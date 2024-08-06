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    Uydu interneti Starlink’in Türkiye’ye gelişi süresiz olarak ertelendi

    Elon Musk’ın SpaceX şirketinin uydu interneti ayağı olan Starlink, yeni ülkelere açılmayı sürdürüyor. Ancak görünüşe göre Starlink’in Türkiye’ye gelişi süresiz olarak ertelenmiş durumda.
    Uydu interneti Starlink’in Türkiye’ye gelişi süresiz olarak ertel Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın SpaceX şirketinin uydu interneti ayağı olan Starlink, hızlı bir şekilde hizmet ayak izini büyütüyor. Son olarak bu ayın başında Tonga’da aktif hale gelen Starlink’in Türkiye yolculuğu ise büyük bir soru işaretine dönüşmüş durumda. Daha önce şirketten yapılan açıklamaya göre Starlink’in 2024’te Türkiye’ye gelmesi bekleniyordu ancak bu tarih birkaç ay önce 2025’e ertelenmişti. Şimdi ise hizmetin ne zaman geleceği tamamen belirsiz.

    Geçtiğimiz yıl Elon Musk, New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Bu görüşmede Elon Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye ile iş birliği yapmayı arzu ettiğini aktarmıştı. Hemen akabinde ise Starlink, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) Türkiye'de kullanıma sunulması için resmi başvuruda bulundu. Eylül 2023’te açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, “Starlink’in ülkemizde de faaliyette bulunma talebine yönelik gerekli regülasyon sürecini, sektörümüzün tüm aktörleri ile değerlendiriyoruz.” demişti.

    Uydu interneti Starlink’in Türkiye’ye gelişi süresiz olarak ertel Tam Boyutta Gör
    Bu açıklamaların ardından Starlink’in resmi internet sitesinde hizmetin 2024 yılında Türkiye’ye geleceği açıklanmıştı. Ardından bu tarih 2025 yılı olarak güncellendi, daha doğrusu ertelendi. Şimdi ise bu tarih yerini “pending regulatory approval” (yönetmelik onayı bekleniyor) ibaresine bırakmış durumda. Dolayısıyla Starlink’in Türkiye’ye gelişi süresiz olarak ertelenmiş durumda.

    Starlink veya BTK tarafından konu hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olsa da bu ertelemelerin başlıca nedenleri arasında regülasyonlar yatıyor olabilir. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Starlink’in Türkiye başvurusu hakkında geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada “Hem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hem de diğer kurumlarımız Starlink'in Türkiye'de nasıl regüle edilmesi gerektiği ve hangi şartlarla Türkiye'ye giriş yapması gerektiği konusunda çalışmalarını yaptı. Bu çalışmalarımız Starlink ekibine bildirildi." demişti. Anlaşılan o ki süreç içerisinde Starlink ve Türkiye, hizmetin regüle edilmesi konusunda aynı sayfaya gelebilmiş değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    elon musk, spacex ve
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