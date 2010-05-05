MSI'dan yeni dizüstü bilgisayar: CX705MX

Dünya'nın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden MSI, yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. 17.3 inç boyutunda olan bilgisayar CX705MX adı altında üretilecek. Intel Core 2 Duo işlemcilerin kullanılacağı dizüstü bilgisayarlarda, sistem belleği 4 GB, depolama alanı için kullanılacak sabit diskin kapasite ise 500 GB olarak belirlenmiş. 17.3 inç'lik ekran kullanıcılara 1600x900 çözünürlük sunuyor, MSI, CX705MX'de grafik işlemleri için ATi Radeon HD 545V ekran kartını kullanmayı tercih etmiş. MSI CX705MX'in diğer bileşenleri arasında, 1.3 mp kamera, 2 hoparlör ve 1 subwoofer, 6 hücreli batarya ve bluetooth yer alıyor. MSI'ın yeni dizüstü bilgisayarda kullanılacak olan işletim sisteminin Windows 7 olacağı belirtildi.
MSI'ın 17.3 inç'lik dizüstü bilgisayarı CX705MX'in piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz açıklama yapılmadı
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Her dizüstünün kendine göre hedef kitlesi var. Kimi oyun oynar kimi facebook takılır kimi yolda dışardan nete baglanmak ister. Konu dizüstü yani mobilite olmuşken taşınabilirlik ve batarya ömrüne önemsiz demek çok komik olmuş.
orda yaramaz demek yerine bana yaramaz demeliydin. Çünkü senin amacın yüksek grafik performansı demekki.
Son derece yanlış bir ifade olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ama anlamamakta ısrar ediyorsunuz.
Ben Laptopta en fazla batarya ömrüne ve çözünürlüğe önem veririm.
Sen ekran kartına önem verirsin.
Bir başkası Hafifliğe önem verir.
Bir başkası için sadece çözünürlük önemlidir.
Ancak şurası kesindir ki laptopta oyun oynamayacak birisi için ekran kartının performansının hiç ama hiç bir önemi yoktur. (Profesyonel grafik kartları hariç)
sizinde anlamamakda ısrar ettiğiniz şey bi önceki mesajlardada anlattım sadece ekran kartı değil işlemci yüzündende "yaramaz" ifadesini kullandım..o laptopta i5 i7 olsaydı asla yaramaz diye bi ifade kullanmazdım..ama hem ekran kartı vasat hem işlemcisi yeni bi işlemci olmayacak o zaman bu bilgisayarı almak için 17 inç olması dışında hiçbir neden yok..bu eksilerin yanında sırf 17 olduğu içinde kimsenin alacağını zannetmiyorum..
neyse uzatmayalım artık siz anladınız benim demek istediğimi ve diğer arkadaşlarda zaten size açıklamışlar durumu..
kendiniz söylüyorsunuz forumun %95 i iyi ekran kartlı performansı yüksek olanı seçer e yani burda durup düşünün forumun %95 i yanlış biliyorda bi siz ve o bahsettiğiniz %5 lik dilimmi doğru biliyorsunuz?
Sizin direk olarak ekran kartından dolayı vermiş olduğunuz "Yaramaz." hükmüne isnaden yazdım bunların hepsini. Bu düşünce son derece sığ ama bir o kadar da yaygın bir düşünce.
Şu forumda iki laptop seçeneği sunulup bunlardan hangini tercih ederdiniz diye sorulsa mesela;
1- 15,6" + Core i7 720 işlemci + HD4870 + 4GB+ 1 saat batarya ömrü + 1366x768 piksel çözünürlük ve 5kg ağırlık
2- 17" + Core i3 + HD4250 + 3GB Ram + 8 saat batarya ömrü + 1920x1080 piksel çözünürlük. + 3,0kg
Bu iki laptop aynı fiyata sunulsa bu forumun %95'i birinci seçeneği seçer. Sadece %5 lik kesim gerçekten işine yaradığı için ikinci laptobu seçer.
Tüm anlatmak istediğim bu.
tamamda sizin üzerinden gittiğiniz önermeleriniz aslında olmayan şeyler olduğu için bunlardan bi çıkarım elde etmemiz mümkün değil..şöyle ki;
bi kere 8 saat pil ömrüne sahip laptop nerde? 8saat yazar ama 4 saat anca gider o direk verilen saatler fabrika ortamında bilgisayarda hiçbir uygulama çalışıtırılmadan bekletilmesiyle alınan sonuçlardır ki onlar bile aslında 8 saat değildir.."8 saate kadar" denilir zaten dikkat ettiyseniz. bunları göz önüne aldığınızda şu batarya ömrünü en önemli kıstaslarınızın arasından çıkarın öncelikle..
ayrıca 17 inç laptop kullanıyordum bikaç ay öncesine kadar ve bahsettiğiniz gibi 17 ler 5 kg değil 15.6 lar ile arasında 1 kg falan oynuyor..bu nedenle bu ağırlık olayınıda 15.6 lar ile 17 ler arasındaki tercih edilme kıstasları arasından çıkarın..
sizin yazdıklarınızda somut olarak değerlendirilbilecek sadece çözünürlük var..çözünürlük olayındada 17 inç laptopların zaten yüksektir çözünürlükleri sadece bu onlar için + sayılır..
yukarıda verdiğiniz iki konfigürasyon hakkındada yorum yapmak imkansız çünkü yazdığınız şekilde bi konfigürasyon şekli yok olamaz(pil ömrü ağırlık)
sanırım kg ları yanlış yazmışınız 15.6 5kg bi notebook yok..neyse;
hangi yeni alacağınız laptopun pil ömrü 1 saat? yada hangisi normal kullanımda 8 saat pil ömrü sunuyor? bunlar hayal mahsülü lütfen biraz gerçekçi olalım..
bu yazdığınız konfigürasyonlarda pil ömrü ve ağırlık değerlendirmelerinizin gerçek olamayacağını göz önüne alırsak(sadece bu konfigürasyonlar için değil gene olarakda böyle bir konfigürasyon farkı doğamayacağı için genel anlamda bahsediyorum) sadece işlemci+ekran kartı+ramler(ddr3)+taşınabilirlik özelliklerini değerlendirmeliyiz..e bu durumda tabiki forumun %95 i ilkini sececektir bunda bi anormallik yok o %5 lik dilimin 2. yi seçmesinin nedeni de sadece o kişilerin çok ayrıntılı bilgi sahibi olmaması yada yada ne olursa olsun 17 olsun mantığı yatar..
Demek 10 saat batarya ömrü vs. hepsi önemsizmiş. Asıl olan performansmış. Kimse de almazmış bu laptopu. Allah Allah...
5650, 5730 veya 5850 gradik kartlı, i3, i5 veya i7 işlemcili, en az 1600x900 piksel çözünürlüklü ve bataryası en ağır şartlarda 4-5 saat giden bir laptop söylesene 1.400 TL ye ne kadar varsa hepsini kapatayım hemen.
Belki siz farkında değilsiniz ama Laptop denen şeyin icad ediliş amacı Mobilitedir. Mobilite nedir peki? En uzun batarya ömrü ve mümkün olan en düşük ağırlıktır.
Laptoplarda "oyun oynayacaklar" dışında hiç kimse çok güçlü grafik kartı istemez.
Mesela bir mühendis;
Uzun batarya ömrü, hafiflik ve yüksek çözünürlük arar.
Mesela bir grafiker;
Güçlü bir işlemci, yüksek ram, profesyonel grafik kartı (oyun değil) uzun batarya ömrü ve yüksek çözünürlük arar.
Mesela bir finansçı;
Office kullanımına yetecek kadar performans, uzun batarya ömrü ve olabilidğince hafiflik ister.
Bir oyuncu ne ister peki?
Cevap: Core i7 820 + 4Gb ram + HD5870M veya GTX280M. Onun için gerisi hiç ama hiç önemli değildir. Hatta oyun oynayacak olmasına rağmen 1366x768 piksel gibi aptal bir çözünürlüğü dert etmez. Çünkü onun PC si performans canavarıdır.
Ben kime ne anlatıyorum ya?
sanırım bana anlatıyorsun ama tekrar ayrıntısıyla anlatmama gerek yok çünkü bi önceki yazdığım mesajda zaten yazıyor düşüncelerim ve anlatmak istediklerim baştan almayayım sadece sorularınızı cevaplıycam..
siz sadece ekran kartından dem vurmuşum gibi anlamışsınız ama farkındaysanız yukarıdaki mesajımda ben işlemcileride dahil ettim açıklamalarıma..
batarya ömrü önemsizdir demedim ben performansla kıyaslanınca aldığınız laptopun batarya süresinin iyi olması yerine performanslı olması daha önemlidir dedim..ayrıca bu msı daki bataryada 6 cell farkındaysanız?siz hangi 10 saat batarya ömründen bahsediyorsunuz?
1400-1500 tl aralığında acer ın ve packard bell in i5 li i3 lü 5650 li yada benzer ekran kartlı ve ddr3 lü gayet güçlü donanıma sahip modelleri var..
mobilite konusunda 17 inçlerin mobilitesini tartışmaya gerek bile yok zaten?
güçlü grafik kartı sadece oyun için değil neden sadece oyuna bağlamışsınız anlamadım oyundan başka grafik performansı gerektirecek başka bir uygulama yok mu?yada neden uygun fiyata iyi ekran kartlı laptoplar satılırken bunları tercih etmeyelim ki?
ve fiyatıda düşünürsek 17 inçlerin fiyatları malum..bu başıktaki msı satışa çıkınca 1700-1800 den aşağı olmayacaktır.şimdi sırf çözünürlük için güçlü konfigürasyonu olan 15.6 lık bi makinayı ortalama 1400-1600 e almayıpda o kadar parayı buna yatırmak mantıklımı sizce?
ben hala diyorumki bu işlerden anlayan bir insan sırf 17 diye çözünürlüğü yüksek diye bu bilgisyarı almaaazzz.
mesela hpninde bi modeli var şu anda t6600 işlemcili 4650 ekran kartlı 17 inç 1750tl size kalsa buda alınır bu zamanda yani öylemi?
inşaat mühendisliği son sınıf öğrencisiyim mühendis adam projesini evinde ofisinde yapar dolayısıyla şarja değil performansa büyük ekrana ihtiyaç duyar
autocad'de kocaman proje açarken 5 dk bekleyen bilgisayarın pili istersen 24 saat gitsin önemli değildir benim içimn, iki çizgi çizince aptallaşmasın bilgisayar, ki tasarım programlarıdna ekran kartına da cidd bir yük biner özellikle 3 boyutlu modelleme yaparken
Üstat yorumu koymuş..İşe yaramazz bu kadar..
Biraz saygı..:PPp
Yukarıda canlı örneği var. Bir laptopta oyun oynanmıyorsa o laptaop "5 para etmez" dir. İşe yaramazdır. 10 saat bekleme süresi sunmuş, ağırlığı 2,5kg mış, çözünürlüğü yüksekmiş, iş amaçlı tasarlanmı falan hepsi hava cıva bu tiplere göre.
Bataryası yarım saat dayansa da, ağırlığı 5kg olsa da, oyun bilgisayarı olduğunu iddia ettiği halde 1366x768 piksel gibi ucube bir çözünürlüğe sahip olsa da, grafik kartı HD5870 ya, işte bu laptop canavardır.
Forumumuzdaki genel mantık maalesef budur.
bi yorumuma bakıpda işi bilmez diye fikir biçenlerde sadece türkiyede olur..forumda yeterince aşikar kimin neyi ne kadar bildiği..bana göre yaramaz kardeşim benim kriterlerime göre iyi değil varmı itirazın? 5650 li 5730 lu i3 lü i5 li modeller 1400 liraya satılırken bunu almak akıl işimi?
intel core2 duo kullanacaklarımış bu modellerde.. i5 i7 varken (t9xxx serisi kullanılırsa hariç) bu işlerden anlayan ve performans isteyen kim alır bunu?
yada bilgisayar alırken en önemli ölçütler işlemci+ekran kartı değilmidir? 10 saat bekleme süresi olunca siz laptopun başında oturup amanda aman 10 saat gidiyor şarjı oturup izleyeyim mi yapıyorsunuz?
performanslı bir makina olmadıktan sonra şarj süresi görünüm batarya vs. hepsi önemsiz kalır...
sizin ne kadar anladığınızıda anladım bu işlerden..17 inç bi laptopun çözünürlüğünün yüksek olması bi anormallik yada çok olağanüstü birşeymi?tabki yüksek olacak çözünürlüğü 17 inç bir ekrandan bahsediyoruz.
ayrıca azcık gerçeklere dönün nerde kaldı 5kg olan laptoplar batarya süresi kıt laptoplar artık?teknoloji ilerledi yeni çıkan bilgisayarları falan hiç incelemiyormusunuz yahu?
ne amaçla tasarlanırsa tasarlansın benim baktığım ilk şey akıl mantık sahibi birçok insan gibi performansıdır..iki tane iş yaparken donan kitlenen kasan bi laptopmu istersiniz yoksa atik ve seri bi laptopmu istersiniz?
biraz mantıklı olalım
bunlar benim kişisel görüşlerimdir kimse katılmak zorunda değil.
yaramaz