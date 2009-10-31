Mushkin "inanılmaz" hızlara sahip USB belleklerini detaylandırdı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Son dönemde SSD sürücüleriyle gündeme gelen Mushkin, inanılmaz hızlara sahip olacağını iddia ettiği Mulholland serisi yeni USB belleklerini detaylandırdı. Firmanın yeni sürücü ailesinde 2GB (20MB/sn okuma ve 10MB/sn yazma), 4GB (22MB/sn okuma ve 16MB/sn yazma) ve 8GB/16GB/32GB (32MB/sn okuma ve 17MB/sn yazma) olmak üzere beş farklı kapasite seçeneği olacağı açıklandı.
Mushkin'in yurt dışında satışa sunduğu Mulholland serisi yeni USB bellekler, kapasite tercihine bağlı olarak 9.49$ ile 65.99$ arasında fiyatlandırmaya sahipler.
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Yani pek o kadar da inanılmaz değilmiş.
Ben de birşey zannetmiştim..
o zaman pd7 inanılmaz ötesi oluyor...
hemde ilk çıkışı 2-3 sene öncesi...
Ah bide küçük olsaydı.
bu bellek bende de var ama sandisk mikro ile kullanırken pek hız farkını hissetmiyorum sadece iriliği belli oluyor.
(makine arkasına takmak gerektiğinde kablolar arasına pd7 zor sığıyor, ve laptopta üst üste olan iki yuvanın ikisinide işgal ediyor)