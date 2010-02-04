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NEC'den kurumsal müşteriler için düşük güç tüketimli 17-inç monitör

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NEC'den kurumsal müşteriler için düşük güç tüketimli 17-inç monitör
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Artan boyutlar ve düşen fiyatlara paralel olarak büyük ekranlı LCD monitörler kullanıcılar arasında hızla yaygınlaşırken, kurumsal ihtiyaçlar için küçük ekranlı özel çözümler de hazırlanmıyor değil. Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinde NEC'in Amerika Görüntü Bölümü, AxxuSync serisi altında hazırlanan AS171 kod adlı 17-inç monitörü tanıttı. EPEAT Silver derecelendirmesine sahip olan ve ENERGY STAR 5.0/TCO 5.0 standartlarıyla uyumlu olan yeni monitörün bir önceki jenerasyona kıyasla %21 daha az güç tükettiği açıklandı. Ekran çözünürlüğü 1280 x 1024 piksel olarak açıklanan ve 900:1 karşıtlık değeri sunan monitörün 5ms tepki süresine sahip olduğu açıklandı.

Düşük güç tüketimiyle elde edilen karbon kazanımı için karbon ayakizi ölçeri bulunan yeni monitörün, iki aşamalı ECO modu ile yüksek enerji verimliliği sağladığı belirtiliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI ara birimlerini destekleyen NEC AccuSync AS171, üç yıllık garanti ve 159$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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alpa07 9 yıl
NORMAL FİYAT AMA O FİYATLARA 19 WD EKRANLAR VAR
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talh4wk 9 yıl
kontrast oranı düşk gibi geldi [alala.gif]
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zerocontrol 9 yıl
Ofisler için harika bence..Teşekkürler fx 57
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