NEC, LaVie Light serisi iki yeni netbook modelini satışa sundu

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Önde gelen elekronik üreticilerinden Japonya merkezli NEC, iki yeni netbook modelini duyurdu. Firmanı LaVie Light serisi altında hazırladığı BL100 ve BL300 kod adlı her iki yeni mini-bilgisayarda da Intel Atom platformu kullanılıyor. Ortak özellikleri arasında 1GB sistem belleği, DirectX 9 destekli GMA 950 entegre grafik işlem birimi ve Windows XP Home SP3 işletim sistemi gibi detayların yer aldığı netbook modellerini ayıran bazı önemli farklılıklar da yok değil.

NEC'ten yapılan açıklamaya göre LaVie Light BL100 modelinde 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisi, 1024 x 576 piksel çözünürlüğünü destekleyen ekran ve depolama için 16GB SSD kullanılırken, BL300 modelinde ise 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisi, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekran ve 160GB'lık sabit diske yer veriliyor. LaVie Light serisi yeni netbook'lar, modeline göre yaklaşık 522$'dan başlayan fiyatlarla Japonya'da satışa sunuldu.