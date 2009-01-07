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MSI'dan X58 yonga setli ve NF200 yongalı yeni anakart; Eclipse Plus

10 yıl
14,3b
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22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart dünyasının önde gelen isimlerinden MSI, ürün gamına X58 yonga setli yeni bir anakart daha ekliyor. Firmanın yüksek performans meraklıları, hız aşırtma tutkunları ve "sıkı" oyuncuları hedef alarak hazırladığı Eclipse Plus isimli yeni anakart, segmentindeki pek çok rakibinden farklı olarak Nvidia'nın NF200 yongasını üzerinde barındırıyor yani özellikle 3 kartlı SLI kurulumlarında daha yüksek başarım sağlanması hedefleniyor.

Daha önceki haberlerimizde de dile getirdiğimiz üzere Nvidia, anakart üretecilerine X58 yonga setli anakartları için iki farklı uygulama programı sunmuştu. Bunlardan ilki ve üreticiler tarafından yaygın olarak kullanılanı herhangi bir donanımsal gereksinime gerek duyulmadan, anakartların Nvidia test merkezi tarafından onay alması ve kart başına 5$ olduğu ifade edilen sertifika ücreti ile BIOS üzerinden sağlanan destekti.

Nvidia'nın ikinci opsiyonu ise NF200 yongasının kullanımını esas alıyordu. Nvidia'nın kendi yonga seti çözümleri için geliştirdiği NF200 yongası PCIe kontrolü sağlayarak çoklu ekran kartı kurulumlarında daha yüksek bant genişliği dolayısıyla daha yüksek performans sağlayabiliyor. Zira bilindiği üzere BIOS üzerinden destek sunan anakartlarda üçüncü bir ekran kartı kurulumunda PCIe hızları düşmekte fakat NF200 bu söz konusu değil.

Tabii NF200 yongasının hem uygulanabilirliği zordu hem de 30$'ı bulan yüksek maliyeti hacimli üretim planlayan anakart üreticileri için pekte iyi bir haber değidi. Yonganın uygulanabilirliği zordu zira anakart üreticilerininX58 yonga setli anakartlarında hem yeni bir PCB dizilimi yapmaları hem de yeni bir soğutucu kullanmaları gerekiyordu çünkü NF200 yongası da ekstra soğutmaya ihtiyaç duyabiliyor.

Bir süre önce MSI'ın, NF200 yongalı yeni bir X58 anakart üzerinde çalıştığının haberlerini sizlerle paylaşmıştık. Meraklı bekleyiş sona erdi ve firmanın Eclipse Plus isimli anakartı göründü. Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 920, 940 ve 965 Extreme Edition işlemcileriyle uyumlu olarak kullanılabilen anakart üzerinde 6 adet DIMM slotu bulunuyor ve 24GB'a kadar 3 kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanınıyor.

Siyan renkli baskılı devresi, Mavi renkli komponentleri ve katı kapasitörleriyle kaslı bir görünüme sahip olan anakart, pasif soğutucusuyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Zira firma X58 Eclipse modelinden farklı bir çözümü kullanmayı tercih etmişti. Zira güney köprüsü için hazırlanan soğutucunun NF200 yongası da göz önüne alınarak yeniden tasarlanmış. Peki performans meraklılarını hedef alan anakart neler vaat ediyor?

Belirttiğimiz gibi NF200 yongasını kullanan anakart üzerinde 4 adet PCIe x16 slotu yer alıyor ve Triple SLI desteğine ek olarak Crossfire X desteği de sağlanıyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan Eclipse Plus üzerinde Eclipse modelinde de gördüğümüz ve sistem durumu hakkında bilgi veren DLED2 isimli özel ekrana sahip olan anakart üzerinde ayrıca bağlantı konnektörlerinin olduğu kısma Debug LED de eklenmiş.

Satılmakta olan Eclipse SLI modelinin destek özelliklerin tamamına sahip olan anakart farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 10x SATA-II konnektörüne sahip. Ayrıca iki adet eSATA portu da yine anakart üzerindeki yerini almış. Entegre ses yongası kullanılmayan ve Creative'in X-Fi teknolojisini temel alan harici bir PCIe x1 ses kartıyla gelecek olan Eclipse Plus, çift Gigabit ethernet özelliğine ve kart üstü butonlara sahip.

MSI'ın X58 yonga setli ve NF200 yongalı yeni anakartI Eclipse Plus için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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blackboard 9 yıl
Şimdi kartın tasarımı süper yani tasarım harikası bazı arkadaşlar UV felan filan diyorda o slotları doldurunca pek etkisi olmuyor. birde soğutucusu düşündürdü beni yani yaprakların üzeri neden kapatılmış?
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reys 9 yıl
Renk uyumu tasarım 10 numara ancak fiyatına ve performansına bakmak lazm.Görünüm ile göz boyamaya çalışıyorlar bi yandan kullanıcıyı etkileyerek.
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g4zm4n14 10 yıl
işte budur be renk uyumu diye ben buna derim şu ana kadar gördüğüm en güzel anakart
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mahho88 10 yıl
deli olmuş bayıldım bu karta alıp vitrine koyacaksın bunu
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SnRkRkMn 10 yıl
bu yeni kartların şekilleri uçtu gidiyo çok deli yaaa
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ugacomtr 10 yıl
tipe aldanmayın. performansa bakın... dfi alıp uv su sogutmayla görüntüyü görünce msiyin yanına bile yanaşmazsınız. hem görüntü hem performans = dfi
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max975 10 yıl
harika bir kart görünüm olarak ama fiyatı nf200 ün etkisiyle uçuk olur
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scaner123 10 yıl
yaa harbiden süper bişey ya bune boyle:D hayran kaLdım ilerde x58 anakartlara geçecek olursam tek alacagım kart bu olur kesin...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
kart çok güzel tasarlanmış ama soğutma nekadar etkili olur bilemem sonuçta söz konusu NForce Chipset 80 90nm ile fln üretilio hala galba
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sampiyon bilo 10 yıl
Gerçekten harika.Özelliklede arka paneldeki Mini-LCD ekran çok yararlı olacaktır.Overclockçular için.


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StreamRolleR 10 yıl
güzel güzel
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TELESCOPE 9 yıl
böğle güzel ürünleri görünce benim ilk aklıma gelen soğutma nasıldır acaba?
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Light_Velocity 10 yıl
Harika görünüyor ama ben P55 leri bekliyorum :)
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Applejack 10 yıl
Ohaaa anakart manyak olmuş yaa.
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