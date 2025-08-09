Kim Nerede? 111 A101 marketler Ray-Ban Meta akıllı gözlük satıyor 63 ChatGPT’ye gelen en büyük 7 yenilik 45 Çin'den iki kanatlı rüzgar türbini devrimi: Eş verim elde edildi
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    "Uzman hissi" ayağınıza geldi! OpenAI GPT-5 tanıtıldı: Ücretsiz erişim ve yeni ajan bonusu!

    Sam Altman "uzman hissi" dediği GPT-5'i duyurdu! Halüsinasyon sorunu neredeyse çözüldü, güvenlik arttı ve herkes ücretsiz kullanabiliyor. Yapay zeka çağında ikinci OpenAI devri mi başlıyor?

    Yapay zeka dünyasının önde gelen ismi OpenAI, yeni GPT-5 modeunu duyurdu! Sam Altman'ın "Herhangi bir konuda uzmanla konuşuyormuşsunuz hissi yaşatıyor" dediği GPT-5, artık ücretsiz kullanıcıların da erişimine açık. Bu videoda GPT-5'in özelliklerini, yeniliklerini ve performans testlerini göz atıyoruz.

    GPT-5'in devrim niteliğindeki özellikleri:

    • Yapay zeka ajanı olarak çalışma kapasitesi
    • Yazılım geliştirme, takvim planlama, araştırma özetleme yetenekleri
    • Gerçek zamanlı yönlendirme sistemi
    • Safe Completions güvenlik filtresi
    • %4,8 halüsinasyon oranı (önceki modeller %20+)

    Üç farklı sürüm seçeneği: 
    GPT-5 Mini (ücretsiz), standart GPT-5 (ücretsiz+Plus) ve GPT-5 Pro (200$/ay sınırsız kullanım). Her seviyeden kullanıcı için optimize edilmiş erişim imkanları.

    Performans testlerinde rakipleri geride bıraktı: 
    SWE-bench Verified testinde %74,9 başarı ile Claude Opus 4.1 ve Gemini 2.5 Pro'yu geçti. Sağlık alanında %1,6 hata oranı ile GPT-4o'nun 8 kat daha doğru sonuçları.

    Yenilenen ChatGPT deneyimi: 
    Özelleştirilebilir renkler, kişilik profilleri (Cynic, Robot, Listener, Nerd), gelişmiş sesli sohbet özellikleri ve Gmail, Google Takvim entegrasyonları.

    API ve geliştirici özellikleri: 
    gpt-5, gpt-5-mini ve gpt-5-nano sürümleri ile geliştiriciler için optimize edilmiş fiyatlandırma. (1M token giriş 1,25$, çıktı 10$ ile rekabetçi ücretlendirme)

    Yapay zeka dünyasındaki en güncel gelişmeler için kanalımıza abone olmayı unutmayın! 

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum