Uydu interneti Starlink’in Türkiye’ye gelişi süresiz olarak ertelendi

Starlink, Türkiye’ye gelemiyor
Geçtiğimiz yıl Elon Musk, New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Bu görüşmede Elon Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye ile iş birliği yapmayı arzu ettiğini aktarmıştı. Hemen akabinde ise Starlink, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) Türkiye'de kullanıma sunulması için resmi başvuruda bulundu. Eylül 2023’te açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, “Starlink’in ülkemizde de faaliyette bulunma talebine yönelik gerekli regülasyon sürecini, sektörümüzün tüm aktörleri ile değerlendiriyoruz.” demişti.
Starlink veya BTK tarafından konu hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olsa da bu ertelemelerin başlıca nedenleri arasında regülasyonlar yatıyor olabilir. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Starlink’in Türkiye başvurusu hakkında geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada “Hem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hem de diğer kurumlarımız Starlink'in Türkiye'de nasıl regüle edilmesi gerektiği ve hangi şartlarla Türkiye'ye giriş yapması gerektiği konusunda çalışmalarını yaptı. Bu çalışmalarımız Starlink ekibine bildirildi." demişti. Anlaşılan o ki süreç içerisinde Starlink ve Türkiye, hizmetin regüle edilmesi konusunda aynı sayfaya gelebilmiş değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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