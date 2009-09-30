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Nvidia Fermi GPU'sunun zar görüntüsünü yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Fermi GPU'sunun zar görüntüsünü yayımladı
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Nvidia'nın Fermi kod adını tanıyan DirectX 11 destekli yeni nesil GT300 GPU'suyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firmanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, 3 milyarın üzerinde transistöre sahip yeni nesil grafik işlem biriminin zar görüntüsü de nihayet gün ışığına çıktı. 3D performansıyla son kullanıcılar için şimdiye kazar hazırlanan en hızlı GPU çözümü olacağı belirtilirken, Quadro ve Tesla serisi profesyonel grafik kartları ve HPC olarak bilinen yüksek performanslı bilgi-işlem segmentine yönelik yenilik ve geliştirmeler ile Nvidia, bu alandaki liderliğini de pekiştirmeyi hedefliyor.

Transistör sayısı itibariyle şimdiye kadar hazırlanan en komplike GPU tasarımı olduğu belirtilen GT300 (Fermi) GPU, G80 ile kıyaslandığında yaklaşık 4.5 kat, GT200 ile kıyaslandığında ise yaklaşık iki kat daha fazla transistöre sahip. 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 512x paralel işlem birimine (Nvidia'nın yeni tanımlaması ile CUDA çekirdeği) sahip olacak Fermi GPU'su, ECC desteği ile segmentinde ilk defa bellek doğrulaması yapacağı belirtilen yeni nesil grafik işlem birimiyle Nvidia, DirectX 11 desteğine ek olarak tam C++ desteği ile GPU arenasındaki rekabete yeni bir boyut kazandırmayı amaçlıyor.

GT200 ile kıyaslandığında çift hassasiyetli kayar nokta hesaplama performansının 8 kat arttırıldığı belirtilen Fermi GPU'sunun tasarımında çok amaçlı paralel işlem mimarisi temel alındığı belirtilirken, Quadro ve Tesla serisi profesyonel çözümlerin yer aldığı kurumsal ve akademik kullanım alanlarının temel ihtiyaçları da yine Fermi GPU'sunun tasarımı esnasında üzerinde durulan detaylar arasında yer alıyor. GDDR5 bellek desteği sunan yeni GPU'nun güç vereceği ekran kartlarında modeline göre 1.5GB (GeForce serisi), 3GB (GeForce serisi?) ve 6GB (Quadro ve Tesla serisi) bellek kapasitesine yer verilecek.

Fermi GPU'sunu temel alan yeni nesil GeForce 300 serisinin yıl sona ermeden, Kasım sonu veya Aralık ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.


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dstk 10 yıl
NVidia'nın 190 serisi sürücüleri sorunsuz mu yani? :)))
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WinteR 10 yıl
Güç tüketimi yüksek gelecek.
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CoreXXX 10 yıl
diğer özeliikleririni businessdonanimhaberde inceleyeceklermiş haberin yokmu:D
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@nano@ 10 yıl
inşallah donanımhaber bunun incelemesini sadece fps olarak incelemez(acayip saçma olur) diğer özelliklerinide görürüz
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muratsen87 10 yıl
bide şu kartların nimetlerinden yayınlancak oyun çıksa
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Zimmerit 10 yıl
Bakalım AMD nin 2010 da çıkaracağı doğal tasarıma sahip 4 gpu lu kartları nasıl olacak.Bence GT300 800$ dan aşağı olmaz HD5850 X2 ve HD5870 X2 nin fiyatı daha uygun olursa satış patlaması yaşar AMD
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NemesisR3 10 yıl
bu kart çıkınca ati baya bir indirim yapar artık
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arino 10 yıl
Önemli olan uyumluluk.Bir oyunda FPS 30'dan aşağı düşmüyorsa zaten o oyun güzel oynanır.5-10 FPS fark atmanın ne anlamı var.ATI 200 FPS versin nVidia 100 FPS versin ben nVidia alırım.Neden derseniz ATI'nin sürücüsü ayrı dert oyunlardaki ekran bozuklukları uyumsuzlukları ayrı dert.
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dstk 10 yıl
Bence NVidia Intel'in 3. rakip olarak ekran kartı piyasasına girmesini istemiyor. CPU tasarımlı GPU yapmasıda bir gözdağı bence. İleride NVidia OnBoard GPU-CPU merkezli; üzerinde CPU soketi olmayan ION sistemlerde çıkarabilir; intel daha fazla bastırırsa...
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yerroner 10 yıl
1500 MB RAM = AA açıkken 1 GB'lı eşit bir karta odukça fazla fark atmak demek.
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tarnat1985 10 yıl
Şu Tasarımları yapanlar insan olamaz ya.!!!
Nvidia`nın, farklı mimari için yaptığı AR-GE çalışmaları doğal olarak liderliği getirecek..
Reaktörde çok güzel görünüyor.

Reaktörü nasıl soğutacaklar acaba
..Çernobil Benzeri patlama olmaz inşallah..?
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TiesTorN 10 yıl

yerroner

1500 MB RAM = AA açıkken 1 GB'lı eşit bir karta odukça fazla fark atmak demek.

Alakasız.
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XivA 10 yıl
bu zara çok para isterler gibi geliyor bana.
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KANUNI61 10 yıl
bunlar hala görüntü yayınlıyor yazık ya piyasada lider konumda nvidia
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omkkio 10 yıl
Çekirdek alanı kaç mm'2 olacak acaba? Umarım Add-on kart standartlarına sığabilir :) Yoksa Çift katlı otobüs tarzı kartlar görebiliriz:)
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