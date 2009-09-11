NEC beyaz LED backlit kullanan DisplayPort destekli yeni monitörünü duyurdu

Görüntüleme teknolojilerinde endüstrinin lider isimlerinden Japon elektronik devi NEC, Multisyn LCD monitör ailesini yeni bir model ile güncelliyor. Firmanın ürün gamındaki Beyaz LED backlit kullanan ilk monitör olduğu açıklanan, 22-inç boyutundaki EA222WMe modelin CCFL backlight kullanan LCD monitörlere kıyasla daha çevreci olduğu ve %50'ye varan oranda daha az güç tükettiği belirtiliyor.
One Touch Eco Button adın verilen özel teknoloji ile sadece tek tuşla güç tüketiminin aşağı çekilebilmesine olanak tanıyor. Parlaklık seviyesi 250cd/m2 olarak açıklanan ayrıca DVI ile birlikte DisplayPort ara birimine (ATi Radeon HD 5800 serisinde standart olması bekleniyor) destek veren yeni monitörün, Aralık ayında Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile satışa sunulması bekleniyor.
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-NEC genelde böyledir yada TR de olmayan bir çok Markada böyledir,veya kimilerine görede çok tipsizdir!
-Bu kabil kalite veya çok kalite panellerin Design v.s işlerine pek bakmazlar yada hiç bakmazlar,kaldıki bunları
alan kitlede böyle işlere bakmaz!
Bu arada o tipsiz diyen kişilere siz bu panelleri şöyle makul fiyata verin bak nasıl kapışıyorlar
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Geçenlerde bir başka başlıkta yazmıştım,nette şöyle bir Monitör turu attım!ülen herifler ne paneller üretmişler ama bunların
Allah için bir teki bile TR de yok!!
Kızdığım yada anlıyamadığımda budur,getirin yaw azda olsa nasılsa bunlar satılır,nedir korktukları çözemedim!!
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TN işi bitmez,bunlar çok ucuz maliyetli ama sizin "tipli" dediğiniz çok yakışıklı panellerdir ama hiç biriside beş para etmez,kendi
kullandığım HP w2207h dahil
TN lere yakışıklı diye(LGE/SamyAsus lar özellikle)boşuna çok para vermeyiniz!!!
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Distribütörler v.s ise DH gibi Siteleri takip etmez Beyler!!
Çoluk-çocuk,cahili,salağı,üslupsuzu,iki kelime edemeyenler v.s v.s adam dolu özellikle DH nin PC ile bölümlerinde!!
herifler kiminle muhatap olacak yada tartışacakki!!!
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Not;bu yukarıdaki gibi bazı LED paneller White/edge-LED dediğimiz Modül arkasından 4 kenardan uygulanan LED sistemidir,
Samy nin kullandığı ve en ucuz maliyetli LED tir!!!elbette CCFL ye göre ciddi artısı yinede vardır!
Ancak hangi tip "Modüle" bunu uyguladılar burası daha önemlidir
TN mi yoksa IPS/VA tabanlılaramı????(aslında hepsinede uygulayacaklardır!!!)
Amiyane tabirle ""eşek aynı eşek ama semer değişmiş"" olayı olur bazı panellerde,kısaca LED oldu diyede fazla bir esprisi olmaz,
uyanık olun!!
LED Baclit Monitör çıkarmaya başladılar,bunun yanında
S/H-IPS lerde devam,ayrıca Samy S-PVA lı
Monitörde çıkardı!!
Bunların hepsi güzel hareketler!
ama ne hikmetse bu paneller TR ye gelmiyor!!
Herifler inat edip getirmiyorlar,yaw kardeşim ilaç içinde olsa getirsenize şu meretleri!!
Bilen/anlayan zaten parasına bakmadan alacaktır,kaldıki bunların artık çoğunun fiyatlarıda oldukça güzel seviyelere indi!!
Selamlar
dayatmıslar bıza bi tn panel aldıkca alıyoruz
albani hocam arada bi ugra buralarada o bilgilerinden bizde faydalanalım