NEC IPS panel kullanılan 23-inç boyutundaki yeni LCD monitörünü duyurdu

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Japonya merkezli lider teknoloji şirketlerinden NEC, MultiSync serisi LCD monitör ailesine yeni bir model daha ekledi. Firmanın MultiSync EA231WMi kod adını taşıyan yeni modeli aynı zamanda firmanın IPS panel kullandığı 23-inç boyutunda ve 16:9 formatındaki ilk LCD monitör olma özelliğini taşıyor.1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen yeni monitörün Energy Star 5.0 ve TCO 5.0 sertifikasyonları ekseninde hazırlandığı dolayısıyla çevreci, ergonomik ve ekonomik bir çözüm olduğu belirtiliyor.

Yaygın olarak kullanılan TN panelli rakiplerine karşı görüş açısı ve görüntü kalitesi açısından daha başarılı olduğu ifade edilen 23-inç boyutundaki yeni monitör, D-Sub ve DVI konnektörlerinin yanı sıra yüksek tanımlı içeriğin aktarılması için geliştirilen yeni nesil DisplayPort ara birimini de destekliyor. USB fonksiyonuna da sahip olan NEC'in yeni monitöründe özel standı ile yüksek 110mm'ye kadar ayarlanabiliyor ayrıca pivot opsiyonu da kullanıcılar tarafından ihtiyaca göre değerlendirmeye alınabiliyor.

Siyah ve Beyaz/Gümüş olmak üzere farklı renk seçenekleri bulunan NEC MultiSync EA231WMi'nin Ekim ayıda satışa sunulması bekleniyor.