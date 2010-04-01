Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NEC 23-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu: AccuSync AS231WM

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,7b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

NEC 23-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu: AccuSync AS231WM
Tam Boyutta Gör

NEC bugün yaptığı bir açıklama ile 23-inç boyutundaki yeni monitörü AccuSync AS231WM'yi duyurdu. Küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere eğitim kurumları ve kamu kuruluşlarını hedef alan çevre dostu yeni monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. 5ms tepki süresine ek olarak 1000:1 karşıtlık oranı ve 250cd/m2 parlak seviyesine sahip olan 23-inç boyutundaki yeni monitör, ECO mod özelliği sayesinde konvensiyonel monitörlere kıyasla %50'ye varan oranda daha az güç çekiyor ayrıca karbon ayakizi ölçer ile karbon salınımını takip etmenize olanak tanıyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerini kullanan NEC AS231WM, üç yıllık garanti ve 269 dolar seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile Mayıs ayında satışa sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sotoxs 9 yıl
evet :). amerikada kamuda mac daha çok satılıyormuş, henüz ondaki ekran kalitesini göremedim. kim yanlış yapıyor acaba bizmi onlarmı :)? eğer herşeyde bu iş böyleyse durum vahim olmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
Aklıma hemen şöyle bir soru takıldı.. acaba kalitesini mi kıstılar bu ürünün ki eğitim kurumları ve kamu kuruluşlarını hedef almışlar??? Çünkü bu tarz yerlerde monitör sadece görüntü versin yeter kalite arayan yerler değiller...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
keşke yeşil yerine bir bşka renk olsaydı,piyasa bu yok, yok kabilinden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim