NEC'den profesyonellere özel yeni monitör: MultiSync PA241W

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Japon elektronik devi NEC, profesyoneller için hazırladığı PA241W kod adlı yeni monitörünü duyurdu. MultiSync serisi altında lanse edeilen 24-inç boyutundaki monitör, fotoğraf ve video düzenlemeleri yapan ayrıca baskı işleriyle uğraşan dijital sanatçıları hedef alıyor. 10-bit IPS panelin kullanıldığı monitör, yapılan açıklamalara göre, NTSC renklerine %102 karşılık veriyor ve Adobe RGB paletinin %99.3'ünü karşılayabiliyor. 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sunan ve 1000:1 karşıtlık oranıyla gelen monitörün en yüksek parlaklık seviyesi ise 360 cd/m2.

Ergonomik kullanım özellikleriyle de öne çıkan MultiSync PA241W, sahip olduğu stand sayesinde hem dönebiliyor hem de eğilebiliyor. Ortam ışık sensörü ile kullanıldığı alandaki ışık düzeyine göre parlaklığını otomatik olarak arttırabilen yeni monitör, karbon ayakizi ölçer sayesinde elde edilen karbon tasarrufunu da gösterebiliyor. Görüntü aktarımı için DVI ve DisplayPort konnektörlerine yer verilen ayrıca üzerinde USB portları da bulunan NEC MultiSync PA241W, dört yıllık garantiyle birlikte 1079$ seviyesinden kullanıcılarla buluşuyor.

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