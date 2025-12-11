Trendforce uyarıyor: Telefon, PC fiyatları daha da artacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Yarı iletken tedarik zincirindeki toparlanma sinyallerine rağmen bellek tarafındaki baskı giderek artıyor. TrendForce'un en güncel analizine göre DRAM fiyatları 2026'nın ilk çeyreğinde yeniden sert bir yükseliş görecek. Bu tablo, hem akıllı telefon hem de dizüstü bilgisayar üreticileri üzerinde önemli bir maliyet baskısı oluşturuyor.

DRAM fiyatlarında yükseliş bekleniyor

Rapora göre bellek, tüketici cihazlarının BOM maliyetindeki en hızlı yükselen bileşenlerden biri hâline gelmiş durumda. Kârlılığı yüksek olan Apple için bile bu artışın etkilerinin belirginleşeceği belirtiliyor. Buna yönelik Trendforce, markaların fiyat stratejisini yeniden değerlendirmesi gerektiğini, hatta eski modellerde uyguladığı indirimlerin ertelenebileceğini söylüyor.

Android ekosisteminde durum daha çarpıcı. Orta-alt segmentte bellek kapasitesi, doğrudan fiyat-performans algısını belirleyen temel unsurlardan biri. 2026'da yükselen DRAM maliyetleri nedeniyle üreticilerin yeni modelleri daha yüksek fiyatlarla piyasaya sunması bekleniyor. Ayrıca mevcut modellerin fiyatları ve yaşam döngüleri üzerinde de revizyon yapılması gündemde.

Tam Boyutta Gör Dizüstü bilgisayar tarafında da benzer bir tablo göze çarpıyor. Özellikle ince ve üst seviye modellerde kullanılan mobil DRAM çözümlerinin doğrudan anakarta lehimlenmesi, markaların maliyet düşürmek için bellek yapılandırmasını aşağı çekmesini imkânsız hâle getiriyor. Bu nedenle fiyat baskısının en hızlı bu segmentte hissedilmesi bekleniyor.

TrendForce, üreticilerin 2026 boyunca maliyetleri yönetebilmek adına donanım düşürme veya yükseltme planlarını erteleme eğilimine gireceğini vurguluyor. Özellikle DRAM tarafında bu eğilim daha belirgin. En sert etki ise düşük fiyatlı akıllı telefon pazarında yaşanacak. Bu segmentte bazı giriş modellerinin 2026'da yeniden 4 GB RAM seviyesine dönmesi muhtemel görünüyor.

