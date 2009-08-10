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NEC DisplayPort destekli 23-inç LCD monitörünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NEC DisplayPort destekli 23-inç LCD monitörünü duyurdu
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Profesyonellere özel monitör çözümleriyle tanınan Japonya merkezli NEC, Multisync serisi altında hazırladığı yeni modelini kullanıma sunuyor. Firmanın EA231WMi kod adını taşıyan 23-inç boyutundaki 16:9 formatlı yeni monitörü, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor ve 3000:1 karşıtlık oranıyla geliyor. Dört yollu ayarlanabilir yapısı ile öne çıkan monitör, üç farklı ayar seviyesinde otomatik parlaklık ayarı da yapabiliyor. Tepki süresi 14ms olarak açıklanan 23-inç boyutundaki yeni monitörün oyunculardan ve film tutkunlarından öte daha çok ofis çalışanlarını hedef aldığı belirtiliyor.

DisplayPort ara birimiyle de uyumlu olan yeni monitör 4 portlu USB hub ile donatılmış. DisplayPort bağlantısına ek olarak DVI ve VGA konnektörlerine de sahip olan NEC Multisync EA231WMi'nin önümüzdei ay içerisinde 380$ olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.


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icg 10 yıl
14ms ile tablo yapılıp duvara asılır artık :)
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JerryDrake 10 yıl
IPS bu panel. Her açıdan iyi görünür. Dikeyde bile. 14ms IPS paneller için iyi bir değer. Iyun oynamak veya film için değil, iş için bu monitör.
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einhander 10 yıl
sektorel bı monıtor
ev kullanıcısı ıcın uygun degıl
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
NEC in ürününü alana allah sabır versin
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chamicals2 10 yıl
bu monitör stop motion filmler için yappılmıştır herhalde :DDDDDD
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dreamblue35 10 yıl
niye parlak ekran çıkarmazlar ki şeytan dürtüyo al sansung led tv bak rahatına herhalde bi daha da parlak ekran monitör çıkarmazlar
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chakra 10 yıl
14 ms ile zaten hareketli görüntüleri kullanacak user lara hitap etmez.
Bu devirde 14 ms. monitör çıkarmak çok ilginç.
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XivA 10 yıl
14 ms gerçekten ilginç. panelle alakalı galiba özel bir panel olmalı. 14ms nin dezavantajı dışında ne avantajı olabilir.
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tanak 10 yıl
tepki suresi standart dışıymış..
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