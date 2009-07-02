NEC yeni netbook modelini duyurdu; LaVie Light Lui

Tokyo merkezli donanım üreticilerinden NEC, LaVie serisi altında hazırladığı yeni netbook modelini duyurdu. Firmanın LaVie Light Lui olarak isimlendirdiği 1.3Kg ağırlığındaki yeni model, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekran ile geliyor. Intel Atom platformunu kullanan ve 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisinden güç alan maliyet odaklı mini-bilgisayarda ayrıca 1GB bellek, 160GB sabit disk ve grafik operasyonları için Intel GMA 950 entegre grafik işlem birimi bulunuyor.

Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth 2.1 teknolojilerine destek veren mini-bilgisayarda ayrıca 10/100 ethernet, SD bellek kartı okuycusu gibi detaylar yer alıyor. İşletim sistemi olarak Windows XP Home Edition SP3'ün eşlik ettiği sistemin tam şarj ile 8.5 saatlik kullanım süresi sunduğu ifade ediliyor.

9 Temmuz'da ilk olarak Japonya'da satışa sunulacak yeni netbook modelinin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.