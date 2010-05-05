MSI'dan yeni dizüstü bilgisayar: CX705MX

Dünya'nın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden MSI, yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. 17.3 inç boyutunda olan bilgisayar CX705MX adı altında üretilecek. Intel Core 2 Duo işlemcilerin kullanılacağı dizüstü bilgisayarlarda, sistem belleği 4 GB, depolama alanı için kullanılacak sabit diskin kapasite ise 500 GB olarak belirlenmiş. 17.3 inç'lik ekran kullanıcılara 1600x900 çözünürlük sunuyor, MSI, CX705MX'de grafik işlemleri için ATi Radeon HD 545V ekran kartını kullanmayı tercih etmiş. MSI CX705MX'in diğer bileşenleri arasında, 1.3 mp kamera, 2 hoparlör ve 1 subwoofer, 6 hücreli batarya ve bluetooth yer alıyor. MSI'ın yeni dizüstü bilgisayarda kullanılacak olan işletim sisteminin Windows 7 olacağı belirtildi.

MSI'ın 17.3 inç'lik dizüstü bilgisayarı CX705MX'in piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz açıklama yapılmadı