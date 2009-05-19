NEC ilk USB 3.0 host kontrolcüsünü duyurdu

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Önümüzdeki ay Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex fuarında USB 3.0 arabirimini destekleyen depolama çözümlerinin gösterileceği söylenedursun, Japon elektronik devlerinden NEC, dünyanın ilk USB 3.0 host kontrolcüsünü hazırladığını açıkladı. Firma tarafından hazırlanan µPD720200 host kontrolcüsünün 176-pin FBGA tasarımında olduğu, USB 3.0 standardına tam destek verdiği ayrıca geri doğru uyumluluk çerçevesinde USB 2.0 ve USB 1.1 spesifikasyonlarıyla da uyumlu olduğu belirtiliyor.

Intel'in xHCI ( eXtensible Host Controller Interface) spesifikasyonunu (Rev. 0.95) temel alan yeni kontrolcünün örneklendirmesine önümüzdeki ay başlanacağı belirtilirken, çipin maliyetinin 15$ olacağı ifade edilmekte. Eylül ayı ile birlikte aylık 1 milyon adet üretilmesi planlanan USB 3.0 host kontrolcüsüyle birlikte yeni standart için adaptasyon sürecinin hızlı geçilmesi hedefleniyor. Pek çok firmanın üzerinde çalışma yaptığı ve teorik olarak 5Gbps gibi hayli yüksek bir hız sunabilen USB 3.0 standardının 2010'da yaygınlaşması bekleniyor.