NEC ilk USB 3.0 host kontrolcüsünü duyurdu

Önümüzdeki ay Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex fuarında USB 3.0 arabirimini destekleyen depolama çözümlerinin gösterileceği söylenedursun, Japon elektronik devlerinden NEC, dünyanın ilk USB 3.0 host kontrolcüsünü hazırladığını açıkladı. Firma tarafından hazırlanan µPD720200 host kontrolcüsünün 176-pin FBGA tasarımında olduğu, USB 3.0 standardına tam destek verdiği ayrıca geri doğru uyumluluk çerçevesinde USB 2.0 ve USB 1.1 spesifikasyonlarıyla da uyumlu olduğu belirtiliyor.
Intel'in xHCI ( eXtensible Host Controller Interface) spesifikasyonunu (Rev. 0.95) temel alan yeni kontrolcünün örneklendirmesine önümüzdeki ay başlanacağı belirtilirken, çipin maliyetinin 15$ olacağı ifade edilmekte. Eylül ayı ile birlikte aylık 1 milyon adet üretilmesi planlanan USB 3.0 host kontrolcüsüyle birlikte yeni standart için adaptasyon sürecinin hızlı geçilmesi hedefleniyor. Pek çok firmanın üzerinde çalışma yaptığı ve teorik olarak 5Gbps gibi hayli yüksek bir hız sunabilen USB 3.0 standardının 2010'da yaygınlaşması bekleniyor.
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Çünkü yetişemiyoruzzz.
Bence hızlı gelişmesi iyi.
10 yıl önce 4 GB harddiske verdiğim parayı hatırlayınca gelişmese nerde olurduk hala diye soruyorum kendi kendime.
İşin tüketim çılgınlığı ayrı bi mevzu onu ayrı tartışmak gerek.
Neden?
Ssd lerin özellikle external modelleri içinde ciddi bi avantaj olacak..
ancak 15$ aakartın maliyetini artıracak gibi duruyor...
2010 2.çeyreği yaygınlaşır gibi geliyor bana..
usb3 acıklayan herhangi bi anakart ureticisi varmı..?
neyse artıkın gelecek ay durum netleşir...