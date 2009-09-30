Nvidia Fermi GPU'sunun zar görüntüsünü yayımladı

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Nvidia'nın Fermi kod adını tanıyan DirectX 11 destekli yeni nesil GT300 GPU'suyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firmanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, 3 milyarın üzerinde transistöre sahip yeni nesil grafik işlem biriminin zar görüntüsü de nihayet gün ışığına çıktı. 3D performansıyla son kullanıcılar için şimdiye kazar hazırlanan en hızlı GPU çözümü olacağı belirtilirken, Quadro ve Tesla serisi profesyonel grafik kartları ve HPC olarak bilinen yüksek performanslı bilgi-işlem segmentine yönelik yenilik ve geliştirmeler ile Nvidia, bu alandaki liderliğini de pekiştirmeyi hedefliyor.

Transistör sayısı itibariyle şimdiye kadar hazırlanan en komplike GPU tasarımı olduğu belirtilen GT300 (Fermi) GPU, G80 ile kıyaslandığında yaklaşık 4.5 kat, GT200 ile kıyaslandığında ise yaklaşık iki kat daha fazla transistöre sahip. 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 512x paralel işlem birimine (Nvidia'nın yeni tanımlaması ile CUDA çekirdeği) sahip olacak Fermi GPU'su, ECC desteği ile segmentinde ilk defa bellek doğrulaması yapacağı belirtilen yeni nesil grafik işlem birimiyle Nvidia, DirectX 11 desteğine ek olarak tam C++ desteği ile GPU arenasındaki rekabete yeni bir boyut kazandırmayı amaçlıyor.

GT200 ile kıyaslandığında çift hassasiyetli kayar nokta hesaplama performansının 8 kat arttırıldığı belirtilen Fermi GPU'sunun tasarımında çok amaçlı paralel işlem mimarisi temel alındığı belirtilirken, Quadro ve Tesla serisi profesyonel çözümlerin yer aldığı kurumsal ve akademik kullanım alanlarının temel ihtiyaçları da yine Fermi GPU'sunun tasarımı esnasında üzerinde durulan detaylar arasında yer alıyor. GDDR5 bellek desteği sunan yeni GPU'nun güç vereceği ekran kartlarında modeline göre 1.5GB (GeForce serisi), 3GB (GeForce serisi?) ve 6GB (Quadro ve Tesla serisi) bellek kapasitesine yer verilecek.

Fermi GPU'sunu temel alan yeni nesil GeForce 300 serisinin yıl sona ermeden, Kasım sonu veya Aralık ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.