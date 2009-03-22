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MSI'dan pasif soğutmalı ve doğal HDMI destekli Radeon HD 4650

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,4b
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7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan pasif soğutmalı ve doğal HDMI destekli Radeon HD 4650
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Donanım dünyasına yön veren isimlerinden birisi olan Tayvan merkezli MSI, özellikle oturma odalarını hedef alan çoklu ortam bilgisayarları başta olmak üzere sessizliğe önem veren kullanıcılar için hazırladığı pasif soğutuculu yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın Radeon HD 4650 tabanlı yeni modeli, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV7 30 Pro GPU'sundan güç alıyor ve ısı iletim teknolojisinin desteklendiği pasif soğutucu ile serinletiliyor.

Grafik işlem birimi 600MHz'de, bellekleri ise 1000MHz'de görev yapan ekran kartı, 512MB GDDR2 bellek ile geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, DirectX 10.1 desteği sunuyor ve yüksek tanımlı videolar için Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle donanımsal hızlandırma yapabiliyor. DVI ve VGA konnektörlerine ek olarak HDMI portuna da sahip olan pasif soğutmalı kartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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Titus Pullo 10 yıl
Herkezin bir kültürü çevresi vardır. Benimde donanınımlarımın şık olması gerek ki bir şahsa kasamı açtığımda göze hitab etmesi gerek. Full neo ışıklandırma var. Tüm fan ve soğutucular özel tasarım^^
Kendim için konuşuyorum tabii,
Sizin (Senin) düşüncenede saygılıyım.
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MISTIQuad 10 yıl
Titus kardeşim düşüncene saygılıyım ama bence yanlış.Yani demek istediğim kartı kasaya taktıktan sonra geçip karşısına izlemiyorsunya bence fiyat / performans oranı daha önemli
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Titus Pullo 10 yıl
Ben bir kere ekran kartın alırken tipine %30 önem veririm. Bu zımbırtıyıda kasama sokmam ^^
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apocan866 10 yıl
ben pasifi tercih edenlerden degilim.....
alıcısı için güzel olabilir..........
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sertacaygun 10 yıl
HTPC'ler için birebir olacak gibi.
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ßold_Mg 10 yıl
Güzel Güzel
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max975 10 yıl
pasif soğutmalar değişiyor...
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