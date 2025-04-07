Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü: GPMI

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Tam Boyutta Gör Çin merkezli 50'den fazla şirketin oluşturduğu Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance, yeni bir kablolu medya iletişim standardı olan General Purpose Media Interface (GPMI) ile dikkatleri üzerine çekti. GPMI, yalnızca veri değil, aynı zamanda yüksek watt’ta güç aktarımı da sağlayarak HDMI ve DisplayPort gibi mevcut çözümlere ciddi bir alternatif sunuyor.

8K’ya uygun, tek kabloyla hem güç hem görüntü

Yeni geliştirilen GPMI standardı, özellikle 8K çözünürlükteki görüntülerin iletimi için tasarlandı. 8K, 4K'ya kıyasla dört kat, 1080p'ye göre ise tam 16 kat daha fazla piksel içerdiğinden, bu çözünürlükteki içerikleri aktarmak için çok yüksek veri bant genişliğine ihtiyaç duyuluyor. GPMI bu noktada devreye giriyor.

İki farklı versiyonu bulunan GPMI kablolarından Type-C, USB-C standardı ile uyumlu ve 96 Gbps bant genişliği sunuyor. Ayrıca bu versiyon, 240 watt’a kadar güç aktarımı yapabiliyor. Bu değerler, mevcut USB4 ve Thunderbolt 4 kablolarının veri iletim sınırlarını ikiye katlıyor.

GPMI’nin asıl dikkat çeken versiyonu ise Type-B. Özel bir bağlantı yapısına sahip olan bu kablo, tam 192 Gbps bant genişliği ve 480 watt güç aktarımı kapasitesine sahip. Bu özellikler, bugünkü DisplayPort ya da HDMI teknolojilerinin çok üzerinde.

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Her ne kadar bu güç miktarı RTX 5090 gibi bir ekran kartına sahip masaüstü oyun bilgisayarlarını çalıştırmak için yeterli olmasa da, üst düzey grafik kartı barındıran birçok oyun laptopu için fazlasıyla yeterli. Böylece kullanıcılar yalnızca tek bir kabloyla hem güç alabilecek hem de yüksek çözünürlüklü görüntüyü tek bir bağlantı üzerinden aktarabilecek.

GPMI’nin getirdiği bir diğer yenilik ise HDMI-CEC benzeri evrensel kontrol desteği. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, GPMI üzerinden bağlı cihazları tek bir uzaktan kumandayla kontrol edebilecek. Bu, rakiplerine göre önemli bir avantaj. Dolayısıyla GPMI geniş çapta benimsenirse, çok yakında televizyonlar, oyun konsolları ve medya oynatıcılar gibi birçok cihaz için sadece tek bir kablo yeterli olacak.

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Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü: GPMI