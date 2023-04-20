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    Nvidia Eye Contact nedir? Nasıl kullanılır?

    Göz teması ya da bakış yönlendirme, bir videoda sunum yaparken gözlerinizin kameraya baktığından emin olmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış devrim niteliğinde bir yapay zeka tekniğidir.

    Nvidia'nın yazılımı artık gerçek hayatta başka bir yere bakıyor olsanız bile kamerayla göz teması kuruyormuşsunuz gibi görünme seçeneği sunuyor. AI kullanarak, Nvidia Broadcast 1.4'e eklenen "Göz Teması" özelliği, gözlerinizi kameranızla aynı hizada olan simüle edilmiş gözlerle değiştiriyor.

    Bir duyuru gönderisinde şirket, özelliğin doğrudan bir kameraya bakmak zorunda kalmadan "notlarını veya bir senaryoyu okurken kendilerini kaydetmek isteyen içerik oluşturucular" için tasarlandığını yazıyor.

    Nvidia Eye Contact'i kendi bilgisayarınızda denemek için tensör çekirdekli bir NVIDIA grafik kartınız olduğundan emin olun.

    • https://catalog.ngc.nvidia.com/ linkini ziyaret ederek bir oturum açın/oluşturun. 
    • https://catalog.ngc.nvidia.com/orgs/nvidia/teams/maxine/resources/maxine_windows_ar_sdk_ga linkini ziyaret ederek NVIDIA AR SDK_0.8.2.0.zip dosyasını ya da var ise daha güncel versiyonunu indirin
    • Zip dosyasının içeriğini bilgisayarınızda bir yere ayıklayın.
    • Ayıkladığınız dosyanın içinde bulunan run_local dosyasını çalıştırın ([zip dosyasını ayıkladığınız yer]\samples\GazeRedirect\run_local.bat)
    • Windows'ta ilk kez çalıştırırken, mavi bir uyarı penceresi açılır "daha fazla bilgi" ye basmanız ve ardından "yine de çalıştır" ı seçmeniz gerekebilir.
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