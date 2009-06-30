Mushkin, ultimateFX serisi ekran kartlarını kullanıma sunuyor

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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ve bir süre önce ekran kartı üretimine de adım atan Mushkin'den uzunca bir süredir ses seda çıkmıyordu. Firma sessizlik döneminin ardından ultimateFX serisi ekran kartlarıyla yeniden gündemde. Firmanın tamamı Nvidia tabanlı olan ve tamamı GT200b GPU'sunu temel alan ekran kartlarının spesifik özellikleri henüz açıklanmış olmasa da listesini aşağıda bulacağını yeni modellerin çevre dostu ahşap kutular ile satışa sunulacakları açıklandı.



- GeForce GTX 260 896MB

- GeForce GTX 260 1792MB

- GeForce GTX 260 OC 896MB

- GeForce GTX 260 OC2 896MB

- GeForce GTX 275 896MB

- GeForce GTX 275 OC 896MB

- GeForce GTX 275 OC2 896MB

- GeForce GTX 285 1GB

- GeForce GTX 285 2GB

ulitmateFX serisi yeni ekran kartlarının önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.