Mushkin "inanılmaz" hızlara sahip USB belleklerini detaylandırdı

Tam Boyutta Gör

Son dönemde SSD sürücüleriyle gündeme gelen Mushkin, inanılmaz hızlara sahip olacağını iddia ettiği Mulholland serisi yeni USB belleklerini detaylandırdı. Firmanın yeni sürücü ailesinde 2GB (20MB/sn okuma ve 10MB/sn yazma), 4GB (22MB/sn okuma ve 16MB/sn yazma) ve 8GB/16GB/32GB (32MB/sn okuma ve 17MB/sn yazma) olmak üzere beş farklı kapasite seçeneği olacağı açıklandı.

Mushkin'in yurt dışında satışa sunduğu Mulholland serisi yeni USB bellekler, kapasite tercihine bağlı olarak 9.49$ ile 65.99$ arasında fiyatlandırmaya sahipler.