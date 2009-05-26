NEC'den tasarımıyla dikkat çeken yeni netbook; VersaPro J UltraLite VS

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Japonya merkezli lider teknoloji üreticilerinden NEC hazırladığı yeni netbook modeliyle dikkat çekmeyi hedefliyor. Firmanın duyurusunu yeni yaptığı VersaPro J UltraLite VS kod adlı mini-bilgisayar özellikle tasarım çizgileri ve ince yapısı ile aynı segmentteki pek çok sistemden ayrılıyor. Intel ATOM platformu üzerine inşa edilen ve 1.86GHz'de çalışan Atom Z540 işlemcisinden güç alan netbook, 1GB sistem belleği, entegre grafik işlem birimi olarak Intel GMA 500 ve depolama için 64GB kapasiteli SSD ile birlikte geliyor.

Geleneksel netbook tasarımlarından farklı bir çizgide yer alan VersaPro J UltraLite VS'nin en kalın noktası sadece 15.8mm kalınlığında iken ağırlığı ise 725 gram olarak belirlenmiş. 1280 x 720 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10-inç ekrana sahip olan yeni netbook sisteme işletim sistemi olaraksa Windows Vista Business Edition eşlik ediyor. Gigabit Ethernet gibi detayları da bulunan NEC VersaPro J UltraLite VS'nin satışına Temmuz ayı içerisinde başlanması bekleniyor.