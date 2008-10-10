Nvidia GeForce GTX 270 ve 290'ı Kasım ayında duyurabilir

GeForce GTX 280'den bu yana yüksek performans segmentine yönelik olarak amiral gemisi olabilecek herhangi bir yeni model duyurmayan Nvidia, sessizliğini Kasım ayı içerisinde bozabilir. Tek grafik işlemcili kartlar söz konusu olduğunda GeForce GTX 280 ile iddialı olan firma "en hızlı grafik çözümü" değerlendirmesinde ise AMD-ATi'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modelinin gerisinde kalıyor.

Nvidia GeForce GTX 200 serisi ile birlikte performansın yanında üretim maliyetleri ve watt başına peformans gibi farklı kulvarlarda da rakibi AMD-ATi'nin gerisinde kalmıştı. Bilindiği üzere 1.4 milyar transistörden oluşan ve 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200 gpu'su hem yüksek maliyetle üretiliyor hem de üretim verimliliğinin en azından RV770 kadar başarılı olmadığı sık sık dile getiriliyor.

Nvidia'nın yıl bitmeden daha rekabetçi ekran kartlarıyla performans segmentinde yeniden sahneye çıkacağı gün ışığına çıkan yol haritalarınca da doğrulanmıştı. Son olarak geçtiğimiz ay içerisinde paralel işlemci takviyesi yapılan GTX 260 216 modelini duyuran firma GT200 gpu'sunun 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni versiyonunu temel alacak kartlarını Kasım ayında duyurabilir.

Firmanı iş ortaklarından biri olan ELSA'nın daha önce ortaya çıkan yol haritasında Nvidia'nın son çeyrekte GT206 kod adlı yeni bir grafik işlemciyi kullanmaya başlayacağı netleşmişti. GT200 gpu'sunun 55nm üretim sürecine uyarlanmış versiyonu olarak değerlendirilen yeni gpu'nun GeForce GTX 270 ve GeForce GTX 290 modelleriyle birlikte yeni bir X2 çözümünde kullanabileceği iddia ediliyor.

Mimari anlamda çok ciddi değişiklikler içermesi beklenmeyen GT206'nın GT200'e göre en büyük avantajı yada farklılığı hacimli üretim esnasında maliyetlerinin daha düşük, verimliliğin ise daha yüksek olması gösterilebilir. Gelen bilgilere göre 65nm GT200 gpu'sunun 576mm2 olan zar boyutu 55nm GT206'da 460mm22ye düşebilir.

Tabi yeni üretim teknolojisinin termal ve güç tüketimi noktasında da GT206'yı an itibariyle kullanılmakta olan GT200 gpu'su karşısında daha yetenekli kılacaktır. Hatta Nvidia'nın GTX 270 ve 290 modellerinde mevcut GTX 200 serisine göre saat hızlarını arttırması da söz konusu olabilir fakat hem model isimleri hem de gpu detaylar konuusnda henüz resmi herhangi bir açıklama malesef bulunmuyor.

Nvidia cephesinden görüştüğümüz bir yetkili de firmanın mevcut GTX 200 serisinden daha hızlı olan modeller üzerinde çalıştığını ifade ederken yeni kartların CUDA ve PhysX noktasında da ciddi şekilde destekleneceğini belirtti. Mevcut yol haritasına göre AMD-ATi ise rakibinin yeni model hamlesine Radeon HD 4830 ve HD 4850 X2 gibi iki yeni model ile yanıt verecek gibi görünüyor.