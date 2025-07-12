Kim Nerede? 1,8b 6 trilyon dolar değerinde dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi 294 Yeni Renault Boreal tanıtıldı: Türkiye'de üretilecek 183 Tarihin en büyük 3D baskı yapısı tüm rekorları kırarak çölün ortasında yükseliyor
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    AI Günlükleri | Yapay zeka doktor yokluğuna çare oluyor, hastalıklara güdümlü antikor üretebiliyor

    AI Günlükleri video serimizde bu hafta doktorlardan 4 kat daha başarılı AI modelini, ölümcül hastalıkların tedavilerini mümkün kılabilecek gelişmeleri ve daha fazlasını ele alıyoruz

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da yapay zeka dünyasında gerçekten çok hareketli gelişmeler yaşandı! AI Günlükleri'nin bu bölümünde geçtiğimiz haftanın en çarpıcı yapay zeka gelişmelerini ele alıyoruz. Spotify'da milyonlarca dinlenen tamamen AI üretimi müzik grubu The Velvet Sundown'dan Microsoft'un doktorlardan 4 kat daha başarılı teşhis koyabilen yapay zeka sistemine kadar pek çok şaşırtıcı gelişmeyi detaylarıyla anlatıyoruz.

    Apple'ın yapay zeka yarışına nihayet ciddi bir şekilde girme hazırlığı, Meta'nın sanal arkadaş benzeri AI projeleri ve Çin'den gelen güçlü yeni modeller bu haftanın diğer önemli konuları arasında. Ayrıca yapay zekanın biyoteknoloji alanında antikor tasarımından oyun dünyasında devrim yaratma potansiyeline kadar geniş bir yelpazede nasıl ilerlemeler kaydettiğini göreceğiz.

    Tencent'in Hunyuan-A13B modeli ve DeepSeek-TNG R1T2 Chimera gibi açık kaynak yapay zeka projelerinin nasıl daha verimli ve hızlı çalışabildiğini, robotların futbol oynadığı ilk maçtan Cursor'ın yeni web uygulamasına kadar teknolojik yenilikleri masaya yatırıyoruz. Bu gelişmeler, yapay zekanın sadece büyük şirketlerin tekeli olmadığını, hızla demokratikleştiğini gösteriyor. 

    Bu hafta yapay zekanın biyoteknoloji alanındaki ilerlemesine tanık olduk. Chai-2 adlı yeni yapay zeka modeli, biyolojik olarak işlevsel antikorları sıfırdan tasarlayabilme yeteneği gösteriyor. Model, yalnızca birkaç amino asit dizisini temel alarak yeni antikor yapıları üretebiliyor ve bu tasarımların laboratuvar ortamında doğrulanabilir nitelikte olduğu kanıtlanmış.

    Bu kapsamlı bölümümüzde, yapay zekanın müzik endüstrisinden sağlık sektörüne, oyun dünyasından günlük kullanım araçlarına kadar nasıl dönüştürücü bir etkiye sahip olduğunu keşfedeceksiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanal aboneliğinizi yapmayı unutmayın! Yorumlarda hangi yapay zeka gelişmesinin sizi en çok şaşırttığını merak ediyoruz. Bir sonraki AI Günlükleri bölümünde görüşmek üzere!

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum