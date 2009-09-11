NEC beyaz LED backlit kullanan DisplayPort destekli yeni monitörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör

Görüntüleme teknolojilerinde endüstrinin lider isimlerinden Japon elektronik devi NEC, Multisyn LCD monitör ailesini yeni bir model ile güncelliyor. Firmanın ürün gamındaki Beyaz LED backlit kullanan ilk monitör olduğu açıklanan, 22-inç boyutundaki EA222WMe modelin CCFL backlight kullanan LCD monitörlere kıyasla daha çevreci olduğu ve %50'ye varan oranda daha az güç tükettiği belirtiliyor.

One Touch Eco Button adın verilen özel teknoloji ile sadece tek tuşla güç tüketiminin aşağı çekilebilmesine olanak tanıyor. Parlaklık seviyesi 250cd/m2 olarak açıklanan ayrıca DVI ile birlikte DisplayPort ara birimine (ATi Radeon HD 5800 serisinde standart olması bekleniyor) destek veren yeni monitörün, Aralık ayında Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile satışa sunulması bekleniyor.