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NEC, LaVie Light modeliyle netbook pazarına giriyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NEC, LaVie Light modeliyle netbook pazarına giriyor
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Netbook pazarı giren yeni marka ve modeller ile birlikte her geçen gün büyümeye devam ediyor. Atom platformuyla Intel'in ağırlığını hissettirdiği pazara dahil olan son isim NEC oldu. Japon teknoloji devlerinden NEC, yaptığı duyuru ile LaVie Light isimli ilk netbook modelini duyurdu.

Intel'İn 1.6GHz'de görev yapan Atom N270 işlemcisini kullanan NEC'in yeni bilgisayarı, 1024x600 çözünürlüğünü destekleyen 8.9" ekranla geliyor. 1GB'lık belleği ve 160GB'lık sabit diski olan netbook üzerinde ayrıca 1.3MP entegre kamera ve SD kart slotu da bulunuyor.

802.11b/g Wi-Fi desteği sunan ayrıca harici donanımlar için 3x USB 2.0 portuyla gelen NEC LaVie Light'a işletim sistemi olaraksa Windows XP Home Edition eşlik ediyor. 6 Kasım'da Japonya'da kullanıma sunulacak olan yeni netbook'un fiyatı ise 650$ seviyesinde olabilir.

NEC, LaVie Light modeliyle netbook pazarına giriyor
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Netbook gibi ultra-kompakt bilgisayarlarda tuş dizilimi rahat kullanım için oldukça önemli.


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mehmedakif 11 yıl
NEC her zamanki çizgisinde veriler süper, tasarım işte böyle.
"Mehmet Akif İlleez"
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KIMONO 11 yıl
Cidden çirkin. Ne bu en çirkin Netbook yarışmasının 1.si mi? :))
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[C_a_N_e_R] 11 yıl
Harbiden de iğrenç
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01Mrt 11 yıl
bi sen eksiktin diyeceğim ayıp olmayacak...
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ahmetdeb 11 yıl
çok çirkin
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