Uydu interneti Starlink’in Türkiye’ye gelişi süresiz olarak ertelendi

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın SpaceX şirketinin uydu interneti ayağı olan Starlink, hızlı bir şekilde hizmet ayak izini büyütüyor. Son olarak bu ayın başında Tonga’da aktif hale gelen Starlink’in Türkiye yolculuğu ise büyük bir soru işaretine dönüşmüş durumda. Daha önce şirketten yapılan açıklamaya göre Starlink’in 2024’te Türkiye’ye gelmesi bekleniyordu ancak bu tarih birkaç ay önce 2025’e ertelenmişti. Şimdi ise hizmetin ne zaman geleceği tamamen belirsiz.

Starlink, Türkiye’ye gelemiyor

Geçtiğimiz yıl Elon Musk, New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Bu görüşmede Elon Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye ile iş birliği yapmayı arzu ettiğini aktarmıştı. Hemen akabinde ise Starlink, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) Türkiye'de kullanıma sunulması için resmi başvuruda bulundu. Eylül 2023’te açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, “Starlink’in ülkemizde de faaliyette bulunma talebine yönelik gerekli regülasyon sürecini, sektörümüzün tüm aktörleri ile değerlendiriyoruz.” demişti.

Tam Boyutta Gör Bu açıklamaların ardından Starlink’in resmi internet sitesinde hizmetin 2024 yılında Türkiye’ye geleceği açıklanmıştı. Ardından bu tarih 2025 yılı olarak güncellendi, daha doğrusu ertelendi. Şimdi ise bu tarih yerini “pending regulatory approval” (yönetmelik onayı bekleniyor) ibaresine bırakmış durumda. Dolayısıyla Starlink’in Türkiye’ye gelişi süresiz olarak ertelenmiş durumda.

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Starlink veya BTK tarafından konu hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olsa da bu ertelemelerin başlıca nedenleri arasında regülasyonlar yatıyor olabilir. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Starlink’in Türkiye başvurusu hakkında geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada “Hem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hem de diğer kurumlarımız Starlink'in Türkiye'de nasıl regüle edilmesi gerektiği ve hangi şartlarla Türkiye'ye giriş yapması gerektiği konusunda çalışmalarını yaptı. Bu çalışmalarımız Starlink ekibine bildirildi." demişti. Anlaşılan o ki süreç içerisinde Starlink ve Türkiye, hizmetin regüle edilmesi konusunda aynı sayfaya gelebilmiş değil.

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