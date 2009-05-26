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NEC'den tasarımıyla dikkat çeken yeni netbook; VersaPro J UltraLite VS

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NEC'den tasarımıyla dikkat çeken yeni netbook; VersaPro J UltraLite VS
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Japonya merkezli lider teknoloji üreticilerinden NEC hazırladığı yeni netbook modeliyle dikkat çekmeyi hedefliyor. Firmanın duyurusunu yeni yaptığı VersaPro J UltraLite VS kod adlı mini-bilgisayar özellikle tasarım çizgileri ve ince yapısı ile aynı segmentteki pek çok sistemden ayrılıyor. Intel ATOM platformu üzerine inşa edilen ve 1.86GHz'de çalışan Atom Z540 işlemcisinden güç alan netbook, 1GB sistem belleği, entegre grafik işlem birimi olarak Intel GMA 500 ve depolama için 64GB kapasiteli SSD ile birlikte geliyor.

Geleneksel netbook tasarımlarından farklı bir çizgide yer alan VersaPro J UltraLite VS'nin en kalın noktası sadece 15.8mm kalınlığında iken ağırlığı ise 725 gram olarak belirlenmiş. 1280 x 720 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10-inç ekrana sahip olan yeni netbook sisteme işletim sistemi olaraksa Windows Vista Business Edition eşlik ediyor. Gigabit Ethernet gibi detayları da bulunan NEC VersaPro J UltraLite VS'nin satışına Temmuz ayı içerisinde başlanması bekleniyor.


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@nano@ 10 yıl
hayırdır rami 2gb yapıp full hd oyun oynayacan heralde:))
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yc#1 10 yıl
Ya 2 GB RAM olmalıydı veya işletim sistemi olarak XP Home Edition tercih edilmeliydi.
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stii 10 yıl
Güzelmiş.ince olduğu için bileklerde problem çıkartmaz diye düşünüyorum.
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husNUKE 10 yıl
tuş takımı konum olarak kullanışsız olmuş bence, ekrandan uzak olması iyi ama bilekleri koyacak yer yok
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sertacaygun 10 yıl
Üzerindeki işlemci ile N280 arasında çok bariz fark yok, ama bariz fiyat farkı var. SSD yerine de 160'lık bir disk SEÇENEĞİ konulmalıydı. Ayrıca, o kadar ice klavye tabanı da yazmayı ve cihazı dengede tutmayı zor hale getirecektir. Klavye biraz daha ekrana yakın olmalıydı.
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