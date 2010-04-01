NEC 23-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu: AccuSync AS231WM

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NEC bugün yaptığı bir açıklama ile 23-inç boyutundaki yeni monitörü AccuSync AS231WM'yi duyurdu. Küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere eğitim kurumları ve kamu kuruluşlarını hedef alan çevre dostu yeni monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. 5ms tepki süresine ek olarak 1000:1 karşıtlık oranı ve 250cd/m2 parlak seviyesine sahip olan 23-inç boyutundaki yeni monitör, ECO mod özelliği sayesinde konvensiyonel monitörlere kıyasla %50'ye varan oranda daha az güç çekiyor ayrıca karbon ayakizi ölçer ile karbon salınımını takip etmenize olanak tanıyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerini kullanan NEC AS231WM, üç yıllık garanti ve 269 dolar seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile Mayıs ayında satışa sunuluyor.