacaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5153 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
geforce, vga ve Ekran Kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Braid inceleme videosu 10 yıl CREA Üretim Tesisleri Gezisi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim