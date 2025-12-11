Trendforce uyarıyor: Telefon, PC fiyatları daha da artacak

DRAM fiyatlarında yükseliş bekleniyor
Rapora göre bellek, tüketici cihazlarının BOM maliyetindeki en hızlı yükselen bileşenlerden biri hâline gelmiş durumda. Kârlılığı yüksek olan Apple için bile bu artışın etkilerinin belirginleşeceği belirtiliyor. Buna yönelik Trendforce, markaların fiyat stratejisini yeniden değerlendirmesi gerektiğini, hatta eski modellerde uyguladığı indirimlerin ertelenebileceğini söylüyor.
Android ekosisteminde durum daha çarpıcı. Orta-alt segmentte bellek kapasitesi, doğrudan fiyat-performans algısını belirleyen temel unsurlardan biri. 2026'da yükselen DRAM maliyetleri nedeniyle üreticilerin yeni modelleri daha yüksek fiyatlarla piyasaya sunması bekleniyor. Ayrıca mevcut modellerin fiyatları ve yaşam döngüleri üzerinde de revizyon yapılması gündemde.
TrendForce, üreticilerin 2026 boyunca maliyetleri yönetebilmek adına donanım düşürme veya yükseltme planlarını erteleme eğilimine gireceğini vurguluyor. Özellikle DRAM tarafında bu eğilim daha belirgin. En sert etki ise düşük fiyatlı akıllı telefon pazarında yaşanacak. Bu segmentte bazı giriş modellerinin 2026'da yeniden 4 GB RAM seviyesine dönmesi muhtemel görünüyor.