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Newton'un geliştiricisi Apple'a geri döndü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,7b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Yıllardır beklenen, konuşulan ürünlerden biridir Mac Tablet. Apple'ın yaptığı her aktivite de “One More Thing” olarak tanıtılacağı beklenir. Yıllardır gerçekleşmeyen bu dedikodular son zamanlarda iyice sıklaşmıştı. Apple'ın Netbook piyasası hakkındaki görüşleri, Steve Jobs'un dikkatini yeni bir cihaz üzerinde yoğunlaştırdığını açıklaması derken Apple'ın 15 sene önce bünyesinde çalışan bir geliştiriciyi işe almasıyla Mac Tablet için geri sayımın başladığı yorumlarına neden oldu. Çalışanın bu kadar önemli olmasının nedeniyse firmanın 1993 senesinde piyasaya sürdüğü ve kişisel sayısal yardımcı (PDA) teriminin ilk kez kullanıldığı “NEWTON”'un geliştiricilerinden biri olması.

Michael Tchao adlı geliştirici Apple'daki yeni görevinde 4P (Ürün, Fiyatlandırma, Yer, Promosyon- Product Marketing)'den sorumlu ikinci başkanlığını yürütecek. Tchao, 1986'dan 1994'e kadar Apple'da 3 ayrı pozisyonda çalışmış ve firmanın kişisel interaktif elektroniği bölümünde ürün planlama ve stratejisinden sorumlu yöneticiliğine kadar yükselmiş ve 2002'de Nike Lab'de çalışmaya başlayarak Nike+ iPod ürünlerinin geliştirilmesinde görev almış. Yıllardır konuşulan Mac Tablet'in 13" den daha küçük boyutlarda kapasitif ekranıyla Mac OS X'de çalışan ve 1000 dolar altında satış fiyatına sahip bir portatif bilgisayar olması bekleniyor. Apple'ın 2005 yılında Tablet Mac'in patentini aldığını da belirtelim.

Newton'un geliştiricisi Apple'a geri döndü
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Apple'ın 1993 yılında piyasaya sürdüğü dünyanın ilk Kişisel Sayısal Yardımcısı: NEWTON


http://bits.blogs.nytimes.com/2009/09/28/apple-rehires-newton-and-nike-marketing-whiz/ Yorum Yaz
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Vipracing 10 yıl
Palm inde iyi 'estiği' senelerdir 90 lar ;)
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koxp94 10 yıl
1993 e göre çok güzel alet
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Vipracing 10 yıl
Newton zamanın ötesinde bir cihaz gibi dururdu hep acaip bir heyecanla satın almıştım onu (Sanki her derde devaymış gibi).'Babasının' Apple'a dönmesi ise hayli ilginç
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