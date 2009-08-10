NEC DisplayPort destekli 23-inç LCD monitörünü duyurdu

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Profesyonellere özel monitör çözümleriyle tanınan Japonya merkezli NEC, Multisync serisi altında hazırladığı yeni modelini kullanıma sunuyor. Firmanın EA231WMi kod adını taşıyan 23-inç boyutundaki 16:9 formatlı yeni monitörü, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor ve 3000:1 karşıtlık oranıyla geliyor. Dört yollu ayarlanabilir yapısı ile öne çıkan monitör, üç farklı ayar seviyesinde otomatik parlaklık ayarı da yapabiliyor. Tepki süresi 14ms olarak açıklanan 23-inç boyutundaki yeni monitörün oyunculardan ve film tutkunlarından öte daha çok ofis çalışanlarını hedef aldığı belirtiliyor.

DisplayPort ara birimiyle de uyumlu olan yeni monitör 4 portlu USB hub ile donatılmış. DisplayPort bağlantısına ek olarak DVI ve VGA konnektörlerine de sahip olan NEC Multisync EA231WMi'nin önümüzdei ay içerisinde 380$ olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.