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NEC'den profesyonellere özel yeni monitör: MultiSync PA241W

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,1b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NEC'den profesyonellere özel yeni monitör: MultiSync PA241W
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Japon elektronik devi NEC, profesyoneller için hazırladığı PA241W kod adlı yeni monitörünü duyurdu. MultiSync serisi altında lanse edeilen 24-inç boyutundaki monitör, fotoğraf ve video düzenlemeleri yapan ayrıca baskı işleriyle uğraşan dijital sanatçıları hedef alıyor. 10-bit IPS panelin kullanıldığı monitör, yapılan açıklamalara göre, NTSC renklerine %102 karşılık veriyor ve Adobe RGB paletinin %99.3'ünü karşılayabiliyor. 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sunan ve 1000:1 karşıtlık oranıyla gelen monitörün en yüksek parlaklık seviyesi ise 360 cd/m2.

Ergonomik kullanım özellikleriyle de öne çıkan MultiSync PA241W, sahip olduğu stand sayesinde hem dönebiliyor hem de eğilebiliyor. Ortam ışık sensörü ile kullanıldığı alandaki ışık düzeyine göre parlaklığını otomatik olarak arttırabilen yeni monitör, karbon ayakizi ölçer sayesinde elde edilen karbon tasarrufunu da gösterebiliyor. Görüntü aktarımı için DVI ve DisplayPort konnektörlerine yer verilen ayrıca üzerinde USB portları da bulunan NEC MultiSync PA241W, dört yıllık garantiyle birlikte 1079$ seviyesinden kullanıcılarla buluşuyor.

NEC'den profesyonellere özel yeni monitör: MultiSync PA241W
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DH Misafiri 9 yıl
Bu monitörleri kim getiriyorsa Türkiye'ye pek anlamıyor herhalde monitörlerden. S-IPS panelli monitör göremedim hiç gelen modellerin arasında. Eğer yanılıyorsam düzeltebilirsiniz.
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asaltek 9 yıl
1920 x 1080 çözünürlük var denmiş, yanlış...
doğrusu 1920 x 1200
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talh4wk 9 yıl
gösterebiliyor. Görüntü aktarımı için DVI ve DisplayPort konnektörlerine yer verilen ayrıca üzerinde USB portları da bulunan NEC MultiSync PA241W, dört yıllık garantiyle birlikte 1079$ seviyesinden kullanıcılarla buluşuyor.
ne gerek vardı usb girişine...
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Mertcan. 9 yıl
NEC gerçekten çok kaliteli ürünler yapıyor ama işte Türkiye'de hiç bilinmediğinden dolayı uzak bir firma ve hiç satamıyor neredeyse.
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Tolgá 9 yıl
monitör tek kelime ile harika...türkiyedede görmek isteriz
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AlkanExclusive 9 yıl
monitöre 1079$ verecek param olsa 1 dk düşünmem alırım.. şu anda samsung kullanıyorum bundan önce 17" NEC MultiSync bir monitörüm vardı, bu kdr güzel mi olur renk kalibrasyonu arkadaş...




alabilecek olanlar varsa TR'ye gelir gelmez alsınlar
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TELESCOPE 9 yıl
güzel olanın pahalı olma şartımı var sanki,paylaşım için teşekkürler
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hak_an 9 yıl
Çok güzel bir monitor
ama biraz pahalı maalesef
türkiye ye girişi daha yüksek
olacaktır.
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@nano@ 9 yıl
nec in bi tane istiridye kapak telefonunu kullanmıştım harika bi şeydi mükemmel bi ses kalitesi vardı ekranı zaten o zaman için imkansızdı arkadaşların elindeki salak nokialar takoz gibi kalıyordu ellerinde .......Nec aslında çok büyük marka ama millet ismini mi beğenmiyor yada başka sebepmi var ama buralarda tutulmadığı kesin
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grafiker 9 yıl
nec ülkemizde nerede satılıyor acaba gerçekten güzel monitör...
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