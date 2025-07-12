AI Günlükleri | Yapay zeka doktor yokluğuna çare oluyor, hastalıklara güdümlü antikor üretebiliyor

AI Günlükleri video serimizde bu hafta doktorlardan 4 kat daha başarılı AI modelini, ölümcül hastalıkların tedavilerini mümkün kılabilecek gelişmeleri ve daha fazlasını ele alıyoruz

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yapay zeka dünyasında gerçekten çok hareketli gelişmeler yaşandı! AI Günlükleri'nin bu bölümünde geçtiğimiz haftanın en çarpıcı yapay zeka gelişmelerini ele alıyoruz. Spotify'da milyonlarca dinlenen tamamen AI üretimi müzik grubu The Velvet Sundown'dan Microsoft'un doktorlardan 4 kat daha başarılı teşhis koyabilen yapay zeka sistemine kadar pek çok şaşırtıcı gelişmeyi detaylarıyla anlatıyoruz.

Apple'ın yapay zeka yarışına nihayet ciddi bir şekilde girme hazırlığı, Meta'nın sanal arkadaş benzeri AI projeleri ve Çin'den gelen güçlü yeni modeller bu haftanın diğer önemli konuları arasında. Ayrıca yapay zekanın biyoteknoloji alanında antikor tasarımından oyun dünyasında devrim yaratma potansiyeline kadar geniş bir yelpazede nasıl ilerlemeler kaydettiğini göreceğiz.

Tencent'in Hunyuan-A13B modeli ve DeepSeek-TNG R1T2 Chimera gibi açık kaynak yapay zeka projelerinin nasıl daha verimli ve hızlı çalışabildiğini, robotların futbol oynadığı ilk maçtan Cursor'ın yeni web uygulamasına kadar teknolojik yenilikleri masaya yatırıyoruz. Bu gelişmeler, yapay zekanın sadece büyük şirketlerin tekeli olmadığını, hızla demokratikleştiğini gösteriyor.

Bu hafta yapay zekanın biyoteknoloji alanındaki ilerlemesine tanık olduk. Chai-2 adlı yeni yapay zeka modeli, biyolojik olarak işlevsel antikorları sıfırdan tasarlayabilme yeteneği gösteriyor. Model, yalnızca birkaç amino asit dizisini temel alarak yeni antikor yapıları üretebiliyor ve bu tasarımların laboratuvar ortamında doğrulanabilir nitelikte olduğu kanıtlanmış.

Bu kapsamlı bölümümüzde, yapay zekanın müzik endüstrisinden sağlık sektörüne, oyun dünyasından günlük kullanım araçlarına kadar nasıl dönüştürücü bir etkiye sahip olduğunu keşfedeceksiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanal aboneliğinizi yapmayı unutmayın! Yorumlarda hangi yapay zeka gelişmesinin sizi en çok şaşırttığını merak ediyoruz. Bir sonraki AI Günlükleri bölümünde görüşmek üzere!

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