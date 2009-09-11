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NEC beyaz LED backlit kullanan DisplayPort destekli yeni monitörünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NEC beyaz LED backlit kullanan DisplayPort destekli yeni monitörünü duyurdu
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Görüntüleme teknolojilerinde endüstrinin lider isimlerinden Japon elektronik devi NEC, Multisyn LCD monitör ailesini yeni bir model ile güncelliyor. Firmanın ürün gamındaki Beyaz LED backlit kullanan ilk monitör olduğu açıklanan, 22-inç boyutundaki EA222WMe modelin CCFL backlight kullanan LCD monitörlere kıyasla daha çevreci olduğu ve %50'ye varan oranda daha az güç tükettiği belirtiliyor.

One Touch Eco Button adın verilen özel teknoloji ile sadece tek tuşla güç tüketiminin aşağı çekilebilmesine olanak tanıyor. Parlaklık seviyesi 250cd/m2 olarak açıklanan ayrıca DVI ile birlikte DisplayPort ara birimine (ATi Radeon HD 5800 serisinde standart olması bekleniyor) destek veren yeni monitörün, Aralık ayında Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile satışa sunulması bekleniyor.


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Thehunt 10 yıl
hala tipe göre dyil arkadaşım okadar para verip alıosun özelliğin yanında estetik de önemli sonuçta hergün baktığın bişeydsen bahsedioruz çirkin bi kadınla evlenmek gibi:)
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ufukman 10 yıl
ev kullanıcısı olduğum için evet tipine göre fiyat/performansı en yüksek monitörleri tercih ediyorum.. Samy P2250 kullanıyorum, şu nec lcd aynı fiyata gelse almam.. tipi olmadığı gibi manda gözü gibi tuşlar koymuşlar. türkiyede olsa Demirdöküm tasarlıyor herhalde bunları diye düşünürdüm.. talep edildiğinde distributörler kapora karşılığı monitör getiriyor. böyle ips-led panelli 20" bir modelin 1000tl altına tr ye gelmeyeceğini düşünüyorum. elbet alıcısı çıkar ama ithalatçının uğraşını karşılamaz (tr kullanım klavuzu, servis, vb masraflar..)
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icg 10 yıl
Güzelmiş, nec ve wievsonic gibi kaliteli monitör markalarının geri dönmesi ümidiyle.
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toonjai 10 yıl
hala tipine göre mi monitör alınıyor anlayamadım?
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LINEBACKER 10 yıl
o yükseklik ayarlı diye öyle yapmış adamlar
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neXXen 10 yıl
ayagı cok büyük masaüstü kapalı olanların ilgisi dışında olacaktır.Benim masamın üstü kapalı ayagı bu kadar büyük olduguna göre sıgmaz muhtemel
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cyber.gfb 10 yıl
samsungun çıkarttığı full hd monitörü mü tercih ederdiniz yoksa bunu mu?
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Thehunt 10 yıl
insan bi dizayn yapar hakkaten yaa bizimde led backlit monitörümz olsun diye de yani..
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albani 10 yıl
Beyler o sizin "tipini" beğenmediğiniz panelleri siz bana gönderin


-NEC genelde böyledir yada TR de olmayan bir çok Markada böyledir,veya kimilerine görede çok tipsizdir!

-Bu kabil kalite veya çok kalite panellerin Design v.s işlerine pek bakmazlar yada hiç bakmazlar,kaldıki bunları
alan kitlede böyle işlere bakmaz!

Bu arada o tipsiz diyen kişilere siz bu panelleri şöyle makul fiyata verin bak nasıl kapışıyorlar


++
Geçenlerde bir başka başlıkta yazmıştım,nette şöyle bir Monitör turu attım!ülen herifler ne paneller üretmişler ama bunların
Allah için bir teki bile TR de yok!!
Kızdığım yada anlıyamadığımda budur,getirin yaw azda olsa nasılsa bunlar satılır,nedir korktukları çözemedim!!

++
TN işi bitmez,bunlar çok ucuz maliyetli ama sizin "tipli" dediğiniz çok yakışıklı panellerdir ama hiç biriside beş para etmez,kendi
kullandığım HP w2207h dahil


TN lere yakışıklı diye(LGE/SamyAsus lar özellikle)boşuna çok para vermeyiniz!!!

++

Distribütörler v.s ise DH gibi Siteleri takip etmez Beyler!!
Çoluk-çocuk,cahili,salağı,üslupsuzu,iki kelime edemeyenler v.s v.s adam dolu özellikle DH nin PC ile bölümlerinde!!
herifler kiminle muhatap olacak yada tartışacakki!!!


+++++
Not;bu yukarıdaki gibi bazı LED paneller White/edge-LED dediğimiz Modül arkasından 4 kenardan uygulanan LED sistemidir,
Samy nin kullandığı ve en ucuz maliyetli LED tir!!!elbette CCFL ye göre ciddi artısı yinede vardır!
Ancak hangi tip "Modüle" bunu uyguladılar burası daha önemlidir


TN mi yoksa IPS/VA tabanlılaramı????(aslında hepsinede uygulayacaklardır!!!)

Amiyane tabirle ""eşek aynı eşek ama semer değişmiş"" olayı olur bazı panellerde,kısaca LED oldu diyede fazla bir esprisi olmaz,
uyanık olun!!
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KANUNI61 10 yıl
iyi güzel markada şekil yok yaaa dizayn sıfır
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Serciey 10 yıl
3. dünya ülkesi olmanın dezavantajları işte. (Yok devletin kaliteli mallara eksta vergi koyma anlayışı, yok elimizdekini satalım politikası) Onu geçtik hadi distribütörler birazda siteleri takip etseler farkedecekler durumu da o da yok.
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albani 10 yıl
NEC dahil bir çok üretici
LED Baclit Monitör çıkarmaya başladılar,bunun yanında
S/H-IPS lerde devam,ayrıca Samy S-PVA lı
Monitörde çıkardı!!
Bunların hepsi güzel hareketler!
ama ne hikmetse bu paneller TR ye gelmiyor!!
Herifler inat edip getirmiyorlar,yaw kardeşim ilaç içinde olsa getirsenize şu meretleri!!
Bilen/anlayan zaten parasına bakmadan alacaktır,kaldıki bunların artık çoğunun fiyatlarıda oldukça güzel seviyelere indi!!
Selamlar
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S R T 10 yıl
@albani hocama katılıyorum
dayatmıslar bıza bi tn panel aldıkca alıyoruz
albani hocam arada bi ugra buralarada o bilgilerinden bizde faydalanalım
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