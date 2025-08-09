"Uzman hissi" ayağınıza geldi! OpenAI GPT-5 tanıtıldı: Ücretsiz erişim ve yeni ajan bonusu!

Sam Altman "uzman hissi" dediği GPT-5'i duyurdu! Halüsinasyon sorunu neredeyse çözüldü, güvenlik arttı ve herkes ücretsiz kullanabiliyor. Yapay zeka çağında ikinci OpenAI devri mi başlıyor?

Yapay zeka dünyasının önde gelen ismi OpenAI, yeni GPT-5 modeunu duyurdu! Sam Altman'ın "Herhangi bir konuda uzmanla konuşuyormuşsunuz hissi yaşatıyor" dediği GPT-5, artık ücretsiz kullanıcıların da erişimine açık. Bu videoda GPT-5'in özelliklerini, yeniliklerini ve performans testlerini göz atıyoruz.

GPT-5'in devrim niteliğindeki özellikleri:

Yapay zeka ajanı olarak çalışma kapasitesi

Yazılım geliştirme, takvim planlama, araştırma özetleme yetenekleri

Gerçek zamanlı yönlendirme sistemi

Safe Completions güvenlik filtresi

%4,8 halüsinasyon oranı (önceki modeller %20+)

Üç farklı sürüm seçeneği:

GPT-5 Mini (ücretsiz), standart GPT-5 (ücretsiz+Plus) ve GPT-5 Pro (200$/ay sınırsız kullanım). Her seviyeden kullanıcı için optimize edilmiş erişim imkanları.

Performans testlerinde rakipleri geride bıraktı:

SWE-bench Verified testinde %74,9 başarı ile Claude Opus 4.1 ve Gemini 2.5 Pro'yu geçti. Sağlık alanında %1,6 hata oranı ile GPT-4o'nun 8 kat daha doğru sonuçları.

Yenilenen ChatGPT deneyimi:

Özelleştirilebilir renkler, kişilik profilleri (Cynic, Robot, Listener, Nerd), gelişmiş sesli sohbet özellikleri ve Gmail, Google Takvim entegrasyonları.

API ve geliştirici özellikleri:

gpt-5, gpt-5-mini ve gpt-5-nano sürümleri ile geliştiriciler için optimize edilmiş fiyatlandırma. (1M token giriş 1,25$, çıktı 10$ ile rekabetçi ücretlendirme)

